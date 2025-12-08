FC Barcelona vs. Eintracht, por la Champions League 2025/2026: previa, alineaciones, hora y cómo ver por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

Cuando este martes salga al campo de juego del Camp Nou, el FC Barcelona lo hará sabiendo que no hay margen de error si quiere llegar a los octavos de final de la Champions League 2025/2026 sin contratiempos.

El elenco blaugrana cosechó apenas siete de los 15 puntos que ya se pusieron en juego y está en zona de playoffs, más cerca de los puestos de eliminación que de los de clasificación directa a la próxima instancia.

Los dirigidos por Hansi Flick habían comenzado de buena manera su aventura por Europa en esta campaña, pero un empate ante Brujas y una goleada en contra ante el Chelsea en Londres complicaron seriamente las cuentas de los catalanes, que ahora están obligados a sacar los nueve puntos que quedan en juego para llegar a los ochos primeros lugares de la Fase de Liga.

La buena noticia para los culés es que enfrentarán a un equipo que viene de capa caída. El Eintracht Frankfurt no pasa por un momento y el pasado sábado perdió con baile incluido: 0-6 en su visita al RB Leipzig, uno de los animadores de la Bundesliga. Las Águilas marchan hoy en el séptimo lugar de la tabla de posiciones, fuera de los puestos de clasificación a competiciones europeas.

En Champions no andan mejor. Ganaron en su debut con una goleada 5-2 ante el Galatasaray de Turquía, pero de allí en más no pudieron repetir: llegaron dos derrotas 1-5 consecutivas, una ante el Atlético de Madrid y otra ante el Liverpool, y luego un empate con el Napoli. En su última presentación, el Eintracht fue claramente superado por el Atalanta, que lo venció 3-0 en Alemania. La pobre cosecha de cuatro puntos la tiene en puestos de eliminación.

El FC Barcelona tendrá algunas bajas obligadas por lesión y suspensión. Dani Olmo y Gavi están en la enfermería, y el uruguayo Ronald Araújo debe pagar una fecha de suspensión por su expulsión en Inglaterra. Lamine Yamal, Raphinha y Pedri no han tenido más contratiempos y serán titulares una vez más.

Los alemanes también tendrán ausencias: Jonathan Burkardt, Michy Batshuayi y Timothy Chandler tienen parte de lesionados.

Para el FC Barcelona será además una suerte de pequeña revancha, ya que la última vez que se enfrentaron el Eintracht lo eliminó en los cuartos de final de la Europa League 2021/2022, que tuvo a los alemanes como campeones.

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Raphinha; Lamine Yamal, Lewandowski, Ferran Torres.

Eintracht: Zetterer; Kristensen, Collins, Koch, Theate, Brown; Chaibi, Dahoud, Götze; Knauff, Bahoya.

3 p.m. de Miami.

3 p.m. de Bogotá.

2 p.m. de Ciudad de México.

5 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

Estados Unidos: Univision, ViX, Paramount+.

México: TNT Sports y HBO Max.

Argentina: ESPN 2 y Disney+.

España: Movistar y Movistar+.

Del 1ro al 8vo clasifican directamente a los octavos de final.

Del 9no al 24to jugarán una serie de playoff para clasificar a octavos de final.

Del 25to al 36to quedan eliminados.

