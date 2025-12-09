El camino de Colombia para el Mundial 2026: mano a mano con Cristiano Ronaldo y varios gigantes a la vista

Por Federico Leiva, CNN en Español

Colombia ya conoce su hoja de ruta para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El camino puede parecer amable en principio en la fase de grupos, pero el menor traspié la puede situar en el horizonte de varios gigantes que llegan a la máxima cita del fútbol como candidatos a llegar lejos.

La selección cafetera estuvo cerca de terminar en el Bombo 1, pero finalmente acabó en el segundo copón al terminar noviembre en el 13° lugar del ranking FIFA, el que se usó para el sorteo del viernes en Washington.

La ceremonia le llevó buenas sensaciones al combinado nacional dirigido por Néstor Lorenzo. Era inevitable que le tocara un gigante de entrada, pero no fue España, Francia ni Inglaterra. Claro que enfrentar a la Portugal de Cristiano Ronaldo es un asunto serio, pero para eso habrá tiempo de pensar.

El camino de Colombia comenzará el 17 de junio ante la debutante Uzbekistán, un seleccionado que llega sin pergaminos, aunque con un entrenador que conoce cuánto pesa la Copa del Mundo: Favio Cannavaro. El histórico defensor central, campeón con Italia en Alemania 2006, prácticamente heredó al combinado nacional uzbeko, puesto que recién asumió el mando en octubre, tras la sorpresiva salida de Timur Kapadze, el arquitecto de la clasificación.

Cannavaro le agregará su experiencia mundialista personal, por lo que se puede esperar mucha táctica y orden en este equipo, que contará como figuras con el ariete Eldor Shomurodov, exfutbolista de la Roma y hoy en la Superliga de Turquía, y Abdukodir Khusanov, el ágil defensor que Guardiola se llevó al Manchester City.

El segundo rival de Colombia se conocerá en marzo. Saldrá de la llave del repechaje intercontinental entre la República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia. Los africanos serían los rivales más fuertes, pero ninguno de los tres representa en la previa un gran desafío para los colombianos, subcampeones de América y con un regular andar por las Eliminatorias de la Conmebol.

Luego sí, llegará el turno de CR7, Bruno Fernández, Vitinha, Bernardo Silva y compañía. Al ser el último duelo del grupo, habrá algo a favor y en contra. Por un lado, tendrá la posibilidad concreta de llegar con seis puntos en el bolsillo, pero, por otro, será un mano a mano ante una gran selección por el liderato del Grupo K. La diferencia de goles podría ser clave, porque si Colombia llega obligada a ganar, los lusos pueden hacer mucho daño de contragolpe.

Ese partido es sumamente importante. Si Colombia gana la zona, enfrentará en 16vos a una selección que termine tercera, lo que, en un principio, es un alivio. Además, en octavos cruzaría caminos con otra tercera o con el ganador del Grupo B, que, a priori, podrían ser Suiza o la otra selección europea que caiga allí (Italia es la candidata).

A partir de cuartos de final, la historia se pone muy difícil. Allí aparecería Argentina, un combinado con el cual tiene una creciente rivalidad a partir de los últimos encuentros por Eliminatorias y la final de la Copa América. Más adelante la llave dejaría a Brasil, Marruecos o Inglaterra, e incluso Francia si la Noruega de Haaland da la sorpresa y gana el Grupo I. Para la final, todas las predicciones apuntan a España.

Terminar segunda pondría a Colombia en una ruta de gigantes. En 16vos enfrentará al que termine segundo del Grupo L, donde Croacia y Ghana tienen más chances, aunque Inglaterra misma podría caer ahí.

Después se pone peor: España en octavos y Bélgica en cuartos. Países Bajos, Alemania o Francia en semifinales y Argentina (o Inglaterra) en la gran final.

Por eso, ese primer gran duelo de la Copa del Mundo ante Portugal por la fecha 3 marcará en gran parte el destino de Colombia en búsqueda del tesoro dorado.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.