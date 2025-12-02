Trump y Hegseth insisten en que no sabían del segundo ataque que mató a sobrevivientes en una presunta lancha de narcotráfico

Por Adam Cancryn, CNN

El presidente de EE.UU. Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth buscaron el martes distanciarse de la decisión que ejecutó un segundo ataque contra una presunta lancha de narcotráfico en el Caribe, insistiendo en que no estaban al tanto de lo que había hecho las Fuerzas Militares después de que el primer ataque no matara a todos los ocupantes.

Durante una reunión de gabinete, Trump dijo a los periodistas que no fue consultado con anticipación y que, incluso meses después de los ataques, aún no había sido completamente informado sobre las circunstancias que los rodearon.

“No sabía sobre el segundo ataque. No sabía nada sobre las personas”, aseguró. “No estuve involucrado, y sabía que eliminaron una lancha, pero diría esto, hicieron un ataque”.

Trump agregó que confiaba en el secretario de Defensa Pete Hegseth para mantenerlo informado sobre la situación, y que Hegseth estaba “satisfecho” con el ataque de septiembre.

Pero Hegseth también negó el martes cualquier papel directo en la selección de los sobrevivientes como objetivo, diciendo que había facultado al almirante Frank M. “Mitch” Bradley para tomar todas las decisiones operativas, y que se había retirado de la sala mucho antes de que quedara claro que algunas de las personas en la lancha habían sobrevivido.

“Vi ese primer ataque en vivo”, dijo Hegseth. “No me quedé durante la hora y dos horas, lo que sea, en que ocurre toda la explotación digital del sitio sensible, así que seguí con mi siguiente reunión”.

El secretario de Defensa agregó que no se enteró del segundo ataque hasta horas después.

Tanto Trump como Hegseth defendieron las acciones de Bradley como correctas y dentro de la autoridad legal del Gobierno, y Hegseth prometió que la administración “lo respaldaría”.

“El presidente Trump ha facultado a los comandantes para hacer lo necesario, que son cosas oscuras y difíciles en plena noche”, dijo.

Pero los intentos por colocar la responsabilidad del segundo ataque únicamente en Bradley, el comandante del Comando de Operaciones Especiales de EE.UU., se producen en medio de un creciente escrutinio de legisladores de ambos partidos sobre la legalidad del ataque. Algunos incluso han sugerido que equivale a un crimen de guerra. Y Trump ha dicho anteriormente que “no habría querido eso, no un segundo ataque”.

El relato de Hegseth el martes también generó dudas sobre su descripción inicial del ataque inmediatamente después, cuando dijo en Fox News que “lo vi en vivo.

Sabíamos exactamente quién estaba en esa lancha, sabíamos exactamente lo que estaban haciendo”.

El senador republicano Roger Wicker, quien preside la Comisión de Servicios Armados del Senado, ha prometido una “supervisión rigurosa” de la toma de decisiones tras los primeros reportes de The Washington Post y CNN de que las Fuezas Militares habían matado a sobrevivientes en un segundo ataque contra una presunta lancha de narcotráfico en el Caribe en septiembre. La comisión desde entonces ha exigido el audio y video completos del ataque como parte de su investigación.

Los demócratas han criticado durante mucho tiempo las operaciones del Gobierno en el Caribe por considerarlas imprudentes e injustificadas, argumentando que Trump ha exagerado la amenaza que representan las supuestas embarcaciones de droga y ha ofrecido pocas pruebas de que cualquiera de las decenas de muertos en los ataques hasta ahora justificara tal acción.

Pero la decisión de lanzar un segundo ataque contra los sobrevivientes generó que un grupo más amplio y bipartidista de legisladores pidiera supervisión y rendición de cuentas sobre el incidente. Varios han advertido que tales acciones irían más allá de lo que consideran los límites aceptables de la ofensiva de la administración en el Caribe.

Algunos también alegaron que el Gobierno no estaba siendo transparente. El senador Jack Reed, el principal demócrata en la Comisión de Servicios Armados del Senado, dijo a Dana Bash de CNN: “Sospecho mucho que nunca nos han compartido esa grabación y que están tratando conscientemente de encubrir lo que sucedió”.

Trump defendió repetidamente el martes las operaciones generales de su Gobierno en el Caribe como necesarias para contrarrestar a los narcotraficantes, incluso mientras afirmaba desconocer los detalles del ataque de septiembre.

El presidente también indicó que planeaba autorizar pronto ataques contra objetivos dentro de Venezuela, una medida que representaría una escalada significativa de una ofensiva que hasta ahora se ha limitado a aguas internacionales.

“Vamos a empezar a realizar esos ataques en tierra también”, dijo Trump, agregando que sería “mucho más fácil” atacar a presuntos traficantes dentro del país y negándose a descartar atacar a personas en otros países si el Gobierno determinaba que estaban traficando drogas hacia EE.UU.

Hegseth —quien inicialmente ridiculizó los informes sobre un segundo ataque calificándolos de “falsos” antes de que la administración reconociera oficialmente que ocurrió— arremetió de nuevo el martes contra la cobertura de la toma de decisiones, calificando el escrutinio sobre el segundo ataque como “realmente irresponsable”.

Pero rápidamente dejó claro de nuevo que, al final, la decisión no fue suya.

“No vi personalmente sobrevivientes, porque aquello estaba en llamas. Estalló en fuego y humo”, dijo Hegseth. “A esto se le llama la niebla de la guerra”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.