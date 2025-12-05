Juan Orlando Hernández tiene una orden de captura pendiente en Honduras, dice un funcionario

Por Elvin Sandoval, María Santana y Sol Amaya, CNN en Español

Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras indultado por Donald Trump, tiene una orden de captura pendiente en su país natal, le dijo a CNN el director de la Unidad Especializada contra Delitos de Corrupción hondureña, Luis Santos.

Explica este funcionario que Hernández “tiene un proceso abierto en la Corte Suprema de Justicia por el delito de lavado de activos y fraude”, y de allí se desprende la orden de captura, que “está en poder de la Secretaría de Seguridad y también de Interpol desde septiembre de 2023”.

Consultado por CNN, Renato Stabile, abogado de Hernández, dijo que no puede “confirmar” la existencia de dicha orden de captura. “Tengo entendido informalmente que se presentaron cargos contra él en Honduras, pero el juez aún no ha emitido una orden de arresto”, detalló Stabile. Hernández ha reiterado en varias ocasiones su inocencia.

Hernández, que gobernó Honduras entre 2014 y 2022, estaba bajo custodia en la Penitenciaría de Hazelton, West Virginia, tras ser juzgado y condenado por una corte federal en Nueva York, en 2024, a 45 años de prisión por narcotráfico. Este lunes, el presidente Trump le concedió un indulto total e incondicional. El mandatario ya había anunciado que tomaría esa medida el viernes pasado, apenas dos días antes de las elecciones presidenciales de Honduras. Trump argumentó que el país centroamericano se lo había pedido y que la condena de Hernández “fue un montaje del Gobierno de Biden”. La promesa de indulto generó polémica en Estados Unidos y Honduras.

Tras ser liberado, Hernández agradeció a Trump el indulto y prometió al pueblo de Honduras que “seguiría defendiendo todo lo que construimos juntos”, pero no dijo si tenía planes de regresar al país. Se espera que este viernes publicara un mensaje en su cuenta de X.

Santos dijo que, si Hernández decide no regresar al país, presentarán una solicitud de extradición a Estados Unidos para que lo envíen a Honduras.

Hernández había sido considerado por los fiscales estadounidenses como el eje de una conspiración que movió más de 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.

En un comunicado tras la sentencia, en marzo de 2024, el Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU. dijo que, durante sus años en el cargo, “protegió y enriqueció a los narcotraficantes de su círculo íntimo”.

“Como presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández abusó de su poder para apoyar una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo, y los pueblos de Honduras y Estados Unidos sufrieron las consecuencias”, dijo el entonces secretario de Justicia, Merrick B. Garland, y sostuvo que Hernández “financió su carrera política con ganancias del narcotráfico y abusó de su autoridad como presidente de Honduras para traficar cientos de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos”

Según documentos judiciales citados en el comunicado, Hernández “abusó de sus poderosos cargos y de su autoridad en Honduras para facilitar la importación de más de 400 toneladas de cocaína” a Estados Unidos. “Hernández recibió millones de dólares en dinero del narcotráfico de algunas de las organizaciones más grandes y violentas de Honduras, México y otros lugares, y usó esos sobornos para impulsar su ascenso en la política hondureña”, aseguraron los fiscales, entre muchos otros detalles sobre la acusación.

En junio de 2024, Hernández fue sentenciado en EE.UU. a 540 meses de prisión y 60 meses de libertad supervisada por la importación de cocaína y delitos relacionados con armas. El exmandatario hondureño ha negado los cargos en su contra y, durante su sentencia, insistió en que es inocente y que fue “acusado incorrecta e injustamente”.

