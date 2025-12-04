Tribunal de apelaciones permite que Trump mantenga elementos de la Guardia Nacional en Washington por ahora

Por Devan Cole, CNN

Los elementos de la Guardia Nacional desplegados en Washington, pueden permanecer allí por ahora, después de que un tribunal federal de apelaciones congelara temporalmente el jueves una decisión de una jueza que pronto habría requerido que abandonaran las calles de la ciudad.

El Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington dijo que mantenía la decisión de la corte inferior en suspenso por ahora para darse tiempo de considerar si pausará la decisión indefinidamente.

La implementación de la decisión, emitida el 20 de noviembre por la jueza de distrito de EE.UU. Jia Cobb, ya había sido retrasada por Cobb durante 21 días para permitir apelaciones. Bajo la nueva decisión del Circuito de Washinhgton, la orden de Cobb para que el presidente Donald Trump y el Departamento de Defensa retiren los militares del Distrito quedará en suspenso “hasta nueva orden de este tribunal”.

El tribunal de apelaciones señaló en su orden, sin firmar, que la decisión tenía como objetivo dar más tiempo al tribunal para considerar si emitir una pausa más duradera a la orden de Cobb y que “no debe interpretarse de ninguna manera como una decisión sobre el fondo” de la solicitud de una pausa más larga.

La presencia de varios miles de miembros de la Guardia Nacional en Washington —tanto de la ciudad como de estados gobernados por republicanos— ha sido objeto de un renovado escrutinio en los últimos días tras el tiroteo de dos soldados la semana pasada, que dejó a una soldado muerta y a otro en estado crítico.

Justo después del tiroteo, los abogados del Gobierno pidieron al Circuito de Washington que congelara la decisión de Cobb, pero no mencionaron el ataque en los documentos judiciales.

Pero el martes, la oficina del fiscal general de Washington, Brian Schwalb, aprovechó el “horrible ataque” al instar al Circuito de Washington a rechazar la solicitud del Gobierno de Trump, argumentando que permitir que los elementos permanezcan en la ciudad por más tiempo “requiere desviar recursos policiales escasos y expone tanto al público como a los miembros de la Guardia a riesgos significativos de seguridad pública”.

Señalaron el hecho de que los agentes de policía de Washington han tenido que coordinarse y escoltar a los miembros de la Guardia en la ciudad para minimizar las amenazas, una tarea que, dicen, se ha “duplicado” tras el ataque de la semana pasada.

La disputa legal sobre los militares en la capital del país se desarrolla mientras continúa una serie de casos separados sobre el despliegue de militares por parte de Trump en otras ciudades y estados gobernados por demócratas en todo EE.UU. Esos casos han involucrado a todos los niveles del poder judicial federal, y actualmente la Corte Suprema está considerando una apelación de emergencia en un desafío al despliegue de elementos de la Guardia Nacional por parte de Trump en Chicago.

