Mexicana Fátima Bosch rechaza acusación de favoritismo por su triunfo en Miss Universo. “Verdad solo hay una”, dice a CNN

A dos semanas de ganar el certamen de Miss Universo realizado en Tailandia, la mexicana Fátima Bosch rechazó este jueves las acusaciones de que hubo favoritismo en su triunfo, que fueron lanzadas por un juez del concurso y difundidas por diversos usuarios de redes sociales.

En una entrevista con Gabriela Frías para el programa Panorama Mundial, de CNN, Bosch dijo que ganó la corona por mérito propio.

“Hay muchas cosas que se pueden decir, pero verdad solo hay una”, señaló Bosch cuando se le preguntó qué responde a las acusaciones de que su padre, el ingeniero industrial Bernardo Bosch, presuntamente influyó para que fuera declarada ganadora.

“Lo que puedo decir es que admiro y amo a mi papá, que es un hombre trabajador, honesto, que siempre da lo mejor de él a todas las personas y que, bueno, obviamente era una competencia. Todas nos esforzamos mucho por estar acá y, bueno, gané y para mí lo tomo con mucha humildad”, dijo Bosch.

Yo sé que cualquiera de mis compañeras hubiera estado preparada para hacer un gran ejemplo como Miss Universo. Esta bendición me tocó a mí. Yo se lo agradezco a Dios y a la vida, y con todas las ganas de que este compromiso hable más con mis acciones que mis palabras”, agregó.

Las declaraciones de Bosch —quien habló desde Washington dentro de los viajes que lleva a cabo tras ganar el concurso— se producen después de que, luego de su triunfo, el pianista franco-libanés Omar Harfouch, quien era juez del certamen, dijera en sus redes sociales que Bosch “es una falsa ganadora”. Según Harfouch, el presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, le pidió votar a favor de Bosch y tiene “negocios” con el padre de la concursante.

Harfouch no presentó pruebas de sus dichos, que se viralizaron en redes sociales. Por su parte, Rocha dijo que esos señalamientos son falsos y aseguró que sus críticos buscan “malinformar, confundir y manipular”.

En la entrevista de este jueves, Bosch también rechazó las acusaciones y se refirió a otra polémica que vivió en los días previos a la coronación, cuando el director del certamen, Nawat Itsaragrisil, la reprendió públicamente e incluso la llamó “tonta” por no publicar suficientemente contenido promocional sobre Miss Universo.

Los hechos, por los que Bosch recibió el respaldo de otras participantes, también generaron reacciones en México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su apoyo a la concursante durante algunas de sus conferencias de prensa matutinas.

Sobre este episodio, Bosch dijo que busca darlo por cerrado y enfocarse en lo que quiere hacer durante su año con la corona de Miss Universo.

“Bueno, yo creo que en la vida ni el aplauso ni la crítica te los puedes tomar personal, porque el aplauso no dura y la crítica tampoco. Entonces, cuando tienes un propósito y estás enfocado a lo que tienes que hacer, tomas toda tu energía en eso. Obviamente, sé que ha estado lleno de polémicas, pero creo que en su momento hablé lo que se tenía que hablar, y hoy doy por terminado ese capítulo y me encantaría poder concentrarme en todas las cosas que vienen y que voy a hacer como Miss Universo”, dijo.

Bosch dijo que aún no tiene claro cuál quiere que sea su sello de su período como Miss Universo, aunque le gustaría inspirar a otros y abrir una fundación dedicada a atender causas sociales.

“Lo que me encantaría poder dejarle a la gente y a las personas que nos ven, a los niños y a las niñas, es que crean en su sueño, crean en su autenticidad, y que si hacen las cosas de corazón, no se preocupen por el ruido que hay afuera, porque al final sus acciones van a hablar más que cualquier ruido”, dijo.

