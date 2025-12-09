Las 5 cosas que debes saber este 9 de diciembre: Maduro, alcaldía de Miami, Paramount y nominados al Globo de Oro

CNN en Español

Miami elige alcalde en una segunda vuelta convertida en plebiscito sobre Trump. Zelensky asegura que Ucrania se negará a ceder territorio a Rusia. Todos los nominados a los Globo de Oro 2026: lista completa por categorías. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El líder del que algunos se burlaban hoy ya es el presidente que más tiempo lleva en el poder en América Latina: 12 años y siete meses. Heredero de Chávez y subestimado durante años, consolidó un poder que resiste sanciones, protestas y aislamiento. Aunque Venezuela perdió población y poder económico, él desmintió los pronósticos y ahora enfrenta el mayor cerco militar de EE.UU. ¿Podrá desafiar de nuevo las predicciones y sobrevivir a la presión de Trump?

La segunda vuelta por la alcaldía de Miami, unas elecciones formalmente no partidistas, enfrentan a una candidata demócrata y a un republicano en una contienda marcada por la intervención del presidente Donald Trump. Los comicios ofrecerán una medición sobre la gestión de la Casa Blanca para un electorado de mayoría latina y una prueba de cara a las elecciones de medio término de 2026.

Familias inmigrantes retenidas en un centro de detención en Texas describen estadías prolongadas, niños abatidos, acceso limitado a agua potable y agentes que ofrecen dinero para que las familias abandonen el país voluntariamente, según nuevas declaraciones judiciales presentadas la madrugada de este martes. Exclusivo.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reafirmó que Ucrania no está dispuesta a ceder territorio a Rusia, mientras continúan las conversaciones sobre un plan de paz propuesto por Estados Unidos sin un final claro a la vista. “Definitivamente no queremos ceder nada. Para eso estamos luchando”, dijo Zelensky.

El presidente Donald Trump insinuó que Kevin Hassett sería su candidato para dirigir la Fed, pero los mercados reaccionaron con inquietud por su cercanía al mandatario y el riesgo a la independencia del banco central. La incertidumbre sobre Jerome Powell, Lisa Cook y otros asesores complica aún más la decisión.

La Corte Suprema da indicios de que otorgará a Trump mayor control sobre el Gobierno

¿Quién es el máximo goleador de la historia de la Champions League?

A. Lionel Messi.

B. Cristiano Ronaldo.

C. Hugo Sánchez.

D. Alfredo Di Stéfano.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Todos los nominados a los Globo de Oro 2026

En las categorías de cine, “One Battle After Another” de Paul Thomas Anderson dominó con nueve nominaciones en total, incluyendo mejor película (comedia/musical). En las categorías de televisión, “The White Lotus” de HBO es la más nominada, con seis.

La NASA publica nueva imagen del cometa 3I/Atlas captada

El telescopio espacial Hubble de la NASA obtuvo una nueva imagen del cometa interestelar 3I/ATLAS, a unos 286 millones de kilómetros de la Tierra.

Paramount lanza una oferta pública de adquisición hostil sobre Warner Bros. Discovery

Paramount se ha dirigido directamente a los accionistas de Warner Bros. Discovery (WBD) con una oferta en efectivo por la empresa que, según afirma, es más valiosa que el acuerdo de Netflix anunciado el viernes.

85.000

El Gobierno de Trump ha revocado 85.000 visas de todas las categorías desde enero, más del doble del número retirado en 2024, según un funcionario del Departamento de Estado de EE.UU.

“(Trump) estaba muy enojado conmigo porque firmé la solicitud de liberación de los archivos”

—Lo dijo la representante republicana Marjorie Taylor Greene, dejando en claro que no tiene miedo de hablar sobre los temas que hicieron que el presidente Donald Trump se sintiera “furioso” con ella, incluido su apoyo a la publicación de todos los archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Un robot humanoide patea a un CEO chino en un combate simulado

Un video publicado por la empresa china de robótica EngineAI muestra a su robot humanoide T800 pateando al CEO de la empresa, Zhao Tongyang. La empresa dice que el propósito del combate simulado era refutar las afirmaciones de que su último modelo fue creado mediante CGI.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: B. Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la historia de la Champions League, con 140 anotaciones.

