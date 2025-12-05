Netflix anuncia que llegó a un acuerdo para comprar Warner Bros. y HBO

Por Por Brian Stelter, CNN

Netflix ha triunfado en la guerra de ofertas por Warner Bros. y HBO, anunciando un acuerdo que podría combinar dos de las tres plataformas de streaming más grandes con uno de los estudios de cine y televisión tradicionales más grandes.

Si el acuerdo se concreta, transformará fundamentalmente a Hollywood en un momento precario para la industria del entretenimiento.

Pero primero estará sujeto a una intensa revisión regulatoria en Estados Unidos y otros países.

Netflix anunció el acuerdo multimillonario con Warner Bros. Discovery este viernes por la mañana. Ha acordado comprar el legendario estudio de cine y televisión y activos como el servicio de streaming HBO Max por US$ 72.000 millones, más la deuda.

El anuncio conmocionó a Hollywood y alteró las expectativas sobre los próximos pasos de Warner Bros. Discovery, que también es la empresa matriz de CNN.

Warner Bros. Discovery (WBD) dijo que sigue adelante con sus planes de dividirse en dos empresas que cotizarán en bolsa en 2026. Una vez que la división entre en vigor, Netflix tiene la intención de adquirir la parte de Warner. La otra parte, Discovery Global, albergará CNN y otros canales de cable.

WBD ahora espera que la división entre en vigor en el verano de 2026.

Pero esta saga de megafusiones mediáticas está lejos de terminar. Paramount y Comcast, los otros gigantes de los medios de comunicación que se sabe que presentaron ofertas por WBD, pueden seguir intentando adquirir la empresa.

Durante varias semanas se pensó que Paramount era el favorito en la subasta por WBD. Los ejecutivos de Paramount, que quieren comprar la totalidad de WBD, incluidos sus activos de cable, mostraron confianza en su propuesta de fusión y en su relación mutuamente beneficiosa con el presidente Trump.

Pero Netflix sorprendió a muchos con la audacia de sus ofertas. Según fuentes familiarizadas con el asunto, el gigante del streaming presentó dos propuestas a principios de esta semana que lo colocaron por delante de las ofertas de Paramount.

Además, Netflix aceptó la misma costosa cláusula de rescisión que propuso Paramount, según una de las fuentes. Esto significa que el posible comprador pagará a WBD miles de millones de dólares si el acuerdo no se concreta.

Esto es crucial porque el mayor factor de incertidumbre es la aprobación regulatoria. La oferta propuesta por Paramount para WBD se enfrentaba a un entorno regulatorio europeo incierto debido a los activos europeos combinados de ambas compañías. Sin embargo, el CEO de Paramount, David Ellison, era considerado en gran medida como el comprador favorito del Gobierno de Trump. Ahora, la administración revisará cualquier transacción entre Netflix y WBD, y algunos analistas esperan que se produzca una batalla política y legal.

Algunos políticos estadounidenses ya han expresado su preocupación por la posible consolidación.

“Enterarse de la ambición de Netflix de comprar a su principal competidor, el negocio de streaming de WBD, debería alertar a las autoridades antimonopolio de todo el mundo”, escribió el senador Mike Lee en X. “Esta posible transacción, de materializarse, plantearía serias dudas sobre la competencia, quizás más que cualquier otra transacción que haya visto en aproximadamente una década”.

Pero los ejecutivos de Netflix argumentarán que los activos son de naturaleza complementaria y que el acuerdo creará “más oportunidades para la comunidad creativa”, como dijo la compañía en un comunicado de prensa este viernes por la mañana.

Greg Peters, codirector ejecutivo de Netflix, dijo que Warner Bros. “ha ayudado a definir el entretenimiento durante más de un siglo” y que “con nuestro alcance global y modelo de negocio probado, podemos presentar a una audiencia más amplia los mundos que crean, brindando a nuestros miembros más opciones, atrayendo a más fanáticos a nuestro servicio de streaming de primera clase, fortaleciendo toda la industria del entretenimiento y creando más valor para los accionistas”.

Esa es la propuesta. Pero muchos pesos pesados ​​de la industria del entretenimiento ya han expresado sus dudas al respecto.

Cinema United, una asociación comercial que representa a los propietarios de salas de cine, dijo que el acuerdo “representa una amenaza sin precedentes para el negocio de la exhibición cinematográfica global”, dada la aversión general de Netflix a los estrenos en cines.

Netflix, anticipándose a estas objeciones, dijo este viernes que “espera mantener las operaciones actuales de Warner Bros. y aprovechar sus fortalezas, incluidos los estrenos cinematográficos”.

Una combinación de Netflix y HBO pondría fin a una de las grandes rivalidades de la industria de los medios de comunicación de la última década. Un informe reciente de un analista de Bank of America lo expresó de la siguiente manera: “Si Netflix adquiere Warner Bros., la guerra del streaming habrá terminado. Netflix se convertiría en la potencia mundial indiscutible de Hollywood, superando incluso su ya destacada posición actual”.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

