Noem dice que la operación de inmigración en Nueva Orleans expulsará a “lo peor de lo peor”

Horas después de que el Departamento de Seguridad Nacional confirmara oficialmente el inicio de su tan esperada operación de inmigración en Nueva Orleans, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró en redes sociales que se expulsará a “lo peor de lo peor”.

“Los hombres y mujeres de las fuerzas del orden del Departamento de Seguridad Nacional han llegado a Nueva Orleans”, publicó Noem en X. “La Operación Catahoula Crunch expulsará a lo peor de lo peor de Nueva Orleans, Louisiana, después de que los políticos santuario de la ciudad han ignorado el estado de derecho”.

La declaración de Noem fue retuiteada por el comandante de la operación, Gregory Bovino, quien este miércoles recorrió el Barrio Francés de Nueva Orleans mientras estaba a punto de comenzar una operación de control migratorio en la ciudad. Más temprano en el día, también se le vio caminando en el estacionamiento de un Home Depot en Kenner, Louisiana, un suburbio de Nueva Orleans.

“Estamos aquí arrestando a personas que han cometido delitos y no deberían estar aquí”, agregó en redes sociales. “¡Las autoridades estatales, locales y federales en Louisiana son excelentes aliadas!”

Bovino ha asumido voluntariamente el papel de figura polémica en los operativos migratorios del Gobierno de Trump en ciudades de todo el país: ha sido criticado por su trato enérgico hacia manifestantes en Chicago, lo que llevó a una jueza a acusarlo de mentir bajo juramento, pero también ha recibido elogios.

Más temprano este miércoles, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo en entrevista con John Berman de CNN en CNN News Central que la denominada “Operación Catahoula Crunch” buscará 5.000 arrestos “o más”.

“Estamos hablando de personas acusadas de delitos graves, como abuso infantil, robo, pertenencia a pandillas, violación; a esos individuos los estamos enfocando especialmente”, dijo McLaughlin a CNN.

Por su parte, la concejala de la ciudad de Nueva Orleans, Lesli Harris, dijo este miércoles que considera poco realista el objetivo de 5.000 arrestos por parte del Departamento de Seguridad Nacional si realmente solo están enfocándose en los sospechosos más peligrosos.

Algunos vecindarios de Nueva Orleans están respondiendo a la más reciente operación migratoria del Gobierno de Trump con temor y cierres. Sin embargo, Bovino afirma que esto es parte de su estrategia.

“Hay una estrategia aquí. No es algo improvisado”, dijo el fin de semana en una entrevista en YouTube con el exagente de la Patrulla Fronteriza Gil Maza, quien lo apoya. “No es otra cosa que una estrategia bien pensada, prudente y reflexiva, Gil, y se trata de ‘autodeportaciones’”.

Bovino aprobó el cierre de negocios —incluidos los de ciudadanos estadounidenses— como respuesta a la preocupación de empleados y clientes.

“Cuando hablamos de cerrar esas economías basadas en inmigrantes indocumentados —como hicimos en Charlotte, Los Ángeles y Chicago—, ¿qué ocurre si permanecen cerradas el tiempo suficiente, Gil? … Varios millones más ahora tienen la opción de ‘autodeportarse’ antes de que sea demasiado tarde”.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ha alentado a los inmigrantes indocumentados a “autodeportarse” usando la aplicación CBP Home, prometiendo viaje gratuito y un pago de US$ 1.000 por hacerlo. No está claro cuánto ha gastado el Gobierno de Trump en el programa, pero Bovino dijo en la entrevista que decenas de miles de personas han aprovechado la oferta.

Una encuesta realizada para The New York Times y KFF entre inmigrantes —incluidos documentados y ciudadanos naturalizados— reveló que el 60 % considera que Estados Unidos ya no es un “gran lugar” para inmigrantes. La mitad dijo sentirse “asustada” ante el aumento de la aplicación de leyes migratorias, aunque el 40 % lo considera “necesario”.

Los inmigrantes son una parte vital de Nueva Orleans, y gran parte de la comunidad considera que la nueva operación federal de inmigración no está dirigida a las personas más violentas, sino que busca “detener a una de las poblaciones más vulnerables”, afirmó el concejal Oliver Thomas.

Tras el paso del huracán Katrina en 2005, la comunidad inmigrante ayudó a reconstruir infraestructura crítica, reparar viviendas y restaurar propiedades comerciales, señaló Thomas.

Si bien las autoridades locales desean sacar de las calles a las personas más violentas, Thomas expresó su preocupación por el perfilamiento de comunidades negras y latinas por parte de “grupos patrullando”, en sintonía con declaraciones previas de la alcaldesa electa Helena Moreno.

“Esto no es el viejo oeste”, dijo Thomas a CNN. “… Contamos con autoridades policiales locales. Para mí, debería ser sencillo coordinar con ellas y discutir cómo detener a los criminales más violentos, quienes nos afectan, sean locales o inmigrantes indocumentados. Debe haber una mejor manera de hacerlo”.

