Netanyahu dijo estar “muy cerca” de la segunda fase del alto el fuego en Gaza y que no renunciará a cambio de un indulto

Por Tal Shalev, CNN

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el domingo que Israel está “muy cerca” de avanzar a la segunda fase del plan de alto el fuego en Gaza, mediado por Estados Unidos, durante una conferencia de prensa conjunta en Jerusalén con el canciller alemán, Friedrich Merz.

“Hemos terminado la primera etapa, estamos casi allí, nos falta recuperar a un rehén fallecido, Ran Gvili, y estamos comprometidos con su regreso”, dijo Netanyahu. “Luego, en muy poco tiempo, esperamos pasar a la segunda fase —que es más difícil o al menos tan difícil como la primera etapa— para desarmar a Hamas y desmilitarizar Gaza”.

Señaló que los detalles sobre el cronograma, la composición de la fuerza internacional destinada a controlar Gaza y otras contingencias siguen en discusión y se abordarán más adelante este mes en una reunión prevista con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Hablando públicamente por primera vez desde que solicitó formalmente un indulto presidencial en su juicio por corrupción en curso, a Netanyahu se le preguntó si planea retirarse como parte de un posible acuerdo, y respondió de forma tajante: “No”.

Merz, en su primera visita a Israel desde que asumió el cargo, reafirmó la “responsabilidad histórica” de Alemania con la seguridad de Israel y enfatizó su “derecho y deber de defender a sus ciudadanos frente a quienes niegan el carácter judío y democrático del Estado y su derecho a existir”.

Al referirse a los acontecimientos en Gaza, remarcó: “Hamas no puede tener ningún papel en Gaza; nunca más debe representar una amenaza para Israel”. Sin embargo, no evitó la crítica de Alemania sobre la guerra en Gaza.

“Las acciones del Gobierno israelí han creado un dilema para nosotros”, señaló. “Como Estado democrático, Israel debe cumplir con los estándares del derecho internacional en sus operaciones militares”.

Merz expresó apoyo a la solución de dos Estados y al Gobierno Autónomo Palestino, y advirtió a Israel sobre la expansión de asentamientos y pasos que equivalgan a una anexión.

“No puede haber pasos de anexión —formales o mediante construcción— que en la práctica equivalgan a una anexión”, dijo.

Netanyahu respondió desestimando la idea de un Estado palestino.

“Los palestinos ya tenían un Estado en Gaza, un Estado de facto, y se utilizó para destruir el único Estado judío. Creemos que hay un camino para avanzar en una paz más amplia con los Estados árabes y establecer una paz viable con nuestros vecinos palestinos, pero no vamos a crear un Estado que esté comprometido con nuestra destrucción en nuestra puerta”, afirmó. Subrayó que Israel mantendrá el control de seguridad entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, y aseguró que la anexión de la Ribera Occidental sigue siendo un tema de discusión: “No hay ningún cambio en el statu quo”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.