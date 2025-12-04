Semifinales de Liga MX: lo que nos espera para el fin de semana tras los duelos de ida

Por Rodrigo Estrada, CNN en Español

Las semifinales de ida del Apertura 2025 de la LigaMX nos regalaron emociones intensas, estadios llenos, polémica y un sabor de incertidumbre que deja todo servido para un cierre electrizante el próximo fin de semana. Las dos llaves se mantienen completamente abiertas y los cuatro semifinalistas saben que no pueden regalar absolutamente nada si quieren llegar a la gran final del fútbol mexicano.

La primera llave se jugó en el Estadio Olímpico Universitario, donde Cruz Azul y Tigres empataron 1-1 en un duelo muy parejo. Los felinos pegaron primero gracias al campeón del mundo con Argentina Ángel Correa, quien aprovechó un descuido defensivo para adelantar a su equipo. Sin embargo, la Máquina respondió y encontró el empate a través de un penal ejecutado por Gabriel “El Toro” Fernández, uno de los futbolistas más determinantes del torneo.

Fue un partido equilibrado, de intercambios constantes y con dos equipos que entienden perfectamente la exigencia de una semifinal. Nada está decidido y ahora el escenario cambia drásticamente. El partido de vuelta se disputará en el Estadio Universitario, mejor conocido como “El Volcán”, una de las plazas más complicadas para cualquier visitante.

Cruz Azul llega con la obligación de ganar, ya que el reglamento indica que un empate en el marcador global le da el pase a Tigres por haber terminado más arriba en la tabla general. Además, los Cementeros todavía no podrán contar con el portero colombiano Kevin Mier, quien sigue recuperándose de una fractura provocada por una dura entrada del panameño Adalberto Carrasquilla semanas atrás. Por lo demás, ambos equipos afrontarán la vuelta prácticamente con planteles completos.

Hay otro ingrediente especial. Tanto Guido Pizarro, en su primera aventura como técnico felino, como Nicolás Larcamón, estratega cementero, buscan llegar a su primera final en el fútbol mexicano. Para uno de ellos, el sueño se hará realidad este fin de semana.

Del otro lado, la segunda semifinal tuvo como escenario el Gigante de Acero, estadio que será mundialista en 2026. Monterrey derrotó 1-0 al Toluca con un gol de Germán Berterame, delantero argentino naturalizado mexicano que sigue encendido y levantando la mano para estar en la Copa del Mundo. Su nivel es sobresaliente y ha sido pieza clave para los Rayados en esta liguilla.

Sin embargo, el marcador no refleja lo cerrado que fue el partido. Toluca estuvo muy cerca de empatar, estrellando dos balones en el poste: uno de Marcel Ruiz y otro de Paulinho, que pudieron cambiar la historia. La serie, por supuesto, está lejos de estar definida.

Ahora la acción cambia al Estadio Nemesio Diez, “El Infierno”, donde Toluca buscará imponer su condición de local y darle la vuelta a la eliminatoria. A Monterrey solo le funciona ganar o empatar, ya que, si pierde por cualquier marcador, incluso por la mínima, quedará eliminado porque los Diablos fueron líderes del torneo y avanzan por posición en la tabla.

Toluca goleó 6-2 a Monterrey en este mismo escenario durante la temporada regular, por lo que la tarea para los dirigidos por Domènec Torrent no será sencilla. Mientras tanto, Antonio “El Turco” Mohamed busca el bicampeonato con Toluca y un nuevo título en el fútbol mexicano, después de levantar trofeos con Xolos, América, Rayados y los propios Diablos.

Será un duelo que alimentará la fuerte rivalidad reciente entre ambos, no solo por la goleada de este torneo, sino porque en el Clausura 2025 Toluca eliminó a Monterrey en los cuartos de final, dejando una herida abierta que Rayados quiere cerrar este sábado.

La gran incógnita para la vuelta es el estado físico de Alexis Vega, la mayor figura de Toluca, quien sigue lesionado. Aunque no está al 100 %, podría ver minutos si el partido se complica para los Diablos.

