Las 5 cosas que debes saber este 8 de diciembre: Trump culpa a Maduro por los migrantes, Honduras, Lando Norris campeón y más

Por CNN en Español

ICE ha detenido a decenas de miles de personas sin antecedentes penales. El apoyo de los latinos a Trump se erosiona rápidamente. El escudo protector de Chernobyl ya no contiene la radiación. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha culpado de manera constante al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de dos cosas: narcotráfico y migrantes. No obstante, si Trump cumple con la amenaza de atacar al país sudamericano, podría generar un efecto que está tratando de erradicar, según expertos: un desplazamiento masivo y una nueva ola de refugiados.

En 2024, Donald Trump logró avances históricos en prácticamente todos los segmentos de la comunidad latina. Poco más de un año después, tanto las encuestas como los resultados electorales muestran que el apoyo latino a Trump está disminuyendo con la misma amplitud. En 2026, la caída de Trump entre este segmento podría convertirse en un reto mayor para los republicanos en la batalla por la Cámara de Representantes. Análisis.

El oficialista Partido Libertad y Refundación de Honduras solicitó la nulidad administrativa de los escrutinios presidenciales realizados en las 19.167 juntas receptoras de votos instaladas para las elecciones del 30 de noviembre. La petición se debe, según argumentaron, al “desastre” que se dio en el sistema de Transmisión de Resultados Preliminares, y a la ejecución del escrutinio general definitivo que, dijeron, “adulteró” la voluntad popular. CNN solicitó comentarios a la autoridad electoral y está en espera de respuesta.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo el domingo que Israel está “muy cerca” de avanzar a la segunda fase del plan de alto el fuego en Gaza, mediado por Estados Unidos, durante una conferencia de prensa conjunta en Jerusalén con el canciller de Alemania, Friedrich Merz. Netanyahu indicó que los detalles siguen en discusión y se abordarán este mes en una reunión con Donald Trump.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunirá este lunes en Londres con líderes europeos, en una muestra de solidaridad después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo acusara de no leer la última propuesta de paz y mientras el Kremlin elogiaba la nueva postura más dura de Estados Unidos hacia Europa.

¿Qué película recaudó más dinero en la taquilla estadounidense este fin de semana?

A. “Avatar: Fire and Ash”

B. “Wicked: For Good”

C. “Five Nights at Freddy’s 2”

D. “Zootopia 2”

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Lando Norris se alzó con el título de campeón del mundo de Fórmula Uno

Su tercer puesto en el Gran Premio de Abu Dhabi, una carrera ganada por el neerlandés Max Verstappen, fue suficiente para acreditarlo como el nuevo campeón con tan solo dos puntos de ventaja.

¿Qué esperar de las nominaciones a los Globos de Oro?

Se espera que las películas y series sobre la ansiedad y el miedo lideren las nominaciones a los Globos de Oro, que se conocerán este lunes. La principal contendiente, según los expertos, será “One Battle After Another”.

¿Qué compraría Netflix? Una historia visual de 100 años de Warner Bros

Netflix anunció que acordó adquirir el estudio cinematográfico de Warner Bros. Discovery y los activos de HBO, incluido el servicio de streaming, por US$ 82.700 millones, incluida la deuda.

75.000

Es el número aproximado de personas sin antecedentes penales que han sido detenidas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) entre el 20 de enero y el 15 de octubre, según nuevos datos.

“Toca entrar temprano a la casa a encerrarse. Ahorita nosotros vivimos con miedo, antes esto era un pueblo tranquilo”

— Lo dijo a CNN Patricia Villón, residente de la comunidad rural Juntas del Pacífico en Ecuador, debido a la llegada de un incómodo vecino: una cárcel de máxima seguridad.

Este restaurante japonés sirve oso pardo

Kiyoshi Fujimoto, chef del restaurante japonés Les Kanekiyos, habla con CNN sobre cómo fue que se especializó en la cocina de carne de oso. Japón ha registrado un número récord de ataques mortales de osos en 2025.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: C. “Five Nights at Freddy’s 2” logró una recaudación aproximada en Estados Unidos de US$ 63 millones durante su fin de semana de estreno.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.