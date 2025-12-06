¿Qué está cambiando en Apple?

Por Lisa Eadicicco, CNN

Apple durante décadas ha sido conocida por una serie consistente de productos de consumo con diseño vanguardista, que definen y han dado forma al modo en que las personas usan la tecnología.

Ahora, la compañía conocida por su estabilidad está pasando por una reestructuración en la cima, ya que tanto Apple como la industria tecnológica en general están en una encrucijada.

Apple anunció la salida de tres miembros del equipo ejecutivo en menos de una semana. Meta fichó a un líder clave de diseño de Apple. Y crece la especulación sobre la posible renuncia de Tim Cook como CEO.

Los cambios se producen mientras los críticos afirman que Apple, otrora líder tecnológico, se ha quedado atrás en la próxima gran ola: la inteligencia artificial.

Para una de las empresas tecnológicas más valiosas del mundo, un cambio de liderazgo podría significar un cambio en la forma en que concibe, diseña y crea productos que se utilizan a diario en todo el mundo.

“Lo único que podemos interpretar de esto es que nos dirigimos hacia un período de mayor volatilidad para Apple”, dijo Robert Siegel, un veterano capitalista de riesgo y profesor de la Escuela de Posgrado de Negocios de Stanford.

Las acciones de Apple (AAPL) han subido aproximadamente un 12 % este año, un salto mucho menor que el aumento del 30 % que experimentaron en 2024.

Apple no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Las salidas planificadas de los siguientes ejecutivos de Apple se anunciaron esta misma semana:

Lisa Jackson, vicepresidenta de medio ambiente, políticas e iniciativas sociales de Apple, se jubilará el año que viene.

La consejera general Kate Adams también se jubilará el año que viene.

Alan Dye, vicepresidente de diseño de interfaz humana, quien se une a Meta como su director de diseño.

John Giannandrea, vicepresidente sénior de aprendizaje automático y estrategia de IA, quien también se jubilará el año que viene.

Apple incorpora a Jennifer Newstead, directora jurídica de Meta, para dirigir los asuntos gubernamentales tras la jubilación de Adams y convertirse en su nueva asesora general.

Los equipos de medio ambiente e iniciativas sociales reportarán ahora a Sabih Khan, director de operaciones de Apple. Amar Subramanya, vicepresidente corporativo de IA de Microsoft, será el nuevo vicepresidente de IA de Apple.

Y a principios de este año, Jeff Williams renunció a su cargo de director de operaciones de Apple.

Apple no es el único gigante tecnológico que está implementando cambios estructurales.

Meta anunció el jueves que está desviando parte de su inversión de su proyecto de realidad virtual Metaverse hacia gafas y wearables con IA.

Amazon despidió a 14.000 personas en octubre como parte de un esfuerzo por acelerar el desarrollo de la IA mediante una operación más eficiente.

Y el año pasado, Google fusionó sus equipos de hardware y software para integrar mejor la IA en sus productos en todos los ámbitos.

Pero Apple es conocida por tener una cultura empresarial excepcionalmente unida, impulsada por el secretismo.

“Esto va en contra de la cultura típica de Apple. Pero necesitan quitarse la curita”, dijo Dan Ives, director global de investigación tecnológica de Wedbush Securities. “Porque la estrategia de IA ha sido invisible y definirá el legado de Cook, su forma de gestionar este capítulo”.

El cambio de liderazgo se produce en un momento en que surgen dudas sobre el futuro de Apple.

Apple retrasó una importante actualización de su asistente de voz Siri que se esperaba que lo acercara a ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google, convirtiendo a Siri de una máquina de preguntas y respuestas en un asistente que puede actuar en nombre de un usuario e incorporar información del teléfono de una persona para personalizar las respuestas.

Pero esa actualización se ha pospuesto hasta el próximo año, y otras mejoras de software de inteligencia artificial de Apple para iPhones, Macs y iPads han sido mínimas este año.

Y el costoso auricular Vision Pro de Apple, la primera nueva categoría informática que la compañía ha introducido desde el Apple Watch, de hace una década, sigue siendo un producto de nicho.

Al mismo tiempo, Meta, Google, Samsung y OpenAI han anunciado importantes expansiones de productos en IA este año, desde las nuevas gafas inteligentes Ray-Ban Display de Meta hasta los auriculares Gemini de Google y Samsung, y la incursión de OpenAI en las compras y los navegadores web.

El modelo Gemini 3 de Google también ha causado sensación desde su lanzamiento en noviembre.

Wall Street busca respuestas sobre la estrategia de inteligencia artificial de Apple.

En una conferencia telefónica sobre resultados de julio, los analistas preguntaron a Apple sobre el papel de Siri en el impulso de nuevos productos y si los chatbots de inteligencia artificial amenazan la relevancia de Apple en las búsquedas en internet.

Eddy Cue, vicepresidente sénior de servicios de Apple, incluso afirmó durante su testimonio en una audiencia antimonopolio de Google que la gente podría no necesitar un iPhone dentro de 10 años.

Ahora Dye, en gran medida la imagen del estudio de diseño de Apple tras la salida en 2019 del exjefe de diseño Jony Ive, se une a Meta para ayudar a dar forma a lo que la compañía considera la próxima era de la informática.

Ive también está ayudando a OpenAI a crear su primer producto de hardware.

La decisión de Dye de unirse a Meta es “una amenaza más directa para Apple” en comparación con las otras salidas anunciadas, comentó Joe Tigay, gerente de cartera del Rational Equity Armor Fund.

A pesar de la presión en el sector de la IA, las ventas del iPhone 17 han sido sólidas y se espera que sigan aumentando el próximo año.

Se pronostica que Apple supere a Samsung en entregas de smartphones este año por primera vez desde 2011, según Counterpoint Research.

La compañía también es una de las pocas que ha superado el umbral de capitalización bursátil de US$ 4 billones, junto con los gigantes de la IA, Nvidia y Microsoft.

Y el cambio no siempre es malo, según Siegel, especialmente en industrias que atraviesan transiciones como la que está experimentando el sector tecnológico con la IA.

Incorporar nuevos empleados o ascender a personal interno puede “ofrecer una perspectiva diferente cuando una empresa puede quedar atrapada en una forma de pensar y hacer las cosas”, afirmó.

Eso podría ser justo lo que Apple necesita, ya que algunos analistas dicen que el tiempo avanza para que Apple dé pasos más grandes en IA.

“No se puede tener una cuarta revolución industrial y observar la fiesta de la IA desde fuera”, comentó Ives. “Y claramente necesitan cambios radicales en el liderazgo”.

