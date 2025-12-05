La campaña de represalias de Trump va mal, y podría volverse en su contra

Análisis por Aaron Blake, CNN

Es tan raro que un jurado investigador federal rechace una acusación que ocurrió cinco veces en el año fiscal 2013, según la Oficina de Estadísticas de Justicia. Cinco veces. En todo Estados Unidos. De más de 165.000 casos.

Eso es 1 de cada 33.000 casos. En porcentaje, es 0,003 %.

Sin embargo, el presidente Donald Trump y su Gobierno han logrado esta hazaña notable en ambos de sus intentos emblemáticos de buscar represalias legales contra sus adversarios.

Primero, el jurado investigador rechazó 1 de los 3 cargos contra el exdirector del FBI James Comey en septiembre —aparentemente el cargo más significativo— y apenas aceptó llevar los otros dos. Luego, las acusaciones contra Comey y la fiscal general de Nueva York Letitia James fueron desechadas porque una jueza dictaminó que la fiscal estaba actuando ilegalmente. Después de que el Departamento de Justicia logró encontrar otra fiscal que intentara volver a acusar a James, un jurado investigador el jueves dijo: “No, gracias”. Rechazó los cargos.

El Departamento de Justicia está dando señales de que podría seguir adelante e intentar acusar a James de nuevo.

Sin embargo, en este punto, todo este ejercicio de represalia está resultando bastante mal para el Gobierno y parece cada vez más probable que se vuelva en contra de Trump.

Su campaña ha sufrido durante mucho tiempo de un déficit muy significativo e importante, y esa es la evidencia real.

Por mucho que los aliados de Trump traten de justificar esto como una represalia legal tras las cuatro acusaciones que enfrentó después de dejar el cargo, las acusaciones de fraude hipotecario contra James y la acusación de perjurio contra Comey parecen bastante endebles, mucho más endebles que los cargos contra Trump, sin duda. Incluso algunos juristas conservadores se han burlado de la evidencia.

(Los cargos por documentos clasificados contra otro adversario de Trump, el exasesor de seguridad nacional John Bolton, parecen más serios. Pero la investigación fue realizada por el Gobierno de Biden, y Trump no tuvo tal papel en la organización de los cargos).

Además, la naturaleza política de este esfuerzo es de otro nivel. Mientras Trump y sus aliados han afirmado sin fundamento que el entonces presidente Joe Biden estaba detrás de las acusaciones contra Trump, el papel de Trump en la organización de estas acusaciones ha sido bastante descarado y completamente público, a la vista de todos.

Esto es simplemente un caso muy diferente, por mucho que ciertas personas intenten equiparar ambos lados.

La situación refuerza cómo Trump realmente ha instrumentalizado el sistema de justicia.

Está bien establecido que el Gobierno de Trump tuvo dificultades para encontrar fiscales que siquiera presentaran estos casos ante los jurados investigadores. CNN incluso ha reportado que altos funcionarios del Departamento de Justicia leales a Trump, incluida la secretaria de Justicia, Pam Bondi, se resistieron a los casos.

Finalmente, con la prescripción pisando los talones en los cargos contra Comey, Trump destituyó al fiscal federal. Aparentemente, la mejor manera de presentar los cargos lo suficientemente rápido fue instalar a Lindsey Halligan, quien, como señaló el juez que posteriormente la descalificó, “no tenía experiencia previa como fiscal”.

Lo que siguió fue un desastre en el que la cuestión parecía menos si el caso contra Comey sería desechado que por qué motivo. Entre los problemas estuvo la extraña forma en que Halligan manejó la obtención de la acusación. Era elegir el veneno de un fracaso potencial antes de que el nombramiento ilegal de Halligan hundiera tanto ese caso como el de James.

Pero muchos de esos problemas persisten y podrían adquirir mayor importancia si el Gobierno logra conseguir otra acusación en uno o ambos casos.

Además, en la medida en que el Gobierno siga presentando estos cargos, podría reforzar otra razón para que los jueces eventualmente los desestimen: una acusación selectiva o vengativa.

Lo que nos lleva al otro elemento clave aquí: la percepción pública. No son solo los jueces quienes podrían razonar que crecen las pruebas de mala conducta legal; también es el pueblo estadounidense.

Después de todo, el pueblo estadounidense ya parece considerar estos casos con bastante más escepticismo de lo que alguna vez consideraron las acusaciones contra Trump.

Una encuesta reciente de la Facultad de Derecho de la Universidad Marquette mostró que los estadounidenses dijeron, por un margen de 55 %-45 %, que las acusaciones contra Trump estaban justificadas, pero por un margen de 58 %-42 % que los cargos contra los adversarios de Trump no estaban justificados.

Esto hizo eco de encuestas anteriores que sugerían que los estadounidenses eran bastante escépticos sobre los casos de Comey y James, de una manera en la que simplemente nunca fueron sobre las acusaciones contra Trump en tiempo real. Los estadounidenses también eran mucho más propensos a ver los casos de Comey y James como políticos.

Estas situaciones no son comparables. Y eso no solo ocurre en los tribunales de justicia; también es cierto en el tribunal de la opinión pública.

Su inclinación en este momento parece ser hacer todo lo que pueda para dejar claro su punto y causarles dolores de cabeza legales a personas como Comey y James. Si no otra cosa, tal vez eso sea suficiente advertencia para otros que pudieran ir tras Trump, para que no se encuentren en situaciones similares.

Sin embargo, a estas alturas, es un tanto dudoso que tanto James como Comey tengan que enfrentarse a un juicio. E incluso si lo hicieran, ¿cómo podría un jurado condenarlos por unanimidad bajo el estándar de pruebas mucho más alto? ¿Después de que el Gobierno ha tenido dificultades para conseguir que los jurados investigadores —que no necesitan ser unánimes y solo necesitan estar de acuerdo en que hay causa probable— emitan acusaciones?

Y eso sin mencionar los aparentes problemas que esto está causando internamente para el Gobierno. No solo estas acusaciones fallidas parecen estar dividiendo al Departamento de Justicia, sino que CNN informó recientemente que un jurado investigador en Maryland estaba investigando la gestión de otra acusación de fraude hipotecario contra un adversario de Trump —el senador demócrata Adam Schiff de California— liderada por el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte, y el funcionario del Departamento de Justicia, Ed Martin. La investigación parece centrarse en si alguien se hizo pasar por agente federal y compartió ilegalmente materiales del jurado investigador.

Imagínate si los cargos más significativos que surgen de este esfuerzo son contra los propios investigadores.

En algún momento, uno tiene que preguntarse si el Departamento de Justicia temerá que esto provoque una sucesión de vergüenzas para él y para el Gobierno. Porque esa es la trayectoria en la que está esto.

Algunos funcionarios del Departamento de Justicia parecen haber tratado de advertir a Trump que esto no funcionaría. Pero él parece no estar disuadido, al menos hasta ahora.

