En lados opuestos de Estados Unidos, el mismo miedo se cierne sobre comunidades inmigrantes

En casi todos los sentidos, Nueva Orleans y Minneapolis no podrían ser más diferentes.

Una ciudad, enclavada en la costa del golfo de México, es una metrópolis de 307 años donde millones de turistas acuden cada año para celebrar Mardi Gras, probar la gastronomía cajún y criolla y explorar arquitectura francesa centenaria. Si sigues el río Misisipi más de 1.000 millas al norte, encuentras la ciudad más grande de Minnesota, que se desarrolló como una potencia industrial y se convirtió en símbolo de enormes protestas por la justicia racial después de que George Floyd fuera muerto allí por un agente de policía en 2020.

Pero en ambas ciudades, un clima similar de miedo se ha apoderado de las comunidades inmigrantes a medida que comienzan las operaciones de control migratorio del Gobierno federal.

Tiendas y restaurantes que antes estaban llenos ahora están en silencio. Los inmigrantes están evitando ir a trabajar y mantienen a sus hijos en casa. Y agentes federales enmascarados, armados y con equipo táctico han sido vistos interrogando, persiguiendo y deteniendo personas.

Las operaciones paralelas, en medio del inicio de la temporada navideña, demuestran la amplia ambición del Gobierno de Trump para frenar la inmigración y deportar a inmigrantes indocumentados, en parte con campañas dirigidas, de alto perfil y elaboradamente producidas, en ciudades gobernadas por demócratas.

En el área de Nueva Orleans, “Operation Catahoula Crunch”, dirigida por el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino tras períodos de alta exposición pública en Charlotte, Carolina del Norte, y Chicago, ya ha dejado decenas de inmigrantes arrestados, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). En el área metropolitana de Minneapolis, un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llamado “Operation Metro Surge” apunta específicamente a personas somalíes, a quienes el presidente Donald Trump ha llamado “garbage” que deberían “go back to where they came from”.

El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, defendió la represión en Minnesota y dijo a Dana Bash de CNN, en “State of the Union”, que los ciudadanos estadounidenses “no tienen nada que temer” y que “nos estamos concentrando en amenazas para la seguridad pública y amenazas para la seguridad nacional”.

Pero residentes y líderes locales en ambas ciudades cuentan una historia diferente: describen comunidades paralizadas por el miedo y preocupadas de que puedan verse atrapadas en las operaciones migratorias.

Una joven madre en Marrero, un suburbio de Nueva Orleans, corrió hacia su casa el miércoles, perseguida por agentes federales enmascarados que llevaban chalecos de ICE, según muestran videos obtenidos por CNN.

“Déjenme en paz”, gritó antes de entrar a su vivienda.

La escena es solo uno de los incidentes angustiosos que se han producido a medida que agentes federales ejecutan la Operación Catahoula Crunch, encabezada por Bovino, quien ha sido visto en el Barrio Francés de la ciudad.

La mujer, Jacelynn, de 22 años, quien pidió ser identificada solo por su nombre debido a preocupaciones de privacidad, dijo a CNN que regresaba de la tienda cuando agentes federales enmascarados en una camioneta intentaron acercarse a ella a pocos metros de su casa.

“Me asustó lo rápido que se detuvieron”, dijo Jacelynn. “Dos personas salieron y me dijeron: ‘Señora, señora, venga por favor’, y yo seguí gritándoles: ‘¡Soy ciudadana estadounidense de nacimiento! ¡Por favor, déjenme en paz! Me voy a mi casa, mi hija está adentro. ¡Mi bebé me está esperando!’”.

Un portavoz del DHS dijo a CNN que estaban persiguiendo a un “inmigrante ilegal con antecedentes criminales” cuando “se encontraron con una mujer que coincidía con la descripción del objetivo. Los agentes se identificaron y la persona corrió hacia su residencia. Los agentes se detuvieron inmediatamente al llegar a la propiedad, determinaron que la mujer no era el objetivo y todos abandonaron el área”.

Nueva Orleans tiene una población inmigrante relativamente pequeña, aunque ha crecido en los últimos años. Alrededor del 6,5 % de la población de la ciudad era nacida en el extranjero en 2024, según datos del censo, y aproximadamente la mitad de ellos no eran ciudadanos. Cerca de la mitad del total de la población nacida en el extranjero provenía de América Latina.

“Los inmigrantes que han llegado en las últimas décadas han sido ampliamente bienvenidos, se han integrado bien y se han convertido en parte del tejido de nuestras comunidades”, dijo Susan Weishar, quien ha trabajado durante décadas con las poblaciones inmigrantes y refugiadas de la ciudad.

En Kenner, Louisiana, un suburbio donde alrededor del 10 % de la población no son ciudadanos estadounidenses, hombres enmascarados —algunos con chalecos de la Patrulla Fronteriza— y al menos uno portando un rifle, rodearon a un hombre mientras sus hijos y vecinos gritaban, según dos personas que compartieron videos del incidente con CNN.

El hombre fue detenido y llevado en una camioneta blanca mientras sus hijos lloraban por él en la entrada de la casa y en la ventana del apartamento. Dos testigos que grabaron el video dijeron a CNN que el hombre trabajaba en construcción y era conocido como un vecino amigable.

“Es un hombre muy conocido aquí en nuestra zona. Ayuda en todo y hasta regala comida a veces”, dijo Diana Moya, quien trabaja cerca del área y grabó el arresto. “Es agotador ver que ocurren estas redadas migratorias y estar rodeada de esto. Es aterrador, sin importar si tienes o no documentos”.

En respuesta a preguntas sobre el incidente, un portavoz del DHS dijo a CNN: “Agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. llevaron a cabo una operación de control dirigida como parte de la Operación Catahoula Crunch, que dio lugar al arresto” de un hombre. Afirmaron que “había cometido un delito grave y había sido expulsado previamente de nuestro país”. La agencia no respondió sobre la naturaleza del delito.

Las operaciones han generado una cultura de inquietud que ha enfriado el ambiente usualmente vibrante de Nueva Orleans, según políticos, activistas y dueños de negocios.

Mientras los agentes detienen y arrestan inmigrantes, la Big Easy se siente como un “lugar de miedo y ansiedad”, dijo la concejal de Nueva Orleans Lesli Harris a Pamela Brown de CNN el miércoles.

“Creo que todos están muy alerta en este momento”, afirmó.

En el extremo opuesto del país, un centro comercial de Minneapolis que normalmente alberga decenas de tiendas somalíes estaba en gran parte vacío el miércoles.

“Nunca hemos estado vacíos así”, dijo a CNN una mujer que administra un salón de belleza. Explicó que, por lo general, “estamos ocupadas, siempre trabajando, pero hoy no hay nadie… se están escondiendo”.

El Karmel Mall está lleno de filas de boutiques que venden ropa tradicional somalí, coloridas alfombras de oración y joyería de oro. En todo el lugar hay oficinas que ofrecen servicios de visas y envíos al extranjero.

Algunos miembros de la comunidad somalí en el centro comercial están llevando consigo sus pasaportes estadounidenses adondequiera que van.

“Tengo mi pasaporte aquí mismo, no voy a mentirte”, dijo a CNN Edil Hussein, una mujer somalí nacida en Estados Unidos de 24 años, describiendo la situación como “una locura”.

Minneapolis tiene más del doble de la proporción de inmigrantes que Nueva Orleans: los inmigrantes representaban alrededor del 14 % de la población en 2024, según datos del censo. Cerca del 42 % de ellos no eran ciudadanos estadounidenses. Alrededor del 43 % de toda la población inmigrante de la ciudad era originaria de África.

Al otro lado del río, en St. Paul, alrededor del 17 % de la población había nacido en el extranjero en 2024, según los datos del censo. Cerca del 40 % de los inmigrantes no eran ciudadanos estadounidenses y alrededor del 25 % de la población extranjera era originaria de África.

El área metropolitana de Minneapolis alberga la mayor diáspora de Somalia en el país, una nación de mayoría musulmana en el Cuerno de África. La pobreza y el conflicto constante llevaron a muchos somalíes a buscar refugio en otros países, incluido Estados Unidos.

Minneapolis se hizo conocida como una zona acogedora gracias a agencias de reasentamiento de refugiados y organizaciones sin fines de lucro de base religiosa que ofrecían recursos sociales y profesionales, así como empleos accesibles en las industrias agrícola y de procesamiento de carne, según la Sociedad Histórica de Minnesota. Los refugiados e inmigrantes somalíes comenzaron a llegar en la década de 1990, después de que el dictador Mohamed Siad Barre fuera derrocado y el país cayera en una guerra civil prolongada.

La población somalí del área “ha contribuido enormemente al tejido de quienes somos”, dijo el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, a Erin Burnett de CNN. “Ellos son nuestro banquero. Ellos son nuestra niñera. Ellos son mi guardaespaldas… Atacar a toda una comunidad indiscriminadamente es inconstitucional”.

La gran mayoría —el 87 %— de los somalíes nacidos en el extranjero en Minnesota son ciudadanos estadounidenses naturalizados, según datos del censo. No está claro cuántos somalíes indocumentados —el objetivo declarado de la operación de ICE— podrían estar viviendo en el área. Homan, el zar de la frontera, ha rechazado las afirmaciones de funcionarios locales de que hay muy pocos somalíes indocumentados en EE.UU., argumentando que “no sabemos cuántos somalíes ilegales hay”, debido a políticas migratorias menos estrictas bajo el expresidente Joe Biden.

El DHS ha destacado 19 arrestos realizados por ICE en Minneapolis sin compartir el número total de detenciones efectuadas hasta ahora en el área. Catorce de las personas arrestadas —incluidos ocho hombres de Somalia, seis de México, uno de Venezuela, uno de Ecuador, uno de República Dominicana, uno de Guatemala y uno de El Salvador— han sido condenadas por algún delito, según dos comunicados de prensa del DHS. Las demás habían sido previamente arrestadas o acusadas de delitos, según el DHS.

En los días posteriores a que se reportara la operación, hubo un incremento en las llamadas a la policía con residentes enviando videos de acciones de ICE, incluidos arrestos y controles de tránsito, dijo a CNN el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara.

Según algunos funcionarios locales, el miedo que se extiende por las comunidades inmigrantes de Minneapolis no es solo un efecto colateral: es parte del objetivo de las operaciones.

La vicegobernadora Peggy Flanagan afirmó que la ofensiva “se trata de infundir miedo en los corazones de los habitantes de Minnesota”, en una entrevista con Kate Bolduan de CNN el jueves.

Flanagan calificó los comentarios del presidente sobre los somalíes como “viles” y “deshumanizantes”.

“Esto se trata simplemente de hacer que la gente tenga miedo de personas que son nuestros profesionales de la salud, nuestros maestros, nuestras congresistas, nuestras alcaldesas, nuestras vecinas. Y es repugnante”, agregó.

Ambas ciudades han despertado la ira del presidente.

El presidente había planteado hace meses enviar a la Guardia Nacional a Nueva Orleans —un bastión demócrata en un estado fuertemente republicano— después de despliegues en otras ciudades con el argumento de combatir el crimen. Dijo en septiembre que The Big Easy se había vuelto “bastante dura, bastante mala”.

Pero el crimen violento en la ciudad ha disminuido en el último año, con homicidios 27 % a la baja, una disminución de 15 % en violaciones denunciadas y una caída de 16,5 % en robos, según datos de la Major Cities Chiefs Association, una organización nacional de jefes de policía.

La población somalí en Minnesota —un estado fuertemente demócrata— ha sido durante mucho tiempo blanco de la retórica del presidente. Defensores dicen que sus ataques constituyen xenofobia y racismo.

Trump dijo que los inmigrantes somalíes están “destrozando” Minnesota, y añadió que el estado es un “infierno”.

A menudo hace referencia a un escándalo de fraude de US$ 300 millones centrado en Feeding Our Future, una organización sin fines de lucro, y un programa de covid-19 destinado a proporcionar comidas gratuitas a niños necesitados. La gran mayoría de las aproximadamente 70 personas acusadas en el caso son miembros de la comunidad somalí del estado.

Trump mencionó el escándalo una semana antes del Día de Acción de Gracias, calificando a Minnesota como un “centro de actividad fraudulenta de lavado de dinero” cuando anunció planes para terminar el Estatus de Protección Temporal —una protección del Gobierno para personas que no pueden regresar de manera segura a sus países de origen— para residentes somalíes en el estado.

“Las pandillas somalíes están aterrorizando a la gente de ese gran Estado, y miles de millones de dólares están desaparecidos. Que regresen a donde vinieron”, dijo el presidente en Truth Social.

Sus ataques contra los somalíes también han alcanzado a la representante Ilhan Omar, quien representa a Minnesota como la primera somalí-estadounidense en el Congreso y es una defensora prominente de los musulmanes y los inmigrantes. El presidente ha dicho que Omar es una “vergüenza” y que ella “y sus amigas” son “basura” y no deberían poder servir en el Congreso.

Pero incluso mientras la ansiedad invade Nueva Orleans y Minneapolis, políticos y miembros de la comunidad en ambas áreas han expresado una determinación por enfrentar la ofensiva migratoria y proteger a sus vecinos.

Están aprendiendo en parte de ciudades que ya han visto operaciones similares, como Chicago y Charlotte, y siguiendo estrategias parecidas: distribuir silbatos para alertar sobre la presencia de agentes federales, realizar capacitaciones sobre derechos y formar grupos de vigilancia vecinal en barrios de inmigrantes.

La alcaldesa electa de Nueva Orleans, Helena Moreno, quien nació en México, ha hecho cinco solicitudes a la Patrulla Fronteriza: que proporcionen informes públicos regulares; garanticen protecciones de debido proceso; no usen máscaras; brinden salvaguardas contra la discriminación y el perfilamiento racial; y ofrezcan atención humanitaria a los detenidos.

“Esta operación está causando daño a la ciudad de Nueva Orleans, y está causando daño a personas más allá de quienes están siendo objetivo”, dijo Moreno el viernes.

En Minneapolis, el alcalde Frey ha prohibido que las fuerzas del orden locales, estatales y federales utilicen cualquier estacionamiento, rampa o garaje propiedad de la ciudad para la aplicación de leyes migratorias, citando que agentes usaron anteriormente esos espacios como puntos de reunión en Chicago.

En una vigilia el jueves en el vecindario Lyndale de Minneapolis, Frey dijo: “Lo que ven es una representación visual de ‘estamos aquí para ustedes’ y ‘cuando vienen por uno de nosotros, vienen por todos’”.

El jueves, miembros de la comunidad desafiaron la nieve y se enfrentaron a lo que parecían ser agentes federales afuera de una residencia en Minneapolis. Uno de los agentes se identificó como parte de ICE; otro llevaba un chaleco marcado como “policía”, según muestra un video del incidente. Los observadores hicieron sonar sus silbatos y confrontaron verbalmente a los agentes, pidiéndoles que mostraran órdenes judiciales o números de placa.

Mientras los agentes observaban, las voces de los miembros de la comunidad se elevaron en un solo cántico:

“Dejen en paz a nuestros vecinos”.

Con información de Rob Kuznia, Alicia Wallace, Donald Judd, Whitney Wild, Diego Mendoza, Caroll Alvarado, Taylor Galgano, Toni Odejimi, Sophia Peyser, Sharif Paget, Laura Sharman, Rebekah Riess y Sarah Dewberry, de CNN.

