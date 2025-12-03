¿Quiénes son los artistas latinos que figuran en el Spotify Wrapped 2025?

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Los artistas latinos tuvieron un lugar destacado en el Spotify Wrapped 2025, el resumen de tendencias del año que la plataforma de streaming de música dio a conocer este miércoles.

Además del puertorriqueño Bad Bunny, quien destronó a Taylor Swift como el artista más reproducido del año en Spotify, figuras como Fuerza Regida, Karol G, Rauw Alejandro y Peso Pluma aparecen entre los más escuchados en 2025.

Mientras Bad Bunny lideró la lista más importante, la de los artistas globales, en esta selección se ubicó en el puesto 10 Fuerza Regida, la banda estadounidense de música regional mexicana formada en 2015 en San Bernardino, California, inicialmente como una agrupación que interpretaba versiones de canciones de otros artistas. Se dieron a conocer como una banda de música norteña, pero luego incorporaron otros géneros musicales, como los llamados corridos tumbados.

Incluso, tirando un poco la cuerda, puede decirse que hay un tercer cantante de origen latino en la lista de artistas globales, pues en el puesto siete se encuentra Bruno Mars, cuyo nombre es Peter Gene Hernandez, de ancestros puertorriqueños.

Spotify Wrapped también registra lo más reproducido en la categoría de música latina, en el que la Música Mexicana ocupó el puesto número 1 como género latino por segundo año consecutivo, seguida por el reggaetón.

Además, entre los 10 géneros globales más importantes, el reggaetón, el urbano latino y la música mexicana se ubicaron en los puestos 5, 6 y 8, respectivamente. Además, la salsa, el merengue y la guaracha registraron un crecimiento de dos dígitos, tanto a nivel global como en Estados Unidos, según reportó Billboard.

Por sexto año consecutivo, Karol G se posicionó como la artista latina femenina más escuchada en Estados Unidos y a nivel global, seguida por Shakira, Kali Uchis, Emilia, Young Miko y María Becerra.

He aquí las categorías de música latina en el balance Spotify Wrapped de 2025.

Top global de artistas latinos

1. Bad Bunny

2. Fuerza Regida

3. Rauw Alejandro

4. Peso Pluma

5. Karol G

Top global de canciones latinas

1. “DTMF” por Bad Bunny

2. “Baile inolvidable” por Bad Bunny

3. “La plena: W Sound 05” por W Sound, Béele, Ovy On The Drums

4. “Nuevayol” por Bad Bunny

5. “EoO” por Bad Bunny

Top global de álbumes latinos

1. “Debí tirar más fotos” por Bad Bunny

2. “Un verano sin ti” por Bad Bunny

3. “Mi vida mi muerte” por Neton Vega

4. “Borondo” por Béele

5. “Incómodo” por Tito Double P

Top de álbumes latinos en Estados Unidos

1. “Debí tirar más fotos” por Bad Bunny

2. “Mi vida mi muerte” por Neton Vega

3. “Un verano sin ti” por Bad Bunny

4. “Incómodo” Tito Double P

5. “Sad Boyz 4 Life II” por Junior H

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.