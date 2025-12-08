Mundial 2026: el camino de México, con un grupo accesible pero Inglaterra en el horizonte

Por Federico Leiva, CNN en Español

Respira México. Los millones de ciudadanos que sintonizaron el sorteo del Mundial 2026 estarán aliviados, sabiendo que ningún gigante ni firme candidato duerme en el mismo Grupo A que el Tri.

Ser organizador ayudó, claro. La selección azteca ocupa el 15° lugar del ranking FIFA, por lo que, técnicamente, habría sido Bombo 2 en cualquier otra Copa del Mundo, quedando obligada a medir fuerzas ante una potencia. Eso no sucederá en 2026. La localía la puso a la par de los mejores 10 combinados nacionales del planeta, como cabeza de serie.

Está claro que el debut ante Sudáfrica (reedición de 2010, cuando jugó el partido inaugural, pero como visitante) será complicado desde lo emocional. Habrá mucha ansiedad entre las paredes del Estadio Azteca, y eso le puede terminar jugando en contra si no consigue un buen resultado rápido.

El seleccionado africano no es el mejor de los africanos. De hecho, la última vez que jugó la Copa Mundial de la FIFA fue en 2010, cuando tuvo garantizada su presencia por ser local. De allí en más, tres ausencias por malos resultados en las Eliminatorias. A su favor, es cierto que durante este período clasificatorio fue líder de su grupo, superando por un punto a Nigeria, un firme candidato a participar en cada Mundial. Eso sí, fue la ganadora de zona con menos puntos de toda la Eliminatoria (18), por bastante diferencia.

La segunda presentación será, a priori, la más complicada. Corea del Sur puede no haber tenido ninguna participación destacada desde aquella (polémica) semifinal a la que llegó en 2002, cuando fue organizadora junto a Japón, pero no es ninguna “Cenicienta”.

El combinado surcoreano es liderado por Heung-Min Son, exestrella de la Premier League, que puede haber elegido la tranquilidad de la MLS, pero tiene talento de sobra. También están Hwang Hee-chan (Wolverhampton inglés) y Kim Min-Jae, un ya experimentado central del Bayern Munich. Es una selección con buen material, que, además, es la única que cerró la Eliminatoria asiática sin perder ni un solo partido.

La última parada aún no tiene destino claro. Será un europeo, eso sí. Vendrá de la llave de repechaje entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

Ningún “cuco” por así decirlo. Los daneses asoman, entre los cuatro, como los de mejor nivel, pero ninguno llegará con el mote de candidato.

México sabe que, si gana el grupo, irá en 16avos de final ante una selección que termine tercera. Hasta allí lo más “fácil”. En octavos, si hay lógica (que en el fútbol no siempre hay) tocará un gigante: Inglaterra. La otra opción tampoco es mucha más amena: Croacia, semifinalista en 2022 y finalista en 2018.

Ya en cuartos la cosa sigue siendo interesante: en cuartos caería Brasil o Marruecos, la que logre ganar el Grupo C, y hasta Francia o Noruega, que irán por ese lado de la llave si terminan en el segundo lugar del Grupo I. Si se da lo que los papeles dicen en la previa, Argentina caería en la semifinal de esa llave y España en la final.

La buena noticia es que, si termina segunda en el Grupo A, a México no le tocaría ningún primero de zona. Su rival, en ese caso, sería el segundo del Grupo B, un boleto que parece destinado a disputarse entre otra local, Canadá, y un europeo, ya sea Suiza o el ganador de repechaje que caiga en esa zona (podría ser Italia).

Más adelante llegaría el turno de Países Bajos o Brasil/Marruecos y en cuartos de final un candidato al título: Francia o Alemania (si ganan sus respectivos grupos). En este caso, en la semifinal aparecería España y en la final podría tocar Argentina o Inglaterra.

A pesar de que todavía tiene muchas falencias propias por corregir, el sorteo le sonrió a México, dejándole un camino más “ameno” al menos hasta octavos de final. De allí en más, México deberá decidir si se atreve a soñar con algo más.

