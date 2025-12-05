UFC 323 con la revancha Dvalishvili vs. Yan como plato principal: cartelera, previa, hora y cómo ver por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

La UFC preparó una impecable cartelera para su última gran velada del 2025. El UFC 323, que se realizará en el T-Mobile Arena de Las Vegas este sábado, decidirá dos títulos y también tendrá una destacada presencia latinoamericana en los combates preliminares.

El plato fuerte es sin dudas el segundo capítulo entre Merab Dvalishvili y Petr Yan, donde estará en juego el título de peso gallo. El georgiano de 34 años (21-4-0) lleva una seguidilla increíble de 14 victorias consecutivas, una de ellas ante Yan, por decisión unánime en marzo de 2023. La última vez que perdió en el octágono, Donald Trump no había llegado siquiera a la mitad de su primer mandato como presidente de Estados Unidos.

Dvalishvili ya defendió la corona con éxito en tres oportunidades y le está haciendo honor a su apodo, La Máquina, peleando por segunda vez en dos meses y por cuarta ocasión en el año. Habrán pasado apenas 60 días desde su último combate cuando vuelva a subirse a la lona para revalidar su cetro.

Del otro lado, el ruso Yan (19-5-0) está ante la gran oportunidad de reescribir su historia en este deporte. La revancha no es producto de favores ni un acto divino: se lo ha ganado, a puro golpe de puños y patadas.

Yan derrotó a un contendiente top 5 como Song Yadong y al excampeón de peso mosca Deiveson Figueiredo antes de deshacerse del prometedor Marcus McGhee. Esos tres triunfos le valieron un segundo capítulo ante Dvalishvili, a quien esta vez dice tener mejor estudiado.

“Mucha gente comete el mismo error. Creo que yo también lo cometí. Le dan espacio para trabajar en lugar de implementar su propio plan de juego. Creo que la forma de vencerlo es ir primero y no dejar que trabaje”, dijo el retador, según la UFC. “Fue una gran experiencia para mí esa pelea, y ahora sé que esta del sábado será muy diferente”.

En el turno previo también habrá cinturón en juego: Alexandre Pantoja tendrá el desafío de defender su corona de peso mosca contra Joshua Van. Pantoja (30-5-0) lleva ya ocho victorias en fila, cuatro de ellas por la reválida del cetro, mientras que Van (15-2-0) tiene anotados cinco triunfos consecutivos. Es, ante todo, una pelea de generaciones. La vieja escuela, representada en el campeón, contra la nueva ola, de la que Van es abanderado.

La velada tendrá también la presencia de dos luchadores mexicanos. Uno de ellos es el reconocido Brandon Moreno, quien enfrentará a Tatsuro Taira por el peso mosca. El otro es Manuel Torres, quien irá ante el local Grant Dawson por el peso ligero.

Combates principales

Merab Dvalishvili vs. Petr Yan (por el título de peso gallo)

Alexandre Pantoja vs. Joshua Van (por el título de peso mosca)

Brandon Moreno vs. Tatsuro Taira (peso mosca)

Henry Cejudo vs. Payton Talbott (peso gallo)

Jan Blachowicz vs. Bogdan Guskov (peso semipesado)

Preliminares

Grant Dawson vs. Manuel Torres (peso ligero)

Terrance McKinney vs. Chris Duncan (peso ligero)

Maycee Barber vs. Karine Silva (peso mosca)

Nazim Sadykhov vs. Farés Ziam (peso ligero)

Primeros preliminares

Marvin Vettori vs. Brunno Ferreira (peso mediano)

Edson Barboza vs. Jalin Turner (peso ligero)

Iwo Baraniewski vs. Ibo Aslan (peso semipesado)

Mansur Abdul-Malik vs. Antonio Trocoli (peso mediano)

Muhammad Naimov vs. Mairon Santos (peso pluma)

Principales

10 p.m. de Miami.

10 p.m. de Bogotá.

9 p.m. de Ciudad de México.

12 a.m. (ya domingo) de Buenos Aires.

4 a.m. (ya domingo) de Madrid.

Preliminares

8 p.m. de Miami.

8 p.m. de Bogotá.

7 p.m. de Ciudad de México.

10 p.m. de Buenos Aires.

2 a.m. (ya domingo) de Madrid.

Primeros preliminares

6 p.m. de Miami.

6 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Ciudad de México.

8 p.m. de Buenos Aires.

12 a.m. (ya domingo) de Madrid.

Estados Unidos: ESPN (completo) y Fubo (preliminares).

Colombia: Disney+ (completo).

México: Fox Sports Premium (completo) y Fox Sports (preliminares).

Argentina: Disney+ (completo) y Fox Sports 2 (preliminares).

España: HBO Max (completo).

