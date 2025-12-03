Engañado, esposado y sedado: así fue el “secuestro” del Mayo Zambada antes de su detención en EE.UU., según Guzmán López

Por Uriel Blanco y María Santana, CNN en Español

Fue una de las noticias más sonadas del año pasado. No era para menos. Se trataba de la detención en Estados Unidos de dos de los líderes del Cartel de Sinaloa, uno de los más poderosos y conocidos dentro y fuera de México. Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “Chapo” Guzmán —cofundador del cartel— y uno de los jefes de la facción de “Los Chapitos”, e Ismael “Mayo” Zambada —otro de los fundadores del cartel— estaban ahora bajo custodia del Gobierno de EE.UU.

Hay algunas versiones de cómo sucedió esa detención. Sin embargo, casi un año y medio después de ese hecho, por primera vez está disponible la versión de uno de los involucrados directamente.

Guzmán López aseguró este lunes, en su declaración de culpabilidad por cargos de narcotráfico en EE.UU., que orquestó una reunión con el Mayo para, posteriormente, subirlo a la fuerza a un avión que los llevaría a ambos a territorio estadounidense.

Según la declaración de culpabilidad, Guzmán López organizó una reunión en el estado de Sinaloa, en el noroeste de México, con una persona identificada como “Individuo A”.

Si bien no se menciona literalmente el nombre de Zambada, la reunión de “Individuo A” con Guzmán López tiene lugar el 25 de julio de 2024, el mismo día de la detención en EE.UU. de ambos líderes del Cártel de Sinaloa.

CNN consultó a Jeffrey Lichtman, abogado de Guzmán López, para saber si quien confirmó que el ó au“Individuo A” es el Mayo, pero no ha obtenido confirmación.

La declaración de culpabilidad señala que Guzmán López atrajo al Mayo a la reunión tras decirle que su presencia era necesaria para resolver un “desacuerdo” entre el hijo del Chapo y otros.

En el lugar de la reunión, Guzmán López le habría pedido a Zambada que fuera a una habitación privada para hablar, a la que previamente le habría quitado una ventana grande sin que el Mayo lo supiera, señala la declaración de culpabilidad.

“Una vez que ambos hombres se quedaron solos en la habitación, Guzmán López cerró la puerta con llave. En ese momento, según lo coordinado por Guzmán López, varios hombres que trabajaban para Guzmán López entraron en la habitación por el espacio que quedó tras quitar la ventana y esposaron al Individuo A y le colocaron una bolsa en la cabeza”, dice la declaración del hijo del Chapo.

Agrega que los hombres iban armados y se llevaron al Mayo Zambada en la parte trasera de una camioneta, en la que también iba a bordo Guzmán López.

Manejaron entre 10 y 15 minutos, indica el documento, hasta llegar a una pista de aterrizaje donde una avioneta ya los estaba esperando.

Los hombres armados subieron al Mayo al avión, “al que también subieron Guzmán López y un piloto. El Individuo A fue atado con bridas a uno de los asientos”, señala el documento judicial.

Cuando despegó el avión, aseguró Guzmán López en su declaración, preparó una bebida con sedantes, “parte de la cual bebió él mismo y le dio la otra al Individuo A”.

El avión, según la orden de Guzmán López, viajó de México a EE.UU. y aterrizó en Nuevo México.

La declaración dice que “Guzmán López coordinó y cometió el secuestro del Individuo A, entre otras razones, con la esperanza de obtener créditos por cooperación del Gobierno de Estados Unidos para él y su hermano”, Ovidio Guzmán López, quien se declaró culpable en EE.UU. en julio de este año de cargos de narcotráfico, lavado de dinero y armas de fuego, relacionados con su liderazgo en el Cártel de Sinaloa.

“Sin embargo, Guzmán López reconoce que el Gobierno de Estados Unidos no solicitó, indujo, sancionó, aprobó ni toleró el secuestro. Guzmán López reconoce, además, que, como se explica más adelante, ni él ni su hermano recibirán créditos por cooperación por el secuestro”, agrega el documento judicial.

Tras la detención de Zambada y Guzmán López, el Gobierno de Estados Unidos dijo que ambos hombres enfrentaban varios cargos “por liderar las operaciones criminales del cártel (de Sinaloa), incluidas sus mortíferas redes de fabricación y tráfico de fentanilo”. Sin embargo, los detalles de la operación fueron muy restringidos dentro de la administración estadounidense.

En la operación encubierta para atrapar a Zambada se engañó al presunto narcotraficante para que volara a Estados Unidos, según declararon a CNN dos funcionarios de las fuerzas del orden familiarizados con el asunto. Varios agentes del FBI detuvieron a los dos supuestos capos de la droga tras su aterrizaje en Estados Unidos.

Si bien inicialmente se declaró inocente en septiembre de 2024, el Mayo Zambada cambió su declaración en agosto de este año a culpable de los cargos de asociación ilícita y de dirigir una empresa criminal continua.

Tras la declaración de culpabilidad del Mayo Zambada, el Gobierno de EE.UU. dijo que el Cartel de Sinaloa había sido “decapitado”, pero advirtió que la lucha contra el narcotráfico continuará hasta desmantelar por completo estas organizaciones criminales.

Esta versión de Guzmán López coincide con la que Frank Pérez, abogado del Mayo Zambada, dio a conocer el año pasado, tras la detención ocurrida en Estados Unidos.

En una conversación telefónica y una declaración enviada a CNN en julio de 2024, Pérez dijo que Zambada fue secuestrado.

“Joaquín Guzmán López secuestró por la fuerza a mi cliente. Fue emboscado, tirado al suelo y esposado por seis hombres con uniformes militares, así como por Joaquín. Le ataron las piernas y le colocaron una bolsa negra en la cabeza”, dijo Pérez a CNN.

Según Pérez, también coinciden en la forma en que subieron al Mayo al avión y en las personas que viajaron en él.

“Luego lo metieron en la parte trasera de una camioneta y lo llevaron a una pista de aterrizaje. Allí le obligaron a subir a un avión, con las piernas atadas al asiento por Joaquín, y lo llevaron a Estados Unidos contra su voluntad. Las únicas personas que viajaban en el avión eran el piloto, Joaquín y mi cliente”, agregó el abogado de Zambada.

Con información de Polo Sandoval, Holmes Lybrand, Evan Perez, Eric Levenson, Fidel Gutiérrez, Sahar Akbarzai y Mark Morales

