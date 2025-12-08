Tribunal Supremo de Cuba condena a cadena perpetua al exministro Alejandro Gil

Por CNN en Español

El Tribunal Supremo Popular de Cuba condenó este lunes al exministro cubano de Economía y Planificación Alejandro Miguel Gil Fernández a “privación perpetua de la libertad” tras considerarlo responsable de espionaje, cohecho y sustracción y daño de documentos, entre varios delitos, según un comunicado oficial.

En un segundo caso, fue hallado culpable de cohecho para cometer falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y evasión fiscal, y recibió una condena adicional de 20 años.

“Alejandro Miguel Gil Fernández, mediante un actuar corrupto y simulador, se aprovechó de las facultades otorgadas por las responsabilidades que asumió para obtener beneficios personales, recibiendo dinero de firmas extranjeras y sobornando a otros funcionarios públicos para legalizar la adquisición de bienes”, dijo el Tribunal Supremo.

CNN contactó al Tribunal Supremo Popular de Cuba para obtener más información sobre la condena, y espera una respuesta. CNN también está intentando contactarse con el abogado de Gil para conocer su posición ante las acusaciones.

Gil, quién lideró la cartera de Economía y Planificación entre 2018 y 2024 y fue también viceprimer ministro de Cuba, tiene un plazo de diez días para apelar ambas sentencias, agrega el comunicado.

El exministro fue destituido del cargo y dejó el gabinete el presidente Miguel Díaz-Canel en febrero de 2024. En marzo de ese mismo año el Ministerio del Interior de Cuba anunció que estaba siendo investigando por “graves errores”.

Durnante años Gil fue la cara pública de medidas profundamente impopulares que contribuyeron a empeorar la compleja situación económica de la isla, entre estas una subida masiva de los precios del combustible para los cubanos.

La noticia de su sustitución, sin embargo, conmocionó a muchas personas que no están acostumbrados a ver a altos cargos del Gobierno comunista enfrentarse a acusaciones de corrupción.

Con información de Abel Alvarado, Patrick Oppmann y Reuters.