Sheinbaum y Trump sonríen en su primera “pequeña” reunión: la presidenta de México dijo que fue “excelente”

Por Anabella González, CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvieron este viernes su primer encuentro cara a cara en Washington, seguido por una reunión en la que también participó el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

“Tuvimos una excelente reunión”, dijo Sheinbaum en X sobre su encuentro con ambos mandatarios. “Hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos”.

La reunión entre Sheinbaum, Trump y Carney se produce dos días después de que Trump indicara que posiblemente dejará expirar el T-MEC, el tratado de libre comercio con México y Canadá, que de acuerdo con lo programado debe renegociarse en 2026.

En las imágenes que difundió Sheinbaum en sus redes sociales, tanto ella como Trump y Carney lucen sonrientes. La presidenta de México está en el centro de la foto, a su derecha el presidente de EE.UU., y a su izquierda el primer ministro de Canadá.

“Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos”, aseguró la presidenta de México. CNN consultó a la Presidencia de México para conocer más detalles al respecto y espera respuesta.

Si bien Trump y Sheinbaum habían tenido conversaciones telefónicas, esta es la primera vez que se reúnen de manera presencial. Trump la invitó a que regrese a Washington, dijo Sheinbaum a la prensa tras el encuentro. “Ya acordaremos una fecha”, agregó, según reporta EFE.

Horas antes de la reunión, Trump había elogiado su vínculo con Sheinbaum y Carney en el marco del sorteo del Mundial de Fútbol de 2026, el evento deportivo en el país será anfitrión junto a México y Canadá, donde estuvieron presentes los tres mandatarios para sacar las bolillas de sus respectivos países.

“Con Carney y Sheinbaum trabajamos de manera muy estrecha, con coordinación, la relación ha sido fantástica”, dijo Trump al subir al escenario del Centro Kennedy de Washington, sede del evento, donde también fue galardonado con el premio FIFA de la Paz.

“Nos estamos llevando muy bien”, había dicho ante la prensa en la alfombra roja del Centro Kennedy, poco antes de que comenzara el sorteo.

Sheinbaum había anunciado el jueves que tendría una “pequeña” reunión con el mandatario de Estados Unidos. “Todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión”, dijo en conferencia de prensa, sin dar mayores detalles sobre los temas que se abordarían en el encuentro.

Está previsto que este sábado la presidenta de México participe de una movilización en el Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar los siete años desde que el partido oficialista Morena llegó al Gobierno.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.