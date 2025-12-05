Acusado de colocar bombas caseras en Washington creía que las elecciones de 2020 fueron robadas, según fuentes

Por Evan Perez y Hannah Rabinowitz, CNN

Durante las entrevistas con el FBI, el sospechoso arrestado en el marco de la investigación por la colocación de las bombas caseras declaró a los investigadores que creía que las elecciones de 2020 fueron robadas, lo que quizás sea el primer indicio de un posible motivo de lo sucedido cerca de las sedes del Comité Nacional Demócrata y el Comité Nacional Republicano, según informaron personas informadas sobre el asunto.

El FBI arrestó a Brian Cole, de 30 años, el jueves, y lo acusó de colocar bombas caseras cerca de las sedes del Comité Nacional Republicano y el Comité Nacional Demócrata la noche anterior a los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos de 2021.

Cole pasó horas con los investigadores del FBI e hizo múltiples declaraciones, según las fuentes. Dan Bongino, subdirector del FBI, declaró a Fox News el jueves que el FBI había entrevistado extensamente al sospechoso, pero no dio más detalles.

El FBI y el Departamento de Justicia declinaron hacer comentarios para este artículo.

El FBI cree que el hombre recopiló suministros para fabricar bombas durante meses antes de dejar los artefactos explosivos viables fuera de las oficinas políticas.

Cole está acusado de transportar un artefacto explosivo en una carretera interestatal e intento de destrucción maliciosa mediante fuego y materiales explosivos.

Se espera que comparezca ante el tribunal este viernes por la tarde. Aún no ha presentado una declaración.

