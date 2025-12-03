Conteo de votos en Honduras: Nasralla estira su ventaja sobre Asfura, con el 79 % del escrutinio

Por CNN en Español

El candidato del Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, continúa aumentando su ventaja sobre su rival del Partido Nacional, Nasry Asfura, y la distancia entre los dos más aspirantes más votados del domingo llega a casi 20.000 votos, con un escrutinio del 79 % de actas.

El conteo preliminar del Consejo Nacional Electoral (CNE) arroja un 40,34 % para Nasralla, por encima del 39,57 % de Asfura, quien recibió el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dos días antes de la votación.

La oficialista Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre) y respaldada por la presidenta Xiomara Castro, sigue relegada al tercer lugar con el 19,02 %.

Por ley, el CNE tiene 30 días desde el domingo para comunicar los resultados finales de los comicios. El organismo suspendió el lunes la divulgación de resultados preliminares cuando la distancia entre los dos principales candidatos era de apenas 515 votos y lo reactivó el martes en medio de fallas técnicas y cuestionamientos.

Nasralla, expresentador de TV renunció el año pasado a la vicepresidencia tras diferencias internas con el Gobierno de Castro, declaró el martes a CNN que solo exigiría un recuento total de votos si las cifras finales no coinciden con las actas que tiene su partido. “Mira, si nosotros vemos que todo está de acuerdo a la ley y que nuestros datos de todas las actas coinciden con las actas que tiene el Consejo Nacional Electoral, no pido recuento”, afirmó.

Por su parte, el Partido Nacional, que en un principio lideraba el escrutinio, dijo que tenía previsto un “reajuste” en las posiciones, pero pidió calma a sus seguidores. “Sabemos que la ventaja la tiene nuestro candidato Nasry Asfura”, indicaron.

