Todas las formas en que el Gobierno de Trump ha cambiado su versión sobre los ataques contra embarcaciones

Análisis de Aaron Blake

Poco después de que el Gobierno de Trump ejecutara su primer ataque conocido contra una presunta embarcación con drogas en el Caribe a principios de septiembre, el secretario de Defensa Pete Hegseth apareció con sus antiguos colegas en el programa “Fox and Friends” de Fox News para presumir sobre la precisión de la operación.

“Lo vi en vivo. Sabíamos exactamente quién estaba en esa embarcación. Sabíamos exactamente lo que estaban haciendo y sabíamos exactamente a quién representaban”, dijo Hegseth.

Agregó que se trataba de miembros de pandillas de Venezuela que “intentaban envenenar a nuestro país con drogas ilícitas”.

Pero tres meses después, la historia del ataque, ya de por sí legalmente dudoso, se ha convertido en una de las mayores controversias del segundo Gobierno de Trump, con la revelación de que la administración ejecutó un segundo grupo de ataques que remataron a los sobrevivientes de los primeros, lo que podría constituir un crimen de guerra.

Y, lo más importante, el Gobierno parece incapaz de mantener una versión coherente.

Repetidamente durante la última semana y media, su relato de los hechos ha cambiado. Aquí algunos de los detalles clave.

Esta narrativa en realidad cambió mucho antes de que la situación dominara las noticias en las últimas semanas.

El secretario de Estado de EE.U.U, Marco Rubio, dijo el 2 de septiembre que la embarcación “probablemente se dirigía a Trinidad o a algún otro país del Caribe, donde simplemente contribuirían a la inestabilidad que enfrentan estos países”.

Pero al día siguiente, la administración afirmó que las drogas se dirigían a Estados Unidos, al menos en algún momento. Además de los comentarios de Hegseth sobre los operadores de la embarcación “intentando envenenar a nuestro país”, el presidente Donald Trump citó que la embarcación transportaba “cantidades enormes de drogas que entran en nuestro país para matar a mucha gente”. Rubio modificó sus comentarios para decir que la embarcación “se dirigía, finalmente, a Estados Unidos”.

Y ahora tenemos una nueva capa en esta narrativa en desarrollo.

Natasha Bertrand, de CNN, informó el viernes que el oficial militar que supervisó la operación, el almirante Frank Bradley, dijo a legisladores en reuniones informativas la semana pasada que la embarcación en realidad se dirigía a encontrarse con una embarcación más grande que iba rumbo a Surinam, otro país en la costa norte de Sudamérica.

¿Por qué es eso significativo? Porque Surinam, que está al este de Trinidad, es mucho más probable que sea una escala para drogas en camino a Europa, no a Estados Unidos.

“Surinam es un país de tránsito para la cocaína sudamericana, la mayoría de la cual probablemente tiene como destino Europa”, dijo el Departamento de Estado en un informe de marzo sobre el tráfico internacional de narcóticos.

Bradley dijo a los legisladores que aún existía la posibilidad de que las drogas pudieran haber ido finalmente de Surinam a Estados Unidos.

Pero esa ruta indirecta e incierta para que los narcóticos lleguen a EE.UU. no es como se presentó inicialmente.

Y los partidarios de los ataques parecen estar cambiando sus justificaciones.

El senador republicano Tom Cotton admitió el domingo en el programa “Meet the Press” de NBC que no había visto pruebas contundentes de que la embarcación se dirigiera a Estados Unidos. Sin embargo, dijo que las muertes estaban justificadas porque las personas en la embarcación formaban parte de una organización terrorista designada.

Una de las mayores preguntas sobre estos ataques es cuán sólida es la inteligencia, dado que el Gobierno está matando personas sin el debido proceso. El hecho de que no puedan describir de manera consistente hacia dónde se dirigía una embarcación parece poco prometedor.

El presidente ha enviado señales contradictorias sobre esto.

El fin de semana pasado, antes de que la administración confirmara públicamente el segundo ataque, Trump dio a entender que no habría estado de acuerdo con eso.

“No, yo no habría querido eso; no un segundo ataque”, dijo Trump.

Pero después de que la Casa Blanca confirmara el segundo ataque, Trump adoptó una postura más favorable.

“Apoyo la decisión de destruir los botes”, dijo Trump. “Y quien sea que esté pilotando esos botes – la mayoría ya no están, pero quien esté pilotando esos botes, es culpable de intentar matar personas en nuestro país”.

Después de que el Washington Post, The Intercept y CNN informaran por primera vez sobre el segundo ataque hace dos fines de semana, el Gobierno ofreció una serie de negaciones vagas pero con tono enérgico.

Hegseth citó “informes fabricados, incendiarios y despectivos”. Un vocero del Departamento de Defensa dijo que “toda la narrativa era falsa”. Un portavoz de la Casa Blanca dijo que el informe inicial contenía “NINGÚN HECHO y NINGUNA FUNDAMENTACIÓN”. El propio Trump afirmó que no sabía lo que había pasado y que Hegseth “ni siquiera sabía de qué estaba hablando la gente”. Su secretario de Defensa, dijo Trump, afirmó que “no ordenó la muerte de esos dos hombres”.

Pero los informes han sido confirmados desde entonces. La Casa Blanca confirmó el segundo ataque poco después de esas negaciones.

Ha habido cierta disputa sobre si Hegseth ordenó o no que todos a bordo fueran asesinados y cómo lo hizo. Muchos han interpretado erróneamente los informes iniciales como si Hegseth hubiera ordenado la muerte de los sobrevivientes en tiempo real – en lugar de dar órdenes por adelantado – pero eso no es lo que decían los informes iniciales. Y los reportes continúan indicando que Hegseth pidió una operación letal. CNN informó que Bradley entendió que su misión era matar a los 11 hombres en el bote.

Todo esto parece indicar que el primer impulso del Gobierno fue simplemente negarlo y esperar que desapareciera. Pero claramente eso no sucedió.

La versión inicial de Hegseth también ha sido desacreditada.

Mientras le dijo a Fox el 3 de septiembre, “lo vi en vivo”, ahora enfatiza que no lo vio todo en vivo.

Hegseth insinuó la semana pasada que ni siquiera estaba en la sala cuando quedó claro que había sobrevivientes y que debía tomarse una decisión sobre qué hacer a continuación.

“Vi ese primer ataque en vivo”, dijo Hegseth. “Como pueden imaginar, en el Departamento de Guerra, tenemos muchas cosas que hacer. Así que no me quedé durante la hora o dos horas, lo que sea, en que ocurre toda la explotación digital del sitio sensible, así que pasé a mi siguiente reunión”.

Pero vale la pena señalar: este fue el primer ataque de la administración contra una embarcación sospechosa de narcotráfico, ataques que ahora han matado a más de 80 personas. Claramente, se trataba de una operación que probablemente generaría importantes cuestiones constitucionales y un escrutinio del Congreso, sin importar la opinión que se tenga sobre la legalidad de estos ataques.

Ahora parece que la sugerencia es que Hegseth no participó en esa decisión final.

Pero eso es diferente a cómo inicialmente presentó su implicación.

Trump insinuó la semana pasada que estaría feliz de publicar el video completo del ataque.

“No sé qué tienen, pero lo que sea que tengan, ciertamente lo publicaríamos, no hay problema”, dijo Trump el miércoles.

Pero cinco días después, el video aún no ha salido, y el Gobierno parece haberse echado atrás respecto a lo que Trump dijo que harían.

“Revisaremos el proceso, y veremos”, dijo Hegseth el sábado en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan en Simi Valley, California. “Cualquier cosa que decidiéramos publicar, tendríamos que ser muy responsables al revisarla en este momento”.

Trump también pareció retractarse de su promesa de la semana pasada el lunes, y respondió: “Yo no dije eso” cuando un reportero le preguntó al respecto. Al insistirle más, dijo que la decisión sería de Hegseth. “Lo que Pete Hegseth quiera hacer está bien para mí”, dijo Trump.

Quizás sea válido tener cuidado con lo que se divulga. Pero el Gobierno fue muy rápido en difundir el video de los ataques iniciales. Lo publicó en las redes sociales ese mismo día. Y ha publicado repetidamente videos de ataques posteriores, incluido uno el mismo día en que Bradley fue al Capitolio para discutir el controvertido ataque en varias fases. Si existe el argumento de que publicar este material podría revelar tácticas de EE.UU. a los enemigos, eso no parece haberlos disuadido de hacerlo en el pasado.

Además, Trump no matizó su respuesta el miércoles; dijo que recibiríamos el video.

El Gobierno argumentó que los sobrevivientes de alguna manera seguían representando una amenaza. Como parte de eso, según informó CNN, dijo a los legisladores en al menos una sesión informativa en septiembre que los sobrevivientes parecían estar pidiendo ayuda o refuerzos por radio.

Esa afirmación también ha aparecido en otros informes de medios.

Sin embargo, como informó CNN la semana pasada, Bradley dijo a los legisladores que los sobrevivientes no estaban en condiciones de hacer una llamada de auxilio.

Cotton dijo a John Berman de CNN el viernes que no había visto pruebas de que los sobrevivientes intentaran usar una radio.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.