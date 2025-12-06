Netflix tiene una gran incógnita sin resolver que podría frustrar su acuerdo con Warner Bros.

Por David Goldman, CNN

La sorprendente oferta de US$ 72.000 millones de Netflix para comprar Warner Bros. y HBO podría dar lugar a una de esas raras megafusiones corporativas que pueden alterar los cimientos de toda una industria y cambiar permanentemente la forma en que todos sus participantes hacen negocios.

En otras palabras: es el tipo de acuerdo que podría obligar a los reguladores antimonopolio a dejar de lado los trámites rutinarios y a hacer un examen minucioso.

Hollywood se encuentra en un momento precario, afectado por los cambios en el comportamiento del consumidor gracias al importante crecimiento de rivales tecnológicos, incluidos YouTube, TikTok y, por supuesto, Netflix. Esto ha generado una enorme incertidumbre para las empresas tradicionales de cine y televisión. Hollywood reconoce que su industria está en crisis y necesita adaptarse, quizás mediante la consolidación.

Netflix cree que una fusión con Warner Bros. y HBO podría crear más oportunidades en Hollywood, convirtiendo la sólida propiedad intelectual que tiene Warner en nuevas series y películas que Warner Bros. Discovery no podría haber producido por sí sola. Y podría ampliar la audiencia de HBO —algo más de nicho— dándole mayor alcance y más fondos para producir contenido de alta gama.

Pero esos beneficios potenciales pueden no ser suficientes para satisfacer a los reguladores antimonopolio, quienes examinarán minuciosamente la fusión de dos de las tres plataformas de streaming más grandes del mundo con el estudio de cine y televisión con mejor rendimiento de este año. Gobiernos de todo el mundo investigarán si el acuerdo podría afectar la competencia y posiblemente perjudicar a los consumidores.

Por eso, Netflix tendrá que responder a una pregunta crucial: ¿Por qué quiere comprar Warner Bros. y HBO? Esa respuesta podría determinar el destino de ambas compañías.

El acuerdo implicaría la adquisición de Warner Bros. por parte de uno de sus mayores clientes: además de su enorme estudio cinematográfico, Warner Bros. produce programas de televisión para varias cadenas y plataformas de streaming, incluida Netflix.

Mientras tanto, el acuerdo consolidaría a Netflix, la plataforma de streaming número 1, con HBO Max, la número 3 (Amazon Prime Video ocupa el segundo lugar), justo cuando las empresas están aumentando los precios de las suscripciones en respuesta a un crecimiento más lento.

La cuota de mercado de la nueva compañía superaría el umbral del 30 % que los reguladores establecen para determinar si bloquean una fusión, según las directrices antimonopolio más recientes del Departamento de Justicia de EE.UU., publicadas en 2023.

“Parece impugnable”, dijo Herbert Hovenkamp, profesor de derecho antimonopolio en la Universidad de Pensilvania. “Este es un mercado bastante concentrado, lo que genera preocupación por el posible aumento de precios.”

Hovenkamp señaló que las directrices antimonopolio anteriores del Departamento de Justicia, redactadas en 2010, probablemente no habrían respaldado una impugnación legal, por lo que este caso podría poner a prueba si el Gobierno de Trump se adherirá a las normas antimonopolio de la era Biden. El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios.

Los republicanos, tradicionalmente un partido favorable a las empresas, controlan Washington en este momento. Cabría esperar que esto significara que el acuerdo se aprobará sin problemas. Pero el Partido Republicano actual incluye a populistas como el senador de Missouri, Josh Hawley, y el senador de Utah, Mike Lee, quienes ya emitieron un comunicado afirmando que la fusión propuesta debería “alertar a las autoridades antimonopolio de todo el mundo”.

Y el vicepresidente J. D. Vance, quien ha elogiado efusivamente a la exjefa antimonopolio del expresidente Joe Biden, Lena Khan, también podría ser una voz crucial en las negociaciones posteriores.

Tanto Netflix como Warner Bros. Discovery tienen importantes negocios internacionales, y los reguladores globales, particularmente en Europa, podrían presentar objeciones. Ese es el argumento que ha estado esgrimiendo Paramount, que hasta hace un par de días parecía ser la principal candidata para comprar Warner Bros. Discovery: es poco probable que los reguladores permitan que Netflix crezca sustancialmente.

Netflix tiene un gran desafío por delante. Ya ha comenzado a exponer sus argumentos: la compañía ha destacado su algoritmo de primer nivel y su profundo conocimiento de lo que los espectadores quieren ver. Esto es intencional: si las autoridades antimonopolio creen que el acuerdo se basa en la eficiencia, los reguladores podrían aprobarlo, ya que podría mejorar la experiencia del consumidor y fomentar una mayor competencia.

Si los reguladores creen que Netflix busca el crecimiento y el dominio del mercado, quizás no lo aprueben.

“Los encargados de hacer cumplir las leyes antimonopolio querrán entender por qué Netflix está haciendo este acuerdo, y necesitarán comprender tanto las motivaciones como a los ejecutivos involucrados”, dijo Doha Mekki, ex subprocuradora general interina de la división antimonopolio del Departamento de Justicia, quien sirvió bajo las presidencias de Obama, Trump y Biden.

“Las empresas presentarán los mejores argumentos posibles sobre la escala, la eficiencia y la disponibilidad de la fusión. Pero, en última instancia, los funcionarios antimonopolio federales y estatales deben responder algunas preguntas importantes”, agregó.

Por ejemplo, los reguladores examinarán si el acuerdo aumentaría el poder de Netflix sobre los creadores, la distribución y los consumidores, y si la propia revisión de la fusión paraliza las decisiones y la innovación en Warner Bros. y HBO, dijo Mekki.

De todos los posibles pretendientes de Warner, “en cierto modo, (Netflix) puede ser el más difícil de justificar desde el punto de vista antimonopolio, especialmente si el acuerdo afianza el poder de mercado de Netflix”, añadió.

El giro de Hollywood al streaming ha transformado su modelo de negocio, acortando los períodos de exclusividad de las películas en los cines a unos 45 días, en lugar de dos meses, reduciendo el número de guionistas en las series y el número de episodios por temporada. Esto ha reducido drásticamente el número de empleos para trabajadores de cine, actores, guionistas, directores y miembros del equipo técnico.

Los sindicatos de Hollywood temen que la compra de Warner Bros. y HBO por parte de Netflix exacerbe esa tendencia. Por eso, el viernes se manifestaron enérgicamente en contra de este acuerdo.

Netflix ofreció garantías en sentido contrario, afirmando que los negocios eran complementarios y que crearían aún más oportunidades para los creadores. Dijo, por ejemplo, que se comprometería a estrenar las películas de Warner Bros. en los cines.

Pero los defensores de los trabajadores temen que Netflix pueda eventualmente adaptar a Warner Bros. y HBO a su modelo centrado en el streaming, lo que podría reducir aún más la competencia y eliminar miles de puestos de trabajo.

“Que la compañía de streaming más grande del mundo absorba a uno de sus mayores competidores es precisamente lo que las leyes antimonopolio deben prevenir”, dijo el viernes el sindicato que representa a los guionistas de Hollywood. “El resultado eliminaría empleos, reduciría los salarios, empeoraría las condiciones para todos los trabajadores del entretenimiento, aumentaría los precios para los consumidores y reduciría el volumen y la diversidad de contenido para todos los espectadores”.

Aunque los encargados de hacer cumplir las leyes antimonopolio suelen centrarse en el perjuicio al consumidor, también existen precedentes para examinar lo que una fusión podría hacer a los trabajadores. Así fue como el Departamento de Justicia impugnó con éxito la oferta de US$ 2.000 millones de Penguin Random House para adquirir la editorial rival Simon & Schuster.

En lugar de centrarse en el impacto para el consumidor —si se vendieran menos libros—, el caso se basó en si la reducción del número de editoriales potenciales significaría menores anticipos para los escritores. El autor Stephen King fue el primer testigo en el juicio.

El Gobierno de Trump y muchos fiscales generales estatales han indicado que aún podrían considerar cómo los acuerdos afectan a los trabajadores y productores en las revisiones antimonopolio, señaló Mekki.

Otros factores podrían influir significativamente en la posible aprobación o rechazo del acuerdo por parte de los reguladores antimonopolio. Una pregunta clave que ronda la mente de los expertos es: ¿intervendrá la política?

“Me horroriza la idea de que la política de aplicación de la ley pueda estar impulsada por el capricho del presidente, pero lo cierto es que bien podría hacerlo”, dijo Hovenkamp.

El CEO de Paramount, David Ellison, hizo varios acercamientos al presidente Donald Trump para obtener la aprobación regulatoria cuando su productora Skydance intentó comprar el estudio de cine. Por eso, en Hollywood se esperaba que Paramount tuviera una posición ventajosa para su propuesta de compra de la totalidad de Warner Bros. Discovery; en contraste, Netflix planea comprar solo Warner Bros. y HBO después de que la compañía actual separe sus activos de cable, entre ellos CNN.

El viernes, CNBC citó a un alto funcionario anónimo de la administración que afirmó que el Gobierno de Trump ve el acuerdo con “mucho escepticismo”. También informó que Paramount podría intentar presentar su oferta, valorada ligeramente por debajo de la de Netflix, a los accionistas de Warner Bros. Discovery. El argumento potencial: se enfrenta a menos obstáculos regulatorios que la oferta de Netflix.

