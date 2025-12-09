Messi arrasa en la MLS y gana por segundo año consecutivo el premio al mejor jugador de la temporada (MVP)

Por Cesar Lopez, CNN en Español

Era un secreto a voces, pero faltaba el anuncio oficial. Lionel Messi ganó por segundo año consecutivo el premio al MVP o Most Valuable Player, por sus siglas en inglés, de la temporada 2025.

La Major League Soccer (MLS) eligió al delantero del Inter Miami CF como ganador del Premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso, convirtiéndose en el primer futbolista en la historia de la liga en obtener este reconocimiento en dos temporadas consecutivas.

En la votación, Messi superó a Anders Dreyer (San Diego FC), Denis Bouanga (LAFC), Evander (FC Cincinnati) y Sam Surridge (Nashville SC). El premio se otorga desde 1996 mediante votación de jugadores, personal técnico y medios de comunicación.

El argentino, fiel a su estilo de compartir sus premios individuales con sus compañeros de equipo, también ganó la Bota de Oro de la MLS 2025. Reconocimientos que se unieron a varios récords que recogió la MLS a lo largo de la campaña.

Messi, además de sumar los dos premios como mejor jugador, fue incluido por segunda ocasión en el 11 ideal de la campaña.

Desde su llegada a Inter Miami en julio de 2023, Messi ha dejado una huella imborrable: ayudó al club a ganar la Leagues Cup 2023, el Supporters’ Shield 2024 con una marca de 74 puntos y la MLS Cup 2025.

Messi y David Villa son los únicos campeones del mundo que han jugado en la MLS y han sido elegidos como los mejores de una temporada.

