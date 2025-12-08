¿Quién es María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz?

Por CNN en Español

María Corina Machado, líder opositora venezolana y fundadora del partido Vente Venezuela, es una de las mayores voces críticas del presidente Nicolás Maduro y símbolo de la resistencia al chavismo. En octubre ganó el Nobel de la Paz 2025 por su “defensa de la democracia”, dijo el Comité Noruego.

Machado, de 58 años y madre de tres hijos, se graduó como ingeniera industrial, y cuenta con una especialización en finanzas, pero desde hace más de dos décadas está vinculada a la escena política de su país. Aunque ganó las primarias opositoras de 2023, el Tribunal Supremo de Venezuela inhabilitó su candidatura y no pudo participar en las elecciones de 2024. Sin embargo, jugó un rol clave tanto en la campaña como en los meses posteriores de reclamo por la proclamación de resultados que dieron como ganador a Maduro.

Machado ganó su primera elección en 2010, cuando fue elegida diputada de la Asamblea Nacional por el estado Miranda y se destacó como la candidata más votada del país. Años antes había cultivado un alto perfil tras participar de los esfuerzos para realizar un referendo revocatorio de 2004 contra el entonces presidente Hugo Chávez, quien luego fue ratificado en su mandato. Además, en 2005 fue recibida en la Casa Blanca por el mandatario de EE.UU., George W. Bush, como directora de la organización no gubernamental Súmate.

En 2012, un año después de asumir como legisladora, fundó Vente Venezuela, partido político del que es coordinadora. Calificó su doctrina económica como liberal y propuso una opción contraria al socialismo para Venezuela, bajo las premisas del libre mercado, así como del respeto a la propiedad privada y al estado de Derecho. Definió su oferta como “un modelo de desarrollo inclusivo y liberal para generar prosperidad, riqueza y libertad en Venezuela”, con promesas de estabilización fiscal y privatizaciones de empresas públicas, incluyendo el sector petrolero.

Ese año lanzó su primer intento para llegar a la presidencia, cuando participó en las elecciones primarias de la entonces alianza de partidos opositores conocida como Mesa de la Unidad Democrática. Quedó en tercer lugar con 3,81 %, lejos del aspirante de Primero Justicia, Henrique Capriles, quien ganó con 64,33 %.

Como diputada, interrumpió un discurso del presidente Chávez para reclamarle por las expropiaciones, a las que calificaba de “robo”. El mandatario le respondió que primero debería ganar la interna opositora. “Águila no caza moscas”, le dijo en el Parlamento. Pero la figura de Machado, una de las más radicales de la oposición, no paraba de crecer.

En febrero de 2014, cuando ya era presidente Maduro tras la muerte de Chávez, Machado convocó en alianza con Leopoldo López, fundador del partido Voluntad Popular y con Antonio Ledezma, de Alianza al Bravo Pueblo, a una ola de protestas conocida como “La salida”, que se extendieron hasta junio y que tenían como objetivo exigir la “restitución del orden democrático” en Venezuela. También se realizaron en rechazo a la crisis económica, la alta inflación, la escasez de alimentos, la inseguridad y las fallas de los servicios públicos, entre otros problemas.

En aquellas manifestaciones murieron 43 personas, 486 resultaron heridas y 1.854 detenidas, según las cifras difundidas por la Fiscalía General de la República. Estos hechos forman parte del caso Venezuela I ante la Corte Penal Internacional, que intenta determinar responsabilidades en los crímenes de lesa humanidad (…), cometidos en el territorio de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014 por autoridades estatales, miembros de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles e individuos progubernamentales (llamados ‘colectivos’)”. El Gobierno del Maduro ha calificado las acusaciones de falacias y niega que hayan ocurrido crímenes de lesa humanidad en el país.

En marzo de ese mismo año, María Corina Machado aceptó brevemente un cargo como embajadora alterna de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para tratar de denunciar ante el Consejo Permanente la muerte de decenas de jóvenes y las violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidas durante esas acciones de calle.

En respuesta, el oficialismo emprendió acciones hasta lograr su destitución como diputada de la Asamblea Nacional, acusándola de traición a la patria y posteriormente de planes magnicidas, sin mostrar pruebas. Machado ha negado tales acusaciones en repetidas ocasiones y de forma pública.

Un tribunal le prohibió salir del país en medio de esa investigación, una medida cautelar que sigue vigente.

Machado llamó a boicotear las elecciones regionales de 2018 y también las presidenciales, en las que no pudieron participar varios partidos opositores. Aunque perdió algo de protagonismo en esos años, causó polémica con declaraciones en las que se mostró a favor de una intervención extranjera para derrocar a Maduro.

Su eslogan de campaña en 2024, “Hasta el final”, cobró especial significado si se considera un documento de la Contraloría General de la República que estableció la inhabilitación de Machado para ejercer cargos públicos en Venezuela por 15 años por “errores y omisiones en sus declaraciones juradas de patrimonio”.

En varias ocasiones, Machado ha rechazado esos señalamientos y dice que todo se trata de maniobras del “régimen” y califica de “basura” la medida en su contra. “Quien habilita es el pueblo de Venezuela”, ha dicho en su campaña.

Con más del 90% de los votos, María Corina Machado ganó las elecciones primarias de la oposición el 22 de octubre de 2023. Ese resultado la convirtió en la principal figura del sector opositor y abrió paso a la propuesta de una candidatura unitaria frente a Nicolás Maduro.

Su inhabilitación política impidió que participara como candidata en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. En su lugar, respaldó la postulación de consenso de Edmundo González Urrutia, entonces representante de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), cuya inscripción fue aceptada por el Consejo Nacional Electoral.

Durante la campaña, Machado recorrió distintas regiones del país para promover la propuesta de cambio y trabajó en la organización de sus seguidores mediante los llamados “comanditos”, grupos destinados a la movilización y defensa del voto.

En paralelo, varios establecimientos —entre ellos comercios, hoteles y posadas— fueron clausurados o sancionados tras atender a integrantes de su equipo. La oposición atribuyó estas medidas a retaliaciones políticas, mientras que organismos tributarios como el SENIAT señalaron incumplimientos administrativos como motivo.

Asimismo, personas cercanas a Machado fueron detenidas por cuerpos de seguridad. La Fiscalía General emitió órdenes de captura contra Magalli Meda, Claudia Macero y Pedro Urruchurtu, entre otros, con acusaciones de terrorismo y conspiración. Estas afirmaciones fueron rechazadas por la oposición, que las definió como acciones de persecución política.

El 28 de julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral anunció la reelección de Nicolás Maduro como presidente. La oposición cuestionó los resultados y, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, publicó en una página web las actas recolectadas por sus testigos, presentándolas como evidencia de un fraude electoral.

Machado convocó movilizaciones para mostrar su rechazo al resultado. Con el paso de las semanas y después de que el propio Maduro reconociera más de 2.000 detenciones, la presencia de fuerzas de seguridad se mantuvo y las protestas disminuyeron.

En los meses siguientes, las detenciones en su entorno continuaron. En septiembre, Edmundo González se trasladó a España y Machado pasó a la clandestinidad.

En octubre de 2024, Machado y González fueron distinguidos con el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, el mayor reconocimiento a la labor de derechos humanos de la Unión Europea.

Machado volvió a ser vista el 9 de enero de 2025 en un acto en el este de Caracas. Ese día, fue detenida brevemente en un episodio del que no se conocen todos los detalles.

Desde entonces, su paradero no ha sido confirmado públicamente. Ha participado de forma remota en eventos internacionales y ha emitido declaraciones críticas hacia medidas del gobierno que considera arbitrarias. Además, ha tendido lazos con gobiernos de la región que se oponen a Maduro.

Las autoridades han afirmado en varias ocasiones que conocen su ubicación y, sin presentar pruebas, la han acusado de planificar actos terroristas. Machado ha rechazado estas acusaciones.

Mientras el chavismo la tilda de “loca”, sus aliados y parte de la prensa internacional la califican como la “dama de hierro” de la política venezolana. Pese a las dificultades, no ha variado su discurso contra Maduro y asegura cada vez que puede que el “régimen está llegando a su fin”.

