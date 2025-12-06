Venezolanos en decenas de países marchan tras convocatoria de María Corina Machado a pocos días de recibir el Nobel de la Paz

Por CNN en Español

Venezolanos en distintas partes del mundo acudieron este sábado a una Marcha “Por la Paz y la Libertad convocada por la líder opositora María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, a pocos días de que se lleve a cabo la entrega del prestigioso reconocimiento en Oslo, Noruega.

Hay registro de marchas en ciudades de España, Argentina, Noruega y Perú, según informes de la agencia Reuters. Por su parte, Comando con Venezuela, la organización política que encabeza Machado, informó de marchas en Tailandia, Australia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Francia, Barbados, Italia, Reino Unido, Suecia.

En un video publicado en redes sociales el jueves, Machado anunció la movilización.

“Este próximo sábado 6 de diciembre, en familia, con la fuerza que nos caracteriza, a pocos días de la entrega del Nobel en Oslo, nos vamos a concentrar en más de 20 países y 80 ciudades del mundo para elevar nuestra voz y marchar por la paz”, dijo la opositora venezolana en el video.

Machado añadió que en el sitio web “El Nobel es Nuestro” se pueden ubicar los puntos de movilización en cada país.

El Premio Nobel de la Paz, otorgado a María Corina Machado en octubre, se entrega en una ceremonia oficial el próximo miércoles 10 de diciembre en la ciudad de Oslo, en Noruega.

Un vocero del Instituto Nobel afirmó a CNN que este viernes Machado confirmó nuevamente su asistencia a la entrega del premio, aunque aún no hay detalles sobre cómo o cuándo llegará a Noruega.

En noviembre, el líder del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, señaló a la Corporación Noruega de Radiodifusión que se trata de un viaje que calificó de peligroso, y agregó que espera que se garantice la seguridad de Machado para llegar a Noruega y volver a su país.

Machado dijo en el video del jueves que el Nobel es “un reconocimiento que nos convoca aún más firmes para completar la tarea, para lograr la libertad de Venezuela”.

Previamente, la opositora venezolana indicó a CNN que consideró el galardón “una confirmación de que el mundo está apoyando la causa de la democracia y la libertad en nuestra región”.

Dos días después de que se otorgara el premio, Maduro descalificó a Machado sin nombrarla. Además, sin hablar del Nobel, Venezuela decidió cerrar su embajada en Noruega. Por su parte, Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, dijo a la agencia de noticias AFP que Machado sería considerada “fugitiva” en caso de que viajara a Noruega.

Machado ganó las primarias de la oposición de Venezuela realizadas en octubre de 2023, pero no pudo registrarse como candidata por cuestionadas resoluciones judiciales. La exdiputada se sumó entonces a la candidatura presidencial del exembajador Edmundo González Urrutia, quien junto con la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) afirma que ganó los comicios del 28 de julio de 2024. El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró vencedor al presidente Nicolás Maduro, sin que hasta ahora se hayan publicado las actas detalladas de votación. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una institución afín al oficialismo igual que el CNE, ratificó los resultados.

La líder opositora se mantiene en la clandestinidad, dice temer por su integridad y afirma que el Gobierno ha buscado intimidar a sus familiares y colaboradores en el movimiento opositor Vente Venezuela.

Anteriormente, el Gobierno de Venezuela ha negado que realice acciones contra Machado o su círculo cercano.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.