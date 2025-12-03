A menos de tres meses de vencer a Saúl “Canelo” Álvarez, Terence Crawford perdió uno de sus títulos

Por Federico Leiva, CNN en Español

El cetro de campeón indiscutido del peso supermediano no le duró mucho a Terence Crawford. “Bud” se ganó ese lugar el pasado 13 de septiembre, cuando venció categóricamente al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, a quien le arrebató todos los cinturones en una noche perfecta para él en Las Vegas.

Sin embargo, el estadounidense perdió este miércoles el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El CMB anunció que despojó a Crawford del cetro de los supermedianos por “no pagar las cuotas de sanción”.

“El campeón Crawford aparentemente ganó US$ 50 millones por esa pelea. En vista de la magnitud del evento, el CMB modificó sus reglas para limitar la tarifa de combate del boxeador a una tarifa de sanción del 0,6 %, en lugar del 3 % que exigen las Reglas y Reglamentos del CMB”, comienza el comunicado del Consejo Mundial.

No obstante, según la CMB, “Bud” nunca pagó. “El CMB notificó al campeón sobre su incumplimiento de las disposiciones expresas de las Reglas y Reglamentos del CMB; específicamente, el impago de las cuotas de combate para sus dos últimas peleas: contra Israil Madrimov y contra Saúl Álvarez. El CMB envió múltiples comunicaciones al campeón Crawford, su representante y su asesor legal. Lamentablemente, el CMB no recibió acuse de recibo ni respuesta a ninguna de dichas comunicaciones”.

El boxeador estadounidense, invicto con 42 triunfos (31 por nocaut), cero derrotas y cero empates, no se ha pronunciado públicamente hasta ahora sobre estos señalamientos. CNN está intentando contactar al equipo de Crawford para obtener comentarios.

“El CMB no tuvo más remedio que actuar, considerando que Crawford había recibido amplia notificación y múltiples oportunidades para abordar y resolver la situación”, cierra el comunicado del Consejo Mundial de Boxeo.

Según el ente (uno de los tantos que rigen a los pugilistas en el mundo), parte del dinero que el campeón debía abonar se destinaría al Fondo de Boxeadores José Sulaimán, que es administrado por la Fundación Comunitaria de Nevada. “La misión del Fondo es ayudar a los boxeadores de todo el mundo que necesitan ayuda humanitaria, y ha beneficiado a cientos de boxeadores y sus familias en todo el mundo”, de acuerdo con el CMB.

La decisión de despojar a Crawford del título coincide con los rumores de que el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez estaría en negociaciones para acordar una revancha de la derrota de septiembre. El tapatío visitó TV Azteca hace unas semanas y estableció que su prioridad hoy por hoy es volver a ponerse cara a cara con Crawford en el cuadrilátero.

Sin embargo, ya no estaría en juego el mote de campeón indiscutido de los supermedianos, ya que el cetro del Consejo Mundial de Boxeo quedó vacante y se decidirá en otro combate, el que llevarán a cabo el ahora campeón interino Christian Mbilli y Hamzah Sheeraz.

