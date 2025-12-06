“La versión moderna de Pablo Escobar”: el snowboarder olímpico que se convirtió en uno de los fugitivos más buscados del FBI

Por Eric Levenson, CNN

Cuando competía para el equipo de Canadá, Ryan Wedding terminó en el puesto 24 del mundo en la modalidad de eslalon gigante paralelo de snowboard en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002.

Ahora, más de dos décadas después, forma parte de otro grupo selecto: los 10 fugitivos más buscados del FBI.

“Que no quepa duda: Ryan Wedding es una versión moderna de Pablo Escobar. Es una versión moderna de El Chapo Guzmán”, declaró el director del FBI, Kash Patel, en noviembre, refiriéndose a los notorios narcotraficantes.

El paradero actual de Wedding, que se cree que se encuentra en algún lugar de México bajo la protección del cartel de Sinaloa, es ahora el objetivo de una búsqueda internacional y de una recompensa de US$ 15 millones por su captura en un caso de presunto tráfico de cocaína, lavado de dinero y múltiples asesinatos, acertadamente apodado “Operación Eslalon Gigante”.

CNN revisó documentos judiciales, comunicados del FBI e historial olímpico para comprender mejor las acusaciones contra Wedding, de 44 años, y su caída de héroe nacional a escurridizo presunto capo de la droga conocido con los alias de “El Jefe” y “Giant”.

“El exsnowboarder canadiense desató una avalancha de muerte y destrucción, aquí y en el extranjero”, dijo Matthew Allen, agente especial a cargo de la División de Campo de Los Ángeles de la Agencia Antidrogas (DEA).

Nacido en 1981 en Thunder Bay, Ontario, Wedding creció en una familia de esquiadores. Sus abuelos eran dueños de una estación de esquí cercana, y su tío, Craig Spiess, era entrenador del equipo nacional femenino de esquí de Canadá, según Toronto Life.

Mostró aptitud para el snowboard y entró en el equipo nacional canadiense a los 15 años. De 1997 a 2002, Wedding compitió en eventos por todo el mundo, incluyendo Italia, Francia, Chile, Austria y Japón.

“No tenía miedo”, dijo Bobby Allison, ex campeón nacional de esquí, a Rolling Stone en 2009. “Muchos chicos dicen que quieren ir rápido, pero en realidad no quieren ir rápido. Se contienen un poco, porque tienen un poco de miedo a caerse. Ryan no tenía nada de eso”. Wedding compitió en los Juegos Olímpicos de 2002 en Salt Lake City, terminando en un decepcionante 24º puesto en la prueba de eslalon gigante paralelo de snowboard.

Poco después, abandonó el snowboard competitivo.

Tras finalizar su carrera deportiva, se matriculó en la Universidad Simon Fraser y se mudó a Vancouver, según Rolling Stone. La revista informó que consiguió un trabajo como portero en un club y desde allí se adentró en el mundo del narcotráfico.

En junio de 2008, Wedding fue arrestado junto con otras dos personas y acusado de conspiración para poseer con la intención de distribuir cocaína, según una denuncia penal.

El arresto se produjo después de que Wedding y sus cómplices viajaran de Canadá a San Diego, California, para comprar cocaína como parte de una organización de narcotráfico con sede en Vancouver, según una declaración jurada. Sin embargo, la operación fue una trampa, y agentes del FBI arrestaron al trío después de que se realizara la transacción, según el documento. Los investigadores supuestamente encontraron US$ 100.000 en efectivo en su habitación de hotel, según la misma declaración.

Sus dos coacusados ​​se declararon culpables, según los registros judiciales, pero Wedding llevó el caso a juicio. Fue declarado culpable en noviembre de 2009 y en 2010 fue sentenciado a cuatro años de prisión, según los registros judiciales.

En su audiencia de sentencia, Wedding invocó su trayectoria deportiva al dirigirse al tribunal.

“Lo que hice fue completamente impropio de mí, y es una misión personal mía reconstruir mi reputación”, dijo, según Toronto Life. “Como atleta, siempre me enseñaron que no hay segundas oportunidades, y bueno, estoy aquí pidiendo precisamente eso”.

Fue puesto en libertad en diciembre de 2011, según los registros penitenciarios.

Los fiscales dicen que Wedding no cumplió con su promesa hecha durante la sentencia.

En octubre de 2024, los fiscales federales presentaron una acusación formal modificada en la que se imputaba a Wedding la dirección de una organización criminal, tráfico de cocaína y asesinato, en una operación que se extendía por Estados Unidos, Canadá, México y Colombia. La acusación afirma que la organización comenzó “a más tardar en o alrededor de 2011”, cuando Wedding salió de prisión.

Según la acusación, Wedding, su compatriota canadiense Andrew Clark y otros conspiraron para transportar cientos de kilogramos de cocaína desde Estados Unidos a Canadá utilizando camiones de carga pesada.

Los fiscales también acusaron a Wedding de ordenar el asesinato de varias personas. Supuestamente, él y Clark dirigieron los asesinatos de dos miembros de una familia en Ontario en noviembre de 2023 “en represalia por un cargamento de drogas robado”, según los fiscales. Las dos personas fueron asesinadas y un tercer miembro de la familia resultó herido, pero sobrevivió al tiroteo, según las autoridades.

Además, Wedding y Clark supuestamente ordenaron el asesinato de otra persona en mayo de 2024 por una deuda de drogas, según los fiscales.

Los fiscales identificaron a Wedding como fugitivo y enumeraron varios de sus alias, incluyendo “James Conrad King”, “El Jefe”, “El Toro” y “Boss”.

Otros quince coacusados ​​fueron imputados junto con él. Clark fue arrestado en México en octubre de 2024 y se declaró no culpable de los cargos, según los registros judiciales.

La situación se agravó aún más en enero de 2025 después de que un testigo federal en el caso contra Wedding fuera asesinado a tiros en un restaurante en Medellín, Colombia. Wedding ofreció una recompensa por su cabeza y contrató a otros para que lo encontraran y lo mataran, según los fiscales.

En marzo de 2025, el FBI incluyó a Wedding en su notoria lista de los Diez Fugitivos Más Buscados y anunció que el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta US$ 10 millones por su captura.

El atleta olímpico se encuentra entre un grupo de delincuentes notorios que incluye a personas como Omar Cárdenas, acusado de disparar mortalmente a un hombre en un gran centro comercial al aire libre en California, y Bhadreshkumar Patel, acusado de golpear mortalmente a su esposa en Maryland.

El FBI publicó un folleto con fotos de Wedding y describió su estatura en 1,90 metros y su peso en aproximadamente 109 kilogramos, con cabello castaño y ojos azules.

En noviembre, las autoridades estadounidenses anunciaron el arresto de otros 10 acusados, incluido un abogado de Wedding, relacionados con el asesinato del testigo federal. La recompensa por la captura de Wedding se elevó a US$ 15 millones.

“Wedding puso precio a la cabeza de la víctima con la creencia errónea de que la muerte de esta resultaría en el desestimiento de los cargos penales en su contra y contra su red internacional de narcotráfico, y que además garantizaría que no fuera extraditado a Estados Unidos”, declaró el primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli, para el Distrito Central de California. “Estaba equivocado”.

En una conferencia de prensa, la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que la organización de Wedding ha traficado 60 toneladas métricas de cocaína al año. Es el “mayor distribuidor de cocaína en Canadá”, añadió.

“Wedding pasó de deslizarse por las pistas de nieve en los Juegos Olímpicos a distribuir cocaína en las calles de ciudades estadounidenses y en su Canadá natal”, declaró Akil Davis, subdirector de la oficina del FBI en Los Ángeles.

Además, el Departamento del Tesoro sancionó a Wedding y confiscó algunos de sus bienes, incluido un exclusivo Mercedes CLK-GTR Roadster de 2002 valorado en US$ 13 millones. Según MotorTrend, este vehículo es uno de los seis únicos ejemplares fabricados.

Si bien se desconoce su paradero exacto, las autoridades creen que Wedding se encuentra en México bajo la protección del cartel de Sinaloa. Se le describe como “armado y peligroso”. El FBI solicitó que cualquier persona con información sobre él se comunique con el FBI o con la embajada o consulado estadounidense más cercano.

Un portavoz del FBI declaró el miércoles que la agencia ha recibido “una buena cantidad de pistas” desde que se aumentó la recompensa, aunque Wedding sigue prófugo.

De ser declarado culpable del cargo de empresa criminal continua, se enfrentaría a una pena mínima obligatoria de cadena perpetua.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.