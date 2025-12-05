Trump amenaza con abandonar una de las principales medidas por las que los precios se han mantenido bajo control

Análisis de Elisabeth Buchwald, CNN

Cuando el presidente Donald Trump introdujo sus aranceles del “Día de la Liberación” en abril, muchos economistas predijeron que los estadounidenses experimentarían aumentos masivos de precios. Si bien la inflación ha subido ligeramente en los últimos ocho meses, no se ha acercado a los niveles proyectados inicialmente.

Una de las principales razones es que casi todos los productos, desde automóviles hasta papel higiénico, fabricados por los dos principales socios comerciales de Estados Unidos, México y Canadá, han estado exentos de aranceles siempre y cuando cumplan con los términos del acuerdo trilateral de libre comercio conocido como el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC), que Trump firmó durante su primer mandato.

Pero el acuerdo, que reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), está programado para ser revisado en julio, y Trump ya indicó que quiere abandonarlo. Si eso sucede, probablemente marque el comienzo de una avalancha de precios más altos, de los cuales los estadounidenses hasta ahora han estado protegidos.

“O lo dejaremos expirar o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá”, dijo Trump el miércoles. El representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, también dijo en una entrevista con ‘Politico’: “La razón por la que incluimos un período de evaluación en el T-MEC fue en caso de que necesitáramos revisarlo… revisarlo o salir de él”.

La postura del presidente podría cambiar de aquí a julio, y la Casa Blanca se lo comunicó a CNN. “Discutir los hipotéticos acuerdos comerciales que aún no se han negociado es pura especulación”, declaró el portavoz Kush Desai.

Antes del segundo mandato de Trump, los productos de México y Canadá entraban a Estados Unidos prácticamente libres de aranceles, incluso si no cumplían con el T-MEC, debido a la ausencia de aranceles. Sin embargo, Trump introdujo aranceles del 25 % para los productos mexicanos no conformes con el T-MEC y del 35 % para los canadienses.

A diferencia de esos dos países, las exportaciones de todos los demás países a Estados Unidos han estado sujetas a aranceles más altos durante el último año, salvo exenciones para ciertos productos. En el caso de China, estas tasas llegaron a alcanzar el 145 %.

Antes del segundo mandato de Trump, las mercancías procedentes de México y Canadá entraban a Estados Unidos prácticamente libres de aranceles, incluso si no cumplían con el T-MEC, debido a la ausencia de los mismos. Esto explica por qué el 38 % de las importaciones procedentes de Canadá y el 49 % de las procedentes de México cumplían con el T-MEC el año pasado, según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Sin embargo, a partir de agosto de este año, esos porcentajes aumentaron a casi el 86 % de las importaciones procedentes de Canadá y el 87 % de las procedentes de México.

“Un mayor cumplimiento del T-MEC ha protegido miles de millones de dólares en importaciones de los nuevos aranceles”, declaró Erica York, vicepresidenta de política fiscal federal de la Tax Foundation, de tendencia conservadora.

Si no existieran las exenciones del T-MEC, “los estadounidenses se enfrentarían a precios significativamente más altos”, añadió. “Eso empobrecería a los trabajadores estadounidenses y reduciría la competitividad de las empresas estadounidenses, sin justificación alguna”.

Los productos electrónicos de consumo y los automóviles se encuentran entre los bienes más vulnerables a las subidas de precios, dado que Estados Unidos se ha vuelto más dependiente de sus vecinos para estos artículos.

Además, las cadenas de suministro en los tres países se han vuelto más interconectadas, y los componentes suelen cruzar la frontera estadounidense varias veces durante el proceso de ensamblaje. Esto significa que incluso los automóviles y los productos electrónicos, así como otros productos de producción nacional, podrían verse afectados por aranceles potencialmente más altos para los productos canadienses y mexicanos y repercutir en los consumidores.

“El T-MEC es un pilar fundamental del ecosistema de fabricación de productos electrónicos de América del Norte. Su terminación perturbaría el sistema de producción del que dependen los fabricantes estadounidenses, lo que se traduciría en plazos de entrega más largos y mayores costos de insumos”, declaró Chris Mitchell, vicepresidente de relaciones gubernamentales globales de la Asociación Global de Electrónica. “Esas presiones se traducirían, en última instancia, en precios más altos para los productos electrónicos automotrices, de consumo y médicos”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.