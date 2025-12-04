Rosalía anuncia las ciudades y las fechas de los conciertos de su gira mundial

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

La cantante española Rosalía anunció este jueves las fechas y las ciudades, con una fuerte presencia en Latinoamérica, que visitará en su gira mundial de 42 conciertos en 17 países para promocionar su nuevo álbum “Lux”.

Las ciudades en Latinoamérica a las que la cantante de “Malamente” y “Con altura” llevará su “Lux World Tour” son Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, en México; Buenos Aires, Argentina, Bogotá, Colombia; Santiago en Chile; San Juan en Puerto Rico y Rio de Janeiro en Brasil.

El sitio web oficial de Rosalía tiene los detalles del lugar en el que serán los conciertos y la información para reservar los boletos. La gira mundial se inicia en Lyon, Francia, el 16 de marzo de 2026.

Los boletos del “Lux World Tour” saldrán a la venta el 11 de diciembre en el sitio web oficial de Rosalía. Los tarjetahabientes de American Express en Estados Unidos y Canadá tendrán acceso a la venta de boletos el 9 de diciembre, pero solo para ciertos conciertos en Norteamérica.

Esta es la lista completa de ciudades y fechas de la “Lux Word Tour”:

16 de marzo: Lyon, Francia (LDLC Arena)

Lyon, Francia (LDLC Arena) 18 de marzo: París, Francia (Accor Arena)

París, Francia (Accor Arena) 20 de marzo: París, Francia (Accor Arena)

París, Francia (Accor Arena) 22 de marzo: Zurich, Suiza (Hallenstadion)

Zurich, Suiza (Hallenstadion) 25 de marzo: Milán, Italia (Unipol Forum)

Milán, Italia (Unipol Forum) 30 de marzo: Madrid, España (Movistar Arena)

Madrid, España (Movistar Arena) 1 de abril: Madrid, España (Movistar Arena)

Madrid, España (Movistar Arena) 3 de abril: Madrid, España (Movistar Arena)

Madrid, España (Movistar Arena) 4 de abril: Madrid, España (Movistar Arena)

Madrid, España (Movistar Arena) 8 de abril: Lisboa, Portugal (MEO Arena)

Lisboa, Portugal (MEO Arena) 9 de abril: Lisboa, Portugal (MEO Arena)

Lisboa, Portugal (MEO Arena) 13 de abril: Barcelona, España (Palau Sant Jordi)

Barcelona, España (Palau Sant Jordi) 15 de abril: Barcelona, España (Palau Sant Jordi)

Barcelona, España (Palau Sant Jordi) 17 de abril: Barcelona, España (Palau Sant Jordi)

Barcelona, España (Palau Sant Jordi) 18 de abril: Barcelona, España (Palau Sant Jordi)

Barcelona, España (Palau Sant Jordi) 22 de abril: Amsterdam, Países Bajos (Ziggo Dome)

Amsterdam, Países Bajos (Ziggo Dome) 27 de abril: Amberes, Bélgica (AFAS Dome)

Amberes, Bélgica (AFAS Dome) 29 de abril: Colonia, Alemania (Lanxess Arena)

Colonia, Alemania (Lanxess Arena) 1 de mayo: Berlín, Alemania (Uber Arena)

Berlín, Alemania (Uber Arena) 5 de mayo: Londres, Reino Unido (The O2)

Londres, Reino Unido (The O2) 4 de junio: Miami, Florida (Kaseya Center)

Miami, Florida (Kaseya Center) 8 de junio: Orlando, Florida (Kia Center)

Orlando, Florida (Kia Center) 11 de junio: Boston, Massachusetts (TD Garden)

Boston, Massachusetts (TD Garden) 13 de junio: Toronto, Canadá (Scotiabank Arena)

Toronto, Canadá (Scotiabank Arena) 16 de junio: Nueva York, Nueva York (Madison Square Garden)

Nueva York, Nueva York (Madison Square Garden) 20 de junio: Chicago, Illinois (United Center)

Chicago, Illinois (United Center) 23 de junio: Houston, Texas (Toyota Center)

Houston, Texas (Toyota Center) 27 de junio: Las Vegas, Nevada (T-Mobile Arena)

Las Vegas, Nevada (T-Mobile Arena) 29 de junio: Los Angeles, California (Kia Forum)

Los Angeles, California (Kia Forum) 3 de julio: San Diego, California (Pechanga Arena)

San Diego, California (Pechanga Arena) 6 de julio: Oakland, California (Oakland Arena)

Oakland, California (Oakland Arena) 16 de julio: Bogotá, Colombia (Movistar Arena)

Bogotá, Colombia (Movistar Arena) 24 de julio: Santiago, Chile (Movistar Arena)

Santiago, Chile (Movistar Arena) 25 de julio: Santiago, Chile (Movistar Arena)

Santiago, Chile (Movistar Arena) 1 de agosto: Buenos Aires, Argentina (Movistar Arena)

Buenos Aires, Argentina (Movistar Arena) 2 de agosto: Buenos Aires, Argentina (Movistar Arena)

Buenos Aires, Argentina (Movistar Arena) 10 de agosto: Rio de Janeiro, Brasil (Farmasi Arena)

Rio de Janeiro, Brasil (Farmasi Arena) 15 de agosto: Guadalajara, México (Arena VFG)

Guadalajara, México (Arena VFG) 19 de agosto: Monterrey, México (Arena Monterrey)

Monterrey, México (Arena Monterrey) 24 de agosto: Ciudad de México, México (Palacio de los Deportes)

Ciudad de México, México (Palacio de los Deportes) 26 de agosto: Ciudad de México México (Palacio de los Deportes)

Ciudad de México México (Palacio de los Deportes) 3 de septiembre: San Juan, Puerto Rico (Coliseo de Puerto Rico)

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.