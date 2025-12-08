La Corte Suprema da indicios de que otorgará a Trump mayor control sobre el Gobierno

Por John Fritze y Devan Cole, CNN

La mayoría de la Corte Suprema pareció dispuesta este lunes a respaldar el argumento del presidente Donald Trump sobre que debería poder despedir a miembros de agencias independientes que, durante casi un siglo, han estado protegidas de la influencia política presidencial.

Durante más de dos horas de argumentos orales, el ala conservadora de la Corte, compuesta por seis jueces contra tres, presionó fuertemente al abogado que representa a Rebecca Kelly Slaughter —a quien Trump despidió de la Comisión Federal de Comercio (FTC) en marzo— lo que sugiere que su argumento podría conducir a una importante reestructuración del Gobierno federal.

El juez Brett Kavanaugh, de tendencia conservadora, preguntó en un momento dado al abogado de Slaughter sobre el argumento de que “las agencias independientes no rinden cuentas al pueblo”.

Kavanaugh afirmó que los miembros de estas agencias “no son elegidos como el Congreso” y que el presidente está “ejerciendo un poder enorme sobre la libertad individual y sobre industrias multimillonarias”.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, también interrogó al abogado, Amit Agarwal, sobre la importancia de un precedente de 1935 —Humphrey vs. EE.UU.— que, según Slaughter, debería decidir el caso a su favor. En esa decisión, que durante años ha estado en riesgo de ser revocada, la Corte dictaminó que el Congreso tiene la facultad de exigir que un presidente justifique el despido de los líderes de agencias independientes.

Sin embargo, Roberts afirmó que ese precedente histórico “no tiene nada que ver con la situación actual de la FTC”. Esa decisión, dijo, “se refería a una agencia que tenía muy poco, o ningún, poder ejecutivo”.

La implicación de Roberts fue que la FTC moderna ejerce un tipo de poder que debería estar bajo la autoridad del presidente.

Se espera una decisión sobre el caso antes de finales de junio del próximo año.

