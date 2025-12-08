La batalla por el futuro de Warner Bros. Discovery capta la atención de Trump

Por Kevin Liptak y Kristen Holmes, CNN

La creciente batalla por adquirir uno de los mayores premios de Hollywood, Warner Bros. Discovery, ha captado la atención del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien ve sus propios intereses entrelazados en la transacción y parece dispuesto a intentar influir en su resultado.

El domingo por la noche, Trump declaró que estaría “involucrado” en las decisiones regulatorias sobre si permitir la venta propuesta de la compañía a Netflix, que anunció un acuerdo de US$ 72.000 millones para comprar una gran parte de Warner Bros. Discovery la semana pasada. Normalmente, tales decisiones se mantienen alejadas de la Casa Blanca.

A la mañana siguiente, una empresa rival, Paramount, lanzó una oferta pública de adquisición hostil por Warner Bros. Discovery, citando en parte un “proceso de aprobación regulatoria desafiante” para que Netflix obtenga la aprobación de su acuerdo.

Trump evitó tomar partido cuando fue presionado sobre los acontecimientos unas horas más tarde.

“Ninguno de ellos es particularmente buen amigo mío”, dijo Trump desde la Sala del Gabinete en la Casa Blanca. “Quiero hacer lo correcto. Es muy importante hacer lo correcto”.

Al ofrecer una postura no comprometida mientras asumía la responsabilidad personal por el resultado, Trump se colocaba directamente en el centro de una transacción que podría remodelar las industrias cinematográfica y de noticias estadounidenses.

A pesar de afirmar que ninguno de los involucrados era su amigo, Trump mantiene una relación cercana con el multimillonario Larry Ellison, cuyo hijo, David, se convirtió en director ejecutivo de Paramount este año tras una fusión con su pequeña empresa, Skydance Media. Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo que Ellison padre y Trump habían discutido la posibilidad de una adquisición de Paramount.

En la letra pequeña de su presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores, Paramount reveló que el yerno de Trump, Jared Kushner, está involucrado en los esfuerzos de adquisición de la compañía como patrocinador financiero a través de su firma de capital privado (Trump dijo el lunes que nunca había hablado del asunto con Kushner).

Los asesores de la Casa Blanca han especulado durante mucho tiempo sobre quién compraría Warner Bros. Discovery, que es la empresa matriz de CNN, después de que la compañía anunciara que estaba a la venta a principios de este otoño.

Funcionarios de la Casa Blanca han comentado en privado que una adquisición por parte de Paramount podría significar una sala de redacción de CNN dirigida por la periodista y comentarista Bari Weiss, quien recientemente asumió la dirección de CBS, propiedad de Paramount, lo que consideraban un resultado favorable. El presidente ha dicho a sus asesores que apoyaría un cambio de liderazgo en la cadena de cable, que con frecuencia ha provocado su ira.

“Hemos tenido grandes conversaciones con el presidente sobre esto”, dijo David Ellison cuando le preguntaron el lunes en CNBC si Trump aceptaba la idea de que Paramount fuera dueña de CNN. “Pero creo que no quiero hablar por él de ninguna manera, forma o modo”.

Sin embargo, las lealtades de Trump no parecen tan claras. Pareció difuminar sus alianzas el lunes cuando expresó su frustración con Paramount, diciendo que le había decepcionado en su gestión del emblemático programa “60 Minutes” en CBS News.

“¡NO SON MEJORES QUE LOS ANTIGUOS DUEÑOS, que solo me pagaron millones de dólares por REPORTAJES FALSOS sobre su presidente favorito, ¡YO!” escribió el presidente en Truth Social, refiriéndose a un acuerdo de US$ 16 millones que la antigua compañía pagó este año para resolver una demanda presentada por Trump. “¡Desde que lo compraron, 60 Minutes en realidad ha empeorado!”

Una fuente familiarizada con la publicación dijo que Trump solo estaba desahogándose porque el programa le dio una plataforma a la representante republicana Marjorie Taylor Greene en su emisión dominical mientras él continúa su disputa pública con ella, y no expresando una opinión sobre la oferta de Paramount para adquirir Warner Bros. Discovery.

Mientras tanto, Trump describió al codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, como una “gran persona” tras una conversación privada en la Oficina Oval la semana pasada. La oferta de Netflix por Warner Bros. Discovery incluía solo su estudio y servicio de streaming, no los canales de cable como CNN, que estarían alojados en una nueva compañía, Discovery Global.

“Ha hecho uno de los mejores trabajos en la historia del cine y otras cosas, y tiene muchas cosas interesantes sucediendo, aparte de lo que están mencionando”, dijo el presidente el domingo. Una fuente agregó que los elogios de Trump hacia Sarandos van más allá de lo que ha dicho públicamente, señalando que el presidente se ha maravillado en privado de cómo el ejecutivo ha “transformado Netflix”.

Sin embargo, en el mismo evento, Trump expresó reservas sobre el plan de Netflix de comprar Warner Bros., diciendo que Sarandos “es un hombre fantástico y le tengo mucho respeto, pero es mucha cuota de mercado”.

Todo esto crea una red compleja que las empresas rivales deben navegar mientras compiten por influencia. Normalmente, las decisiones antimonopolio sobre grandes acuerdos se toman después de largas revisiones del Departamento de Justicia, sin interferencia política explícita. El alto funcionario de la Casa Blanca dijo que el presidente parece neutral respecto al tema, sugiriendo que su opinión cambia dependiendo de con quién haya hablado por última vez, y que ha tenido conversaciones con todas las partes involucradas.

Trump no oculta que planea formar parte del proceso de toma de decisiones.

“Tienen una cuota de mercado muy grande. Y cuando tengan Warner Bros., ya sabes, esa cuota aumentará mucho”, dijo Trump mientras llegaba a los Kennedy Center Honors el domingo. “Así que no lo sé. Eso lo tendrán que decir algunos economistas… y yo también estaré involucrado en esa decisión”.

Larry Ellison, el fundador de la empresa tecnológica Oracle, tiene una relación cercana con la Casa Blanca de Trump, dijeron dos fuentes a CNN, aunque no pudieron dar detalles sobre la frecuencia con la que habló directamente con el presidente, o si había discutido planes de negocios sobre la posible compra con Trump. Ellison también ha sido un importante donante republicano y organizó una recaudación de fondos para Trump en 2020.

Estos lazos, combinados con la creencia entre algunos partidarios de Trump de que una adquisición de CNN por parte de Paramount podría resultar ventajosa para el presidente, parecían sugerir a algunos que Paramount encontraría más fácil la aprobación regulatoria que Netflix.

Momentos después del anuncio la semana pasada de que Netflix planeaba comprar Warner Bros. Discovery, aliados de Trump empezaron a criticar el posible acuerdo en línea, afirmando que conduciría a una “adoctrinación progresista” a gran escala y vinculando a Netflix con el expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle, quienes tienen un acuerdo de producción con el gigante del streaming.

Sin embargo, Trump no expresó preferencia alguna al hablar sobre la disputa en la Casa Blanca el lunes.

“Conozco muy bien a las empresas. Sé lo que están haciendo,” dijo. “Pero tengo que ver”.

