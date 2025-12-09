Jimmy Kimmel continuará con ABC de Disney por al menos un año más

Por Elizabeth Wagmeister, CNN

Jimmy Kimmel renovó su contrato con ABC, propiedad de Disney, para continuar presentando “Jimmy Kimmel Live!” durante un año más.

Una fuente familiarizada con el acuerdo le dijo a CNN que Kimmel firmó una extensión de un año para continuar con su programa nocturno hasta mayo de 2027.

CNN se comunicó con ABC para solicitar comentarios.

“Me complace anunciar otro año ‘sin talento’”, dijo Kimmel en un posteo en Instagram el lunes por la noche.

Kimmel quedó atrapado en medio de la división política del país a principios de este año, cuando los ejecutivos de ABC sacaron temporalmente su programa del aire en otoño después de sus comentarios durante un monólogo sobre el presunto asesino de Charlie Kirk.

Pero CNN informó que Disney siempre tuvo la “esperanza” de volver a traer el programa, citando la estrecha relación de Kimmel con muchos ejecutivos clave de la compañía.

Kimmel, quien en ocasiones ha sido el blanco de las críticas de ABC debido a su postura sin tapujos sobre el presidente Donald Trump, tiene una gran reputación en la industria como el único comediante nocturno que presenta un programa en Los Ángeles, donde mantiene una buena relación con muchos invitados famosos que lo visitan con frecuencia. Cuando su programa fue cancelado temporalmente, Hollywood se unió a Kimmel y boicoteó a Disney.

El contrato actual de Kimmel vence al final de la temporada y dura hasta mayo de 2026. Durante años, Kimmel ha debatido si continuar o no con su programa, haciendo comentarios públicos a lo largo de los años sobre cuándo podría retirarse.

Kimmel es un talento excepcional para Disney, con décadas de experiencia como imagen de ABC. Además de presentar “Jimmy Kimmel Live!”, también ha presentado los Oscar en numerosas ocasiones y recientemente ganó un Emmy por presentar el programa de la cadena “¿Quién quiere ser millonario?”.

Ramishah Maruf de CNN contribuyó a esta historia.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.