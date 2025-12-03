El Departamento de Seguridad Nacional anuncia el inicio de un nuevo operativo de control inmigratorio en Nueva Orleans

Por Priscila Alvarez

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el miércoles el inicio del esperado operativo de control inmigratorio en Nueva Orleans, denominado operación Catahoula Crunch.

CNN informó previamente que las autoridades federales de inmigración pretenden arrestar hasta 5.000 personas —cientos más que en Chicago— en una zona que se extiende unos 128 kilómetros al noroeste hasta la capital del estado, Baton Rouge, según un funcionario federal

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ya había sugerido Nueva Orleans como destino para su ofensiva federal, afirmando en una reunión en la Oficina Oval este año que la ciudad “tiene un problema de delincuencia”. La llamada Ciudad de la Media Luna es un oasis demócrata en un estado republicano, cuyo gobernador es aliado de Trump.

Y Louisiana es un territorio familiar para Gregory Bovino, comandante general de la Patrulla Fronteriza, quien dirigió el sector de Nueva Orleans de la corporación durante el primer mandato de Trump.

El recién elegido concejal general de Nueva Orleans, Matthew Willard, un demócrata, dijo a CNN que no “entiende la estrategia de venir a la ciudad de Nueva Orleans”, que es un “lugar acogedor para visitantes de todo el mundo”.

Los agentes federales “no tienen estrategia”, dijo el concejal electo. “No tienen un plan concreto. En realidad, solo buscan infundir miedo en la gente y una especie de maniobra de poder, una demostración de poder”.

Parte de la razón por la que Nueva Orleans ha parecido a algunos un destino inusual para la represión inmigratoria se debe a que la ciudad, si bien es conocida como un crisol cultural, tiene una menor proporción de inmigrantes que otras ciudades en la mira del DHS. Aproximadamente el 6,5 % de la población total de la ciudad son inmigrantes, incluyendo ciudadanos estadounidenses naturalizados, según datos de la Oficina del Censo de EE.UU. Más de la mitad de los inmigrantes de la ciudad no son ciudadanos estadounidenses.

Pero los inmigrantes desempeñan un papel importante en la economía de la ciudad, especialmente en los sectores de servicios y construcción. También fueron esenciales para la reconstrucción de la ciudad de 307 años de antigüedad tras la devastación del huracán Katrina.

Los vecindarios con poblaciones latinas significativas incluyen partes de Metairie, Bridge City, Terrytown y Harvey, según muestran los datos del censo.

La ciudad también alberga poblaciones inmigrantes históricas, incluida una importante comunidad vietnamita-estadounidense, que se originó cuando los refugiados huyeron de la caída de Saigón.

Los inmigrantes de Nueva Orleans “han sido ampliamente recibidos, se han integrado bien y se han convertido en parte integral de nuestras comunidades”, dijo Weishar. Señaló que la ciudad tiene un aire de pueblo pequeño donde la gente conoce a sus vecinos.

“Es por esto que tanta gente en nuestra ciudad y en toda la región está tan indignada, decepcionada y entristecida de que de repente nuestro Gobierno esté enviando agentes federales para aterrorizar a nuestros vecinos, amigos y feligreses inmigrantes”, dijo.

Con la información de Zoe Sottile

