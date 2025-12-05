Lo más buscado en Google en 2025: IA, Charlie Kirk y la Copa Mundial dominaron las tendencias

Por CNN en Español

Google dio a conocer este viernes la clasificación de tendencias anuales de su motor de búsqueda durante 2025 a nivel global, entre las que figuran avances tecnológicos, acontecimientos sociales en todo el mundo, grandes eventos deportivos y personalidades.

Su tradicional informe “El año en búsquedas” es una muestra del pulso informativo, cultural y las preocupaciones que las personas en todo el mundo consultaron en el buscador.

Gemini, la plataforma de inteligencia artificial de Google capaz de procesar y generar lenguaje natural para simplificar tareas, lideró las búsquedas a nivel global.

Le siguieron el partido de cricket de la India contra Inglaterra ocurrido en julio pasado y la muerte a tiros del activista conservador Charlie Kirk en Estados Unidos en septiembre.

El cuarto lugar lo ocupó la Copa Mundial de la FIFA y el partido de cricket de la India contra Australia.

Además de las tendencias a nivel mundial, la compañía tecnológica presenta las búsquedas más populares en la categoría de noticias, personas y fallecimientos y por países.

Entre las noticias más buscadas también se encuentra la muerte de Kirk tras ser herido de una bala durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, que desató preocupaciones sobre la violencia política en Estados Unidos. En segundo lugar, las personas buscaron información sobre Irán, cuyas instalaciones nucleares y militares fueron atacadas en junio por parte de Israel; luego Teherán respondió con ataques aéreos.

El tercer lugar lo ocupó el cierre del Gobierno en Estados Unidos, el más largo de la historia, seguido de la elección del papa León XIV, en mayo, y los incendios forestales que ardieron en California a inicios de 2025.

Esta categoría estuvo encabezada por el cantante y compositor neoyorkino David Anthony Burke, mejor conocido como D4vd. El segundo lugar de búsquedas fue Kendrick Lamar, rapero estadounidense que en febrero ganó cinco premios Grammy y encabezó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2025. Le siguió el presentador Jimmy Kimmel, quien estuvo en el centro de la polémica luego de que su programa “Jimmy Kimmel Live!” fuera suspendido en septiembre.

En la cuarta posición está Tyler Robinson, un joven de Utah, de 22 años, el presunto asesino de Charlie Kirk, detenido en septiembre. Y no podía faltar el papa León XIV.

En línea con las categorías anteriores, la muerte de Charlie Kirk fue lo más buscado en la categoría de fallecimientos, seguido de Ozzy Osbourne, líder y cantante de la banda de metal Black Sabbath, a los 76 años.

El tercer lugar lo ocupó el luchador profesional estadounidense Hulk Hogan en julio, la joven actriz estadounidense Michelle Christine Trachtenberg en febrero y la muerte de la directora y actriz estadounidense Diane Keaton en octubre pasado.

El deporte fue el tema que más causó interés entre los mexicanos con eventos como la Champions League, la Copa Oro, la pelea de box de Saúl “Canelo” Álvarez vs. Terence Crawford, así como la Copa Mundial de Fútbol Sub-20.

En temas de tecnología, también hubo interés por Gemini, la IA de Google. Mientras que en la categoría de personas, las búsquedas estuvieron encabezadas por Kendrick Lamar, Sergio Ramos y Florinda Meza. En la división de películas, “Nosferatu”, “Cómo entrenar a tu dragón” y “Lilo y Stich” encabezaron la lista.

El tema deportivo también dominó el interés de los colombianos con el Mundial de Clubes, el Mundial de Fútbol Sub-20 y las eliminatorias del mundial. En la política, el ataque contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y el sismo en Paratebueno.

El actor y cantante del género urbano Andrés David Altafulla fue la persona más buscada por los colombianos en Google; le siguieron el papa León XIV, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la influencer y creadora de contenido Karina García y el futbolista uruguayo Luis Suárez.

Para no desentonar con el interés global y en la región, el Mundial de Clubes y la selección Sub-20 de Argentina estuvieron entre los temas más buscados, así como la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tras la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En cuanto a personas, el piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto, fue el más buscado. Le siguieron el participante de “Gran Hermano” Thiago Medina, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la actriz y modelo Julieta Prandi y el papa León XIV.

