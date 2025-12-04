¿Qué es el Q-pop, la música que mezcla el quechua con el estilo de las bandas de K-pop?

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Más de 10 millones de personas hablan quechua, según la Academia Mayor de la Lengua Quechua, fundada en Cusco, Perú, en 1990. Es el idioma indígena más hablado en América. De allí que no sorprenda que haya surgido el fenómeno musical llamado Q-pop, que emplea el ritmo y estilo del K-pop de Corea del Sur, pero con letras en quechua.

Jóvenes en Perú, Bolivia, Ecuador y partes de Chile y Argentina hablan quechua, una lengua sustancial de la cultura andina en Sudamérica. Y hasta allí ha llegado la influencia del género K-pop, que, según un reporte de 2025, es una industria de alcance global con un valor de mercado de US$ 14.000 millones.

En cifras de 2022, el contenido generado por el Top 100 de los artistas de K-Pop alcanzó 90.400 millones de reproducciones de audio y video. BTS, la banda más famosa de K-pop, ha vendido más de 50 millones de álbumes en todo el mundo. En el resumen Spotify Wrapped 2025, BTS lideró la lista global de artístas de K-pop con más reproducciones, seguidos por Stray Kids, Jennie, Rosé, Huntr/X, Twice, Blackpink, Jungkook, Enhypen y Katseye.

Es allí donde entra Lenin Tamayo, de 25 años, pionero del movimiento Q-pop. Nació en Lima, Perú, en el 2000, y es hijo de la cantante folclórica Yolanda Pinares. Sus canciones están cantadas en quechua, pero apoyadas en las coreografías y ritmos propios de las bandas de K-pop.

Tamayo se hizo famoso en 2022 cuando una de sus canciones alcanzó los 4,4 millones de “Me gusta” en TikTok. En 2023 lanzó su primer álbum digital, titulado “Amaru”, que significa “serpiente” en quechua. La originalidad de su propuesta lo llevó a ser entrevistado por Los Angeles Times y a emprender una modesta gira por Corea del Sur, India, Tailandia y Vietnam, de la que emergió con un contrato del sello Hybe, el más importante del K-pop, el mismo de la banda coreana BTS. Hacer música en su lengua materna “ayuda a abrazar las raíces pero, sin ser ajeno a la modernidad y la globalización”, dijo Tamayo en una entrevista a The Associated Press.

Aunque Tamayo también canta en español, en una entrevista con BBC reivindicó el uso del quechua en su música: “(En el quechua) las cosas significan lo que estás diciendo, no hay doble sentido. Es pensamiento concreto. Por eso en el quechua hablamos de emociones y hacemos relaciones directas con la naturaleza. En cambio, con el español puedes engañar con las palabras. Por eso digo que es embaucador, mientras que el quechua es directo, sin hipocresías”, dijo.

En una entrevista con la National Public Radio (NPR, por sus siglas en inglés), la directora peruana residente en Nueva York Sisa Quispe, explicó la relación del quechua con la música: “La belleza del quechua es que es una lengua oral. Y es a través de las canciones que llegamos a conocer más sobre partes de la historia. Así que cantar, bailar y tocar música es muy importante en la cultura quechua porque ayuda a preservar la cultura”.

Quispe cita en esta entrevista como inspiración a la cantante Renata Flores, de 24 años, quien canta hip hop y rape en quechua. “Ella es de Ayacucho, una pequeña y muy fuerte ciudad de los Andes en Perú. Y comenzó a cantar una versión que hizo de la canción ‘The Way You Make Me Feel’ de Michael Jackson”.

Sea Q-pop o Q-rap, los expertos coinciden en que un pionero de la fusión del quechua con géneros como el hip-hop es el cantante peruano conocido como Liberato Kani, de 32 años. Nacido en Lima, su nombre real es Ricardo Flores Carrasco. En 2014 formó parte del grupo de hip hop Quinta Rima, criticado por algunos por usar instrumentos típicos de la cultura andina como la zampoña y el charango con ritmos contemporáneos.

“Es una forma de promover nuestro idioma y también romper con este estereotipo de que el quechua no es considerado un idioma, que no es algo de lo que uno se sienta orgulloso de hablar y que el quechua es para la clase baja. Están enviando un mensaje, y es un mensaje de empoderamiento”, añadió Quispe.

