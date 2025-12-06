Hegseth defiende las acciones militares en el Caribe en medio de los crecientes cuestionamientos

Por Kaanita Iyer y Aleena Fayaz, CNN

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió este sábado las acciones militares del Gobierno de Trump contra supuestas embarcaciones de drogas en el Caribe, diciendo que demuestran “la fuerza de la determinación estadounidense”.

“En este momento el mundo está viendo la fuerza de la determinación estadounidense para frenar el flujo de drogas letales a nuestro país”, dijo Hegseth en el Foro Nacional de Defensa Reagan en Simi Valley, California. “Aquí, nuevamente, nos hemos enfocado y hemos sido claros: si trabajas para una organización terrorista designada y traes drogas a este país en un barco, te encontraremos y te hundiremos”.

Las declaraciones de Hegseth se producen en un momento en que el Gobierno enfrenta un creciente escrutinio por su ofensiva antidrogas, incluyendo la orden de un ataque posterior que mató a sobrevivientes en una supuesta embarcación de drogas.

Se considera un crimen de guerra matar a náufragos, definidos por el manual de leyes de guerra del Pentágono como personas “que necesitan asistencia y cuidado” y que “deben abstenerse de cualquier acto hostil”.

El ataque de seguimiento en septiembre ha suscitado el escrutinio bipartidista, incluyendo una promesa de la Comisión de las Fuerzas Armadas del Senado de supervisarlo.

Hegseth, su equipo en el Pentágono y la Casa Blanca han señalado al almirante Frank “Mitch” Bradley, comandante del Comando de Operaciones Especiales de EE.UU., como el funcionario que tomó la decisión del ataque posterior que mató a los sobrevivientes. Este sábado, Hegseth defendió la decisión de Bradley.

“Por lo que entendí entonces y lo que entiendo ahora, apoyo plenamente ese ataque”, dijo. “Yo mismo habría tomado la misma decisión”.

El incidente fue el centro de sesiones informativas en el Congreso esta semana, durante las cuales se informó a los legisladores que Hegseth dejó claro antes de la misión que los ataques debían ser letales, informó CNN, pero que no fue informado de los sobrevivientes hasta después de su muerte, de acuerdo con una de las fuentes con conocimiento directo.

Este sábado, Hegseth negó haber dado una directiva de que todos a bordo debían morir, calificando la acusación de “totalmente ridícula”.

“No, no entras y dices: ‘Mátenlos’. Es totalmente ridículo. Está destinado a crear una caricatura de mí y de las decisiones que tomamos y cómo las tomamos”, dijo en el foro anual de defensa.

CNN informó en exclusiva esta semana que los dos hombres que fallecieron en el segundo ataque no parecían tener radio ni otros dispositivos de comunicación, según fuentes con conocimiento directo de las sesiones informativas de Bradley en el Congreso. Funcionarios de defensa habían argumentado que los sobrevivientes eran objetivos legítimos porque parecían pedir ayuda o refuerzos, lo que teóricamente podría haberles permitido continuar traficando las drogas a bordo de su barco.

Como parte de las sesiones informativas del Congreso, legisladores de alto rango vieron un video de la acción militar, que los dividió según sus líneas partidistas. Un destacado demócrata lo calificó como “uno de los hechos más preocupantes” que ha visto como legislador.

Cuando se le preguntó este sábado si planea publicar el video completo, Hegseth dijo: “Estamos revisando el proceso, y veremos”. La respuesta evasiva del secretario de Defensa difiere de los comentarios del presidente Donald Trump, quien dijo a los periodistas a principios de esta semana que su Gobierno “sin duda” publicaría el video.

La campaña antidrogas más amplia ha matado al menos a 87 personas en ataques que han destruido 23 embarcaciones. Si bien el Gobierno de Trump ha defendido sus acciones argumentando que los ataques están dirigidos a frenar el tráfico de narcóticos, críticos y expertos legales han afirmado que el esfuerzo probablemente es ilegal.

Natasha Bertrand, Haley Britzky y Katie Bo Lillis de CNN contribuyeron en este informe.