Cómo la Corte Suprema impulsó a los demócratas en California y otros lugares al rediseñar los mapas de la Cámara

El respaldo de la Corte Suprema a la forma en que los republicanos de Texas redibujaron el mapa del Congreso estatal ofrece esperanza a los demócratas de California, quienes se preparan para defender su mapa en los tribunales este mes, y anima a otros estados a seguir adelante.

El máximo tribunal permitió a Texas usar un mapa del Congreso que da a los republicanos una mejor oportunidad de obtener cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes de EE.UU., al suspender la decisión de un tribunal de distrito que consideraba que los nuevos límites probablemente eran inconstitucionales porque se trazaron en función de la raza.

Los republicanos de Texas argumentaron que la ventaja partidista, y no la raza, motivó sus decisiones. En una breve orden emitida el jueves, la mayoría de la Corte Suprema escribió que el tribunal inferior “incumplió la presunción de buena fe legislativa” al bloquear el mapa. Y en una decisión concurrente, el juez conservador Samuel Alito vinculó explícitamente la redistribución de distritos en Texas con la actuación de los demócratas de California.

Era “indiscutible”, escribió Alito, que “el impulso para la adopción del mapa de Texas (al igual que el mapa adoptado posteriormente en California) fue pura y simplemente una ventaja partidista”. Escribió en nombre propio y para otros dos conservadores, los jueces Clarence Thomas y Neil Gorsuch.

Las declaraciones del tribunal podrían dar luz verde a los estados dirigidos por demócratas y republicanos para intentar crear la mayor cantidad posible de escaños favorables a su lado antes de las elecciones de medio término del próximo año. También debilita el impulso del Departamento de Justicia de EE.UU. para desechar el mapa de California que produciría hasta cinco nuevos escaños favorables a los demócratas, según expertos legales.

“Va a ser una batalla cuesta arriba para el Departamento de Justicia en California después de esta decisión”, dijo Derek Muller, profesor de derecho en la Universidad de Notre Dame, especializado en derecho electoral. “La corte se tomó la molestia de mencionar a California —un caso que no está ante ellos— para ponerlo en simetría con Texas”.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, y funcionarios del Departamento de Justicia se enfrentaron en redes sociales tras la acción de la Corte Suprema.

La secretaria de Justicia de EE.UU., Pam Bondi, celebró la decisión del alto tribunal y escribió en X que “los tribunales federales no tienen derecho a interferir con la decisión de un estado de redibujar mapas legislativos por razones partidistas”.

La oficina de prensa de Newsom respondió: “Entonces, ¿vas a retirar tu demanda contra nosotros, verdad, Pam?”

“Ni pensarlo, Gavin, detendremos tus distritos DEI para 2026”, replicó la cuenta oficial del Departamento de Justicia.

La audiencia en el tribunal de distrito por el caso de California está programada para el 15 de diciembre.

A pesar de la valentía en línea, el caso del Departamento de Justicia en California “ahora enfrenta un montón de nuevos obstáculos en su camino” tras la acción de la Corte Suprema, dijo Justin Levitt, profesor de la Facultad de Derecho de Loyola que ha trabajado en temas electorales en gobiernos demócratas. “No se puede ganar un caso a través del marketing. Los tribunales no están en TikTok”.

El debate sobre los mapas de Texas y California forma parte de una batalla cada vez más amplia entre los partidos políticos para obtener una ventaja de cara a las elecciones intermedias del próximo año. Los republicanos tienen una mayoría mínima en la Cámara de Representantes de EE.UU., y el partido del presidente suele perder terreno en las elecciones de medio término.

Para ayudar a proteger la mayoría del Partido Republicano, Texas redibujó sus mapas a instancias de Trump en un esfuerzo por ganar cinco escaños más favorables a los republicanos. California respondió con su propio rediseño de mapa, que los votantes aprobaron por un amplio margen el mes pasado.

Otros estados también han promulgado nuevos mapas, con nuevos distritos favorables a los republicanos ya establecidos en Carolina del Norte, Ohio y Missouri. (Los opositores al rediseño de Missouri tienen previsto entregar peticiones a los funcionarios estatales la próxima semana, con el objetivo de bloquear el mapa y someterlo a la decisión de los votantes. Pero aún se esperan meses de disputas políticas y legales).

La Cámara de Representantes de Indiana, controlada por los republicanos, aprobó el viernes un mapa impulsado por Trump que daría al partido una ventaja en sus nueve distritos congresionales, aunque su destino es incierto en el Senado estatal. Actualmente, los demócratas controlan dos escaños en la Cámara de Representantes de EE.UU. por Indiana, y los republicanos tienen siete.

Los líderes demócratas a nivel nacional continúan presionando por nuevos mapas en Illinois y Maryland, ambos estados de tendencia profundamente demócrata. El líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries, argumentó esta semana que demócratas como el representante Henry Cuellar, recientemente indultado por Trump, aún podrían ser reelegidos en distritos de Texas que han sido rediseñados para favorecer a los republicanos.

Las mayores ganancias para los demócratas podrían darse en Virginia, donde el próximo año el partido controlará la oficina del gobernador y ambas cámaras legislativas. Actualmente, los demócratas tienen seis de los 11 escaños de la Cámara de Representantes de EE.UU. en Virginia. El presidente de la Cámara de Virginia, Don Scott, argumentó recientemente que un mapa que dé ventaja a los demócratas en 10 de los 11 distritos “no está fuera de lo posible”.

La presidenta provisional del Senado de Virginia, Louise Lucas, respondió al fallo del jueves que avala el mapa de Texas con dos publicaciones en su cuenta de X.

“Tengo algo esperando para Texas…”, escribió, y luego: “Seguiré a cada persona que vea tuitear 10-1 esta noche”.

Marina Jenkins, directora ejecutiva del Comité Nacional Demócrata de Redistritación, dijo que la decisión de la Corte Suprema de mantener el mapa de Texas demuestra que su partido no puede confiar en la corte para detener los esfuerzos de redistritación dirigidos contra los demócratas.

“Está claro que nadie vendrá a salvarnos”, dijo Jenkins. “No viene la caballería. Si vamos a luchar por nuestra democracia, tenemos que hacerlo nosotros mismos”.

