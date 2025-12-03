Quién es Bernie Moreno, el senador de Ohio nacido en Colombia que busca acabar con la doble ciudadanía y es enemigo de Petro

Por Sebastián Jiménez Valencia, CNN en Español

Nació en Bogotá, es empresario y es uno de los alfiles más fieles y aplicados de Donald Trump. Su nombre es Bernie Moreno, es senador republicano de Ohio y busca que los ciudadanos de Estados Unidos solo tengan la ciudadanía de ese país. Además, se ha vuelto uno de los más fuertes enemigos de Gustavo Petro.

En 2024 protagonizó una de las contiendas para la elección de un senador más reñidas: derrotó al demócrata Sherrod Brown (que llevaba tres periodos) gracias al respaldo del expresidente Donald Trump.

Moreno, nacido en 1967, llegó Estados Unidos a los cinco años de edad y se volvió ciudadano a los 18. Es propietario de un concesionario de autos.

En campaña, hizo hincapié en su origen como un inmigrante “que llegó aquí legalmente” y se presentó como un “ajeno a la política” que no había ocupado cargos políticos.Y en su ejercicio legislativo se ha destacado por su retórica de restricciones a la inmigración y su papel activo como asesor del Gobierno en temas de política exterior.

Moreno había sido anteriormente un crítico del expresidente. El equipo de investigación KFile de CNN descubrió varios audios y tuits eliminados del candidato republicano al Senado, en los que criticaba duramente a Trump.

En una ocasión, afirmó que no existía ninguna posibilidad de que apoyara a Trump. También lo calificó de “falso republicano” que fomenta el odio y el miedo y sugirió que la popularidad del expresidente era consecuencia de la ignorancia imperante en la sociedad.

Moreno fue un prolífico donante republicano durante años antes de postularse por primera vez al Senado en 2022, cuando aportó millones de dólares de su fortuna personal a su campaña antes de retirarse de la contienda antes de las primarias.

El empresario volvió a invertir millones de dólares de su fortuna personal en su campaña de 2024, y los últimos registros de la Comisión Federal de Elecciones muestran que Moreno ha contribuido con al menos US$ 4,2 millones.

En la campaña del año pasado, Trump estuvo omnipresente en la publicidad de Moreno.

El expresidente también realizó un viaje de último minuto al estado para ayudar a su candidato preferido a alcanzar la victoria. El mitin en apoyo a Moreno quedó eclipsado por los comentarios de Trump, quien afirmó que si perdía las elecciones de 2024, sería una “devastación” para la industria automotriz estadounidense y para el país.

Moreno también contó con el apoyo del entonces senador y ahora vicepresidente J. D. Vance, así como del grupo conservador Club for Growth.

Un comité de acción política para financiar su campaña de criptomonedas le dio US$ 40 millones de dólares. Moreno fundó una empresa de blockchain y ha sido un firme defensor de esta tecnología.

En el Senado integra cuatro comisiones: Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos; Presupuesto; Comercio, Ciencia y Transporte; y Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales.

El 1 de diciembre, Moreno presentó la Ley de Ciudadanía Exclusiva de 2025, que busca establecer “que los ciudadanos estadounidenses deben tener lealtad única y exclusiva a Estados Unidos”.

En un comunicado, el senador dijo que “uno de los mayores honores de mi vida fue obtener la ciudadanía estadounidense a los 18 años, la primera oportunidad que tuve (…) Ser ciudadano estadounidense es un honor y un privilegio, y si quieres ser estadounidense, es todo o nada. Es hora de acabar con la doble ciudadanía para siempre”.

En este momento, algunos ciudadanos estadounidenses mantienen una ciudadanía de otro país. Moreno busca que se les exija renunciar a su doble ciudadanía.

El senador también presentó iniciativas para imponer penas de 20 años de prisión para ejecutivos cuyas empresas contraten a trabajadores indocumentados.

Bernie Moreno ha sido vocal en cuanto a la situación de Colombia y las críticas al presidente Gustavo Petro.

En enero, cuando Petro se negó a recibir inicialmente vuelos con deportados (lo que llevó a una crisis diplomática y amenazas de aranceles; Petro luego reculó), Moreno dijo que Petro no comprendía que Trump no es Joe Biden. Como consecuencia de la tensión Moreno, junto con otros senadores republicanos, presentó una propuesta para imponer sanciones a gobiernos extranjeros, como el de Petro.

En agosto, Moreno dijo en una entrevista que Petro es un “dictador socialista” y sugirió que podrían ser necesarias sanciones a su Gobierno, aranceles más altos y otras medidas de represalia.

En septiembre, Trump anunció la descertificación de Colombia por fallar en la lucha para combatir el narcotráfico. Durante un consejo de ministros en Bogotá en octubre, el presidente Gustavo Petro afirmó que Donald Trump ha sido “malinformado” sobre el supuesto tráfico de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos vía Venezuela, y señaló al senador Bernie Moreno como el responsable de difundir información falsa.

Dos días después, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció sanciones al presidente de Colombia, Gustavo Petro, “por su papel en el comercio mundial ilícito de drogas”. También han sido sancionados la esposa y el hijo de Petro, así como el ministro del Interior de Colombia. Petro dijo en X que “efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC”.

En respuesta en X, Moreno tuiteó la palabra “FAFO”, en referencia al proyecto de ley FAFO, Ley Federal de Delitos contra Adversarios Extranjeros, propuesto en junio, cuyo objetivo es aumentar las penas por espionaje que beneficie a adversarios extranjeros como China, Rusia, Irán y Corea del Norte.

El 10 de noviembre, Petro anunció que volverá a llamar a consultas al embajador en EE.UU., Daniel García-Peña, tras la publicación de una foto en la página oficial de la Casa Blanca en la que un alto funcionario aparece con un documento que muestra un fotomontaje de Petro y Nicolás Maduro vestidos con el uniforme anaranjado de los presos en Estados Unidos. El mandatario calificó el hecho como un “irrespeto brutal” al pueblo colombiano y exigió explicaciones al Gobierno estadounidense. En la foto se puede constatar que el documento lleva el título “Doctrina Trump” y tiene membrete del senador republicano Bernie Moreno, plantea sanciones contra Petro, su familia y sus aliados, además de acciones políticas y judiciales en su contra.

CNN en Español hizo una solicitud a Moreno de comentar al respecto y espera respuesta. El medio digital Cambio fue el primero en reportar sobre la imagen y el documento.

Al ser consultado al respecto, el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher ‌Landau, dijo en una conferencia virtual: “Como se sabe, no hay que fiarse siempre en lo que se lee en los diarios con todos mis respetos a mis amigos periodistas”.

En respuesta a la divulgación de esa imagen con el memorando membreteado, Petro afirmó que esta situación representa un problema de seguridad nacional y acusó a sectores de la extrema derecha colombiana de promover en Estados Unidos una campaña para desestabilizar su Gobierno. Señaló que los intentos por vincularlo con el narcotráfico buscan justificar una agenda intervencionista y “homogeneizar” a América Latina bajo la subordinación a Washington. El presidente advirtió que la aceptación de ese tipo de informaciones falsas por parte de asesores de la Casa Blanca refleja una falta de respeto hacia la soberanía y la democracia de Colombia.

El 11 de noviembre, Moreno tuiteó: “Mantener una relación de beneficio mutuo con Colombia es lo que más conviene a Estados Unidos. Por eso me reuní con Petro en agosto. El objetivo era restablecer la relación y encontrar puntos en común que nos beneficiaran a ambos. Desafortunadamente, desde entonces, ha hecho todo lo posible para imposibilitar dicha relación. Jamás habría imaginado semejante desastre”.

En esa publicación, Moreno acusa a Petro de “deshonrar a Colombia” con un comportamiento errático y con acciones que —según dijo— complacen a los narcotraficantes. Moreno afirma que Petro traiciona el legado de Simón Bolívar y dice que los colombianos “elegirán un camino diferente el próximo año”, mientras Estados Unidos “estará listo para ayudar al pueblo colombiano a construir un país libre de violencia y corrupción”.

