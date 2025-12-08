Zelensky se reunirá con líderes europeos en Londres mientras el Kremlin elogia la nueva estrategia de seguridad de Trump

Por Kara Fox, Daria Tarasova-Markina, Tim Lister y Billy Stockwell, CNN

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunirá este lunes en Londres con líderes europeos, en una muestra de solidaridad, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo acusara de no leer la última propuesta de paz y mientras el Kremlin elogiaba la nueva postura más dura de Estados Unidos hacia Europa.

Trump criticó a Zelensky el domingo después de que las conversaciones entre negociadores estadounidenses y ucranianos durante el fin de semana en Miami terminaran con preguntas sin resolver sobre garantías de seguridad, cuestiones territoriales y la continua preocupación de que la propuesta estadounidense se incline a favor de Rusia.

“Hemos estado hablando con el presidente [de Rusia] [Vladimir] Putin y hemos estado hablando con líderes ucranianos, incluido… el presidente Zelensky, y tengo que decir que estoy un poco decepcionado de que el presidente Zelensky aún no haya leído la propuesta, eso fue hace unas horas”, dijo Trump.

Agregó que Rusia preferiría tener toda Ucrania y que cree que Moscú está “bien” con el plan de paz, pero “no estoy seguro de que Zelensky esté bien con ello”.

Los comentarios de Trump se produjeron mientras el Kremlin daba la bienvenida a la nueva estrategia de seguridad nacional de su administración, un realineamiento de la política exterior que adopta una postura de confrontación sin precedentes hacia Europa.

El documento de estrategia de seguridad de Estados Unidos abandonó el lenguaje de administraciones anteriores que describían a Rusia como una amenaza, dice que las naciones europeas consideran a Moscú como “una amenaza existencial” y presenta a Washington como el intermediario central en el restablecimiento de “condiciones de estabilidad dentro de Europa y estabilidad estratégica con Rusia”.

En declaraciones a los periodistas el domingo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, pareció aplaudir la estrategia y elogió al presidente de Estados Unidos, calificándolo de “fuerte”.

“Los ajustes que estamos viendo, diría yo, son, en muchos sentidos, coherentes con nuestra visión”, dijo Peskov, y añadió: “Quizás se pueda esperar que esto sea una modesta garantía de que será posible seguir trabajando juntos de forma constructiva para encontrar una solución pacífica para Ucrania, como mínimo”.

Para los dirigentes europeos, el momento es inquietante: Estados Unidos está dirigiendo las conversaciones de paz con Ucrania justo cuando su postura hacia Europa se endurece, lo que genera temores de que este cambio pueda influir en las negociaciones en un momento crítico.

Es probable que estos temas estén sobre la mesa este lunes cuando Zelensky viaje a Londres, donde se reunirá con el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer; y el canciller alemán, Friedrich Merz.

Los dirigentes europeos “harán un balance conjunto de la situación y de las negociaciones en curso en el marco de la mediación estadounidense”, dijo Macron.

Las conversaciones en Miami entre negociadores estadounidenses y ucranianos llegaron a un punto muerto el sábado sin avances, dijeron funcionarios ucranianos, señalando que quedaban preguntas clave sin respuesta.

Después de tres días de conversaciones, “aún quedan cuestiones difíciles”, dijo el sábado la embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Olga Stefanishyna, “pero ambas partes continúan trabajando para dar forma a soluciones realistas y aceptables”.

“Los principales desafíos en esta etapa se refieren a cuestiones de territorio y garantías, y estamos buscando activamente formatos óptimos para abordarlas”, declaró Stefanishyna. “Se proporcionarán más detalles una vez que se recopile toda la información”.

Las sesiones maratónicas comenzaron el jueves entre el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff; el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner; y los funcionarios ucranianos Rustem Umerov y Andriy Hnatov.

Las garantías territoriales y de seguridad han sido durante mucho tiempo los principales obstáculos para cualquier posible acuerdo. Kyiv sostiene que un fin justo a la guerra debe incluir compromisos de seguridad fiables y no exigiría ceder territorio adicional.

Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo a principios de la semana que tiene la intención de apoderarse de la región oriental ucraniana del Donbás por cualquier medio.

Rusia “se está encerrando en una estrategia de escalada y no busca la paz”, dijo Macron el sábado.

“Debemos seguir presionando a Rusia para obligarla a avanzar hacia la paz”, dijo, y agregó: “Porque lo que está en juego en Ucrania es también la seguridad de Europa en su conjunto”.

Mientras continúa el intercambio diplomático, Rusia lanzó una de sus mayores descargas de drones y misiles en meses sobre Ucrania, matando al menos a siete personas durante el fin de semana, según un recuento de CNN realizado por autoridades locales. Más de una decena más resultaron heridas.

La semana pasada, Rusia lanzó más de 1.600 drones de ataque, alrededor de 1.200 bombas aéreas guiadas y casi 70 misiles contra Ucrania, declaró Zelensky el domingo. Añadió que los principales objetivos de los ataques eran la infraestructura que permite la vida cotidiana.

Las huelgas afectaron la infraestructura energética en varias regiones durante el fin de semana, según el Ministerio de Energía de Ucrania. Los consumidores de las regiones de Odesa, Chernihiv, Kyiv, Járkiv, Dnipropetrovsk y Nikolaev se quedaron sin electricidad el sábado, según el ministerio. El domingo se implementaron cortes de electricidad programados en todas las regiones de Ucrania, incluida Kyiv, donde los residentes de la capital se quedaron sin electricidad durante aproximadamente 12 horas.

Las fuerzas armadas ucranianas anunciaron el sábado un ataque nocturno contra la refinería de petróleo de Riazán, en el oeste de Rusia, una de las mayores del país. Moscú no respondió de inmediato a las afirmaciones.

Mientras tanto, se están llevando a cabo investigaciones en Irlanda y Francia tras dos incidentes más esta semana relacionados con drones no identificados que sobrevolaron las costas de ambos países. Este es el último de una serie de avistamientos inexplicables en varios países europeos desde septiembre. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha calificado la oleada de incursiones con drones de “guerra híbrida”.

A principios de la semana pasada, se vieron varios drones volando frente a la costa de Dublín, justo cuando un avión que transportaba a Zelensky para una visita al primer ministro irlandés estaba a punto de aterrizar.

Y el jueves por la noche, varios drones volaron cerca de una base naval francesa en la costa atlántica que alberga submarinos con misiles balísticos nucleares, según los fiscales franceses.

Algunos drones han interrumpido el tráfico aéreo civil, mientras que otros han volado cerca de bases aéreas y otras instalaciones militares.

Funcionarios europeos han afirmado creer que Rusia está detrás de al menos algunos de los incidentes, pero no se ha recuperado ni derribado ningún dron. Putin ha ridiculizado previamente las afirmaciones de que Moscú estaba detrás de los avistamientos de drones en Europa.

Con información de Jessie Yeung, Max Saltman, Jennifer Hansler y Alejandra Jaramillo, de CNN.