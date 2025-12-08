Marjorie Taylor Greene se muestra desafiante desde que anunció su renuncia tras su desacuerdo con Trump

Por Alison Main, CNN

La representante republicana Marjorie Taylor Greene se mantuvo desafiante en su primera entrevista desde que anunció su renuncia al Congreso, dejando en claro que no tiene miedo de hablar sobre los temas que hicieron que el presidente Donald Trump se sintiera “furioso” con ella, incluido su apoyo a la publicación de todos los archivos relacionados con el presunto traficante sexual Jeffrey Epstein.

“Estaba muy enojado conmigo porque firmé la solicitud de liberación de los archivos”, dijo Greene en una entrevista con “60 Minutes” de CBS, transmitida el domingo por la noche. Añadió que su preocupación reside en las sobrevivientes del abuso del delincuente sexual convicto, quienes, según ella, están “pidiendo que todo salga a la luz”.

“Se lo merecen. Y él estaba furioso conmigo”, dijo.

En un anuncio del mes pasado que conmocionó a muchos en Washington y en su distrito, la republicana de Georgia anunció que renunciaría a su escaño a principios del próximo año en medio de una disputa con su aliado de toda la vida. Trump la había llamado “traidora” y prometió respaldar una candidatura republicana para su escaño en la Cámara de Representantes en las primarias.

El presidente le advirtió de que hacer pública toda la información del Departamento de Justicia sobre el caso de Epstein “iba a lastimar a la gente”, dijo Greene, quien fue uno de los cuatro republicanos que firmaron la petición para forzar la aprobación del proyecto de ley de transparencia.

Aunque su posición sobre los archivos de Epstein llevó a un punto crítico su enfrentamiento público con Trump, también ha roto notablemente con los líderes de su partido recientemente en varios temas, incluida la reforma de la atención médica, las relaciones con Israel y la ausencia de la Cámara durante el cierre gubernamental de 43 días.

Greene sospecha que la inquebrantable lealtad de muchos de sus colegas republicanos hacia Trump surge en gran medida del miedo a desafiarlo.

“Creo que están aterrorizados de salirse de la línea y publicar una publicación desagradable en Truth Social”, le dijo a Lesley Stahl de CBS, refiriéndose a la plataforma de redes sociales del presidente donde ha lanzado feroces ataques contra ella.

Aunque la mayoría de los legisladores republicanos dudan en criticar públicamente a Trump, Greene insistió en que lo que dicen a puerta cerrada “sorprendería a la gente”.

“Vi a muchos de mis colegas pasar de burlarse de él, burlarse de cómo habla, burlarse de mí constantemente por apoyarlo a cuando ganó las primarias en 2024, todos comenzaron, disculpen mi lenguaje, Lesley, a besarlo y decidieron ponerse una gorra MAGA por primera vez”, continuó.

Greene dijo en una publicación en X el domingo que su oficina informó a la Policía del Capitolio 773 amenazas de muerte hechas a su oficina desde que asumió el cargo en 2021. Ese número, dijo, no incluye las amenazas en línea a ella y a su familia, así como los incidentes de swatting y otras tácticas.

Ella afirmó que muchas de las amenazas anteriores provenían de la izquierda política, pero desde su enfrentamiento con Trump, vienen de la derecha.

“Me lanzaron una bomba casera contra mi casa y mi hijo recibió varias amenazas de muerte directas”, dijo en “60 Minutes”. “El asunto de la amenaza de muerte contra mi hijo era exactamente lo que Trump dijo: ‘Marjorie, la traidora Greene’”.

Greene también dijo que una vez que se retire del Congreso, dejará de postularse para ningún otro cargo.

“No tengo ningún plan ni deseo de postularme a la presidencia. Odiaría el Senado. No me postularé a gobernador. No soy uno de esos políticos con una larga lista de planes políticos”, dijo Greene.

