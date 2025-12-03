Netanyahu y su coalición boicotean votación en la Knesset que respalda el plan de Trump para Gaza

Por Tal Shalev, CNN

El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu y su coalición boicotearon el miércoles una votación en la Knesset que respaldaba el plan del presidente de EE.UU. Donald Trump para Gaza.

La votación, impulsada por el líder de la oposición Yair Lapid, fue aprobada con 39 votos a favor y ninguno en contra. Cuando comenzó el periodo de debate sobre la propuesta, los miembros de la coalición de Netanyahu abandonaron el pleno de la Knesset, saliendo apresuradamente hacia las salidas a medida que se acercaba la votación.

“Admito que estoy sorprendido y decepcionado de que el primer ministro Netanyahu no esté aquí”, dijo Lapid al comenzar el debate. “Esta es la primera oportunidad que se nos da como Knesset para decirle al presidente Trump, para decirle al mundo, para decirnos a nosotros mismos: nos estamos uniendo en torno a un objetivo común. Netanyahu eligió boicotear la votación y no venir aquí. Es una lástima”.

La medida, en gran parte simbólica, establece que “la Knesset israelí decide aceptar y adoptar el plan de 20 puntos del presidente estadounidense Trump”.

Según fuentes de la oposición israelí, la medida tenía como objetivo “desafiar y avergonzar” a Netanyahu ante el Gobierno de Trump, al tiempo que sembraba y exponía divisiones dentro de su coalición de extrema derecha. La propuesta ahora pasa a la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa, donde probablemente la coalición de Netanyahu la archive.

Netanyahu respaldó públicamente el plan durante su visita a la Casa Blanca en septiembre de 2025 y celebró su adopción por el Consejo de Seguridad de la ONU en noviembre.

Sin embargo, el gabinete, que incluye a los aliados de extrema derecha de Netanyahu, nunca ha debatido formalmente ni votado sobre el plan completo más allá de la primera fase del alto el fuego, que implicaba una retirada parcial israelí de Gaza a cambio del retorno de los rehenes vivos y fallecidos que quedaban. Israel también accedió a liberar a varios prisioneros y detenidos palestinos.

La segunda fase del plan de alto el fuego reconoce un camino hacia la “autodeterminación y la condición de Estado palestina”, al tiempo que pide una reforma del Gobierno Autónomo Palestino para que eventualmente gobierne Gaza.

A pesar de haber aceptado verbalmente el plan, Netanyahu ha prometido en varias ocasiones que no permitirá el establecimiento de un Estado palestino. Sus socios de coalición, los ministros de extrema derecha Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, han rechazado ambos el plan de Trump. Smotrich exigió en X en noviembre que Netanyahu “formule inmediatamente una respuesta apropiada y contundente que deje claro a todo el mundo que nunca se establecerá un Estado palestino en nuestra patria”.

Ben Gvir y otros miembros anunciaron la semana pasada que se opondrán a la moción de Lapid.

“Por supuesto que votaremos en contra; si Lapid quiere avergonzar al Estado, es asunto suyo. No se establecerá un Estado palestino”, dijo el ministro de Patrimonio, Amichai Eliyahu, la semana pasada en la radio de las fuerzas militares de Israel. En lugar de votar en contra de la propuesta, la coalición de Netanyahu abandonó la sala, permitiendo que se aprobara con el apoyo de la oposición.

El propio Netanyahu no ha comentado públicamente sobre la moción de Lapid, pero dos fuentes de la coalición dijeron a CNN que en los últimos días se han realizado discusiones internas mientras el grupo deliberaba sobre cómo manejar la votación.

Antes de la votación, Lapid escribió en X que debía ser “un momento de unidad, reflejando la unidad pública en torno a los esfuerzos del presidente Trump y su equipo”, y agregó que esperaba que Netanyahu “instruyera a los miembros de su partido y de su coalición para que apoyaran la propuesta”.

La oposición empleó una táctica similar en una votación controvertida en octubre, cuando la Knesset dio aprobación preliminar a un proyecto de ley que pedía la soberanía israelí sobre la ocupada Ribera Occidental durante la visita a Israel del vicepresidente estadounidense J. D. Vance. La medida fue aprobada por un voto, 25-24, a pesar de la solicitud de Netanyahu de retirarla, ya que legisladores rebeldes de derecha lo desafiaron.

Vance condenó la medida como un “insulto” y una “maniobra política muy estúpida”, mientras que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, la calificó de “contraproducente” e “incluso amenazante” para el plan de paz de Trump para Gaza. El propio Trump advirtió en una entrevista de octubre con la revista Time que “Israel perdería todo su apoyo de EE.UU.” si se producía la anexión.

Tras las duras reacciones de EE.UU., la oficina de Netanyahu calificó la votación como una “provocación política deliberada”. Posteriormente, el primer ministro de Israel instruyó a su jefe de bancada a no avanzar con ninguna legislación relacionada con la anexión.

