Honduras se dispone a ejecutar orden de captura internacional contra Juan Orlando Hernández tras indulto de Trump

El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, solicitó este lunes a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y a organismos internacionales, incluida Interpol, ejecutar una orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, quien la semana pasada fue indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Informo al pueblo hondureño que he instruido a la ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal) y también exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como ser la INTERPOL, a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por los delitos de lavado de activos y fraude”, dijo Zelaya en un mensaje publicado en su cuenta de X.

La medida, según Zelaya, se produce en el marco del denominado “caso Pandora II”, en el que Hernández está acusado de lavado de activos y fraude.

El anuncio llega días después de que Trump le concediera un indulto total e incondicional, lo que lo liberó de una condena de 45 años de prisión por narcotráfico en Nueva York. Trump anunció la medida justo antes de las elecciones presidenciales hondureñas y argumentó que la condena “fue un montaje del Gobierno de Biden”. Hernández, por su parte, ha rechazado las acusaciones en su contra y sostiene que “un sistema politizado se negó a reconocer la verdad”.

“Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país”, agregó Zelaya.

El director de la Unidad Especializada contra Delitos de Corrupción, Luis Santos, dijo a CNN hace unos días que Hernández tenía “un proceso abierto en la Corte Suprema de Justicia por lavado de activos y fraude”, y que la orden de captura internacional estaba en poder de la Secretaría de Seguridad y de Interpol desde septiembre de 2023.

Renato Stabile, abogado del expresidente, dijo entonces que no podía “confirmar” la existencia de la orden. Santos agregó que, si Hernández no regresaba a Honduras, solicitarían su extradición desde Estados Unidos.

Tras su liberación, Hernández agradeció a Trump y prometió al pueblo de Honduras continuar defendiendo “todo lo que construimos juntos”, sin precisar si regresará al país.

Ana García de Hernández, esposa del expresidente, dijo en una entrevista con CNN que su esposo enfrenta “muchos riesgos” si regresa a su país después de que fue liberado.

