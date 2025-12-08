Telescopio espacial capta nueva imagen de un cometa interestelar que pronto hará su mayor acercamiento a la Tierra

Por Ashley Strickland, CNN

El Telescopio Espacial Hubble y la misión Jupiter Icy Moons Explorer captaron nuevas imágenes de un cometa interestelar mientras el objeto se acerca a su mayor proximidad a la Tierra este mes.

El cometa 3I/ATLAS ha intrigado a los astrónomos porque se originó fuera de nuestro sistema solar, pero fue descubierto viajando por nuestro vecindario celeste en julio.

Dado que es solo el tercer objeto interestelar jamás observado atravesando nuestro sistema solar, los astrónomos han dirigido numerosas misiones para enfocarse en el cometa. Las observaciones han sido cruciales para ayudar a los científicos a determinar la trayectoria del objeto e incluso han proporcionado pistas sobre su composición, como resultado de los gases que se sublimaron del cometa durante su

paso más cercano al sol en octubre.

El Hubble fue uno de los primeros en observar el 3I/ATLAS en julio, poco después de su descubrimiento, proporcionando la vista más detallada de la forma de lágrima del cometa en ese momento.

Los astrónomos volvieron a observar el 3I/ATLAS con Hubble el 30 de noviembre, cuando estaba a 286 millones de kilómetros de la Tierra, y utilizando el instrumento Wide Field Camera 3 del telescopio, capturaron una imagen aún más clara.

Mientras tanto, una imagen tomada por la misión Jupiter Icy Moons Explorer, o Juice, de la Agencia Espacial Europea, que está en camino para estudiar Júpiter y sus lunas heladas, muestra una actividad intrigante alrededor del cometa.

La misión Juice investigará la posible habitabilidad de las tres lunas más grandes de Júpiter: Ganímedes, Calisto y Europa. Es probable que estas lunas alberguen océanos subterráneos bajo sus cortezas heladas que podrían sustentar vida.

Pero primero, Juice debe llegar a Júpiter. La misión fue lanzada en abril de 2023 y se espera que llegue a su destino en julio de 2031.

A principios de noviembre, Juice estaba en una posición ideal para observar el 3I/ATLAS desde unos 66 millones de kilómetros de distancia del cometa.

La nave utilizó cinco de sus instrumentos científicos, así como su cámara de navegación a bordo, o NavCam, para observar el cometa.

La mayoría de los datos de Juice no llegarán a la Tierra hasta febrero, porque la nave utiliza su antena principal como escudo térmico para protegerse del sol durante su largo viaje a Júpiter. Una antena más pequeña envía datos de regreso a una fracción de la velocidad.

El equipo de Juice no quiso esperar tanto tiempo, así que descargaron una cuarta parte de una sola imagen tomada por la NavCam. La imagen muestra actividad impulsada por el calor en el cometa durante su paso cercano al sol.

La imagen recién publicada muestra una coma, o un halo brillante de gas que rodea al cometa, así como dos colas: una cola de plasma compuesta de gas eléctricamente cargado, y una tenue cola de polvo formada por partículas sólidas que se están liberando.

Los cometas que se originan en nuestro sistema solar suelen tener ambas colas, así como una coma difusa que rodea un núcleo sólido hecho de roca, gas, polvo y hielo remanentes de la formación del sol, los planetas u otros cuerpos celestes. A medida que los cometas se acercan a estrellas como nuestro sol, se calientan, formando colas de material sublimado que se extienden tras ellos.

El cometa 3I/ATLAS pasará a 270 millones de kilómetros de la Tierra el 19 de diciembre, pero estará al otro lado del sol y no representa ningún riesgo para nuestro planeta. Como referencia, la Tierra está a unos 150 millones de kilómetros del sol. Según la NASA, se espera que el cometa siga siendo visible para telescopios y misiones espaciales durante algunos meses más antes de salir de nuestro sistema solar.

El resto de los datos de Juice del sobrevuelo del cometa, que se esperan entre el 18 y el 20 de febrero, deberían incluir imágenes de la cámara óptica de alta resolución de la nave, así como datos de composición y partículas que podrían ofrecer más pistas sobre el origen del objeto interestelar.

