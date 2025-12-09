Real Madrid vs. Manchester City, por la Champions League 2025/2026: previa, alineaciones, hora y cómo ver por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

Real Madrid y Manchester City protagonizarán este miércoles el plato fuerte de la sexta fecha de la Fase de Liga de la Champions League 2025/2026. Será un partido con más que solo tres puntos en juego en el Santiago Bernabéu.

Por un lado, siempre es interesante ver a Pep Guardiola enfrentando al Merengue, debido a su profunda identificación con el FC Barcelona y a las mil batallas que libró contra los de blanco como estratega del culé, del Bayern Munich y también de los Citizens. Son 27 los enfrentamientos entre el DT y el equipo de la capital española, con un saldo favorable: 13 triunfos, seis igualdades y ocho derrotas. Sin embargo, desde que abandonó tierra catalana el historial está en rojo: cuatro victorias, dos empates y seis caídas.

Por otro lado, puede que, esta vez, el banquillo contrario atraiga más miradas. Xabi Alonso atraviesa su peor momento desde que llegó a la Casa Blanca del fútbol. La derrota como local ante el Celta de Vigo del domingo lo dejó a cuatro unidades de su máximo rival y líder de LaLiga, pero lo peor fue el nuevo retroceso que evidenció en el desempeño y el descontrol que mostraron sus jugadores en el campo de juego, con tres expulsados, uno de ellos estando en el banco de suplentes.

Las últimas noticias no podrían ser peores para el estratega de los blancos, ya que la estrella del equipo, Kylian Mbappé, es duda para este juego por molestias musculares que le impidieron entrenarse con normalidad este martes. La lista de bajas de los madridistas es larga: al francés se suman Éder Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Dani Carvajal, Dean Huijsen, Eduardo Camavinga y Trent Alexander-Arnold.

Será un duelo clave para ambos equipos, porque ya han perdido puntos en el camino y una derrota este miércoles puede terminar complicando los planes de clasificar directamente a los octavos de final de la competencia. Ambos saben muy bien la necesidad de entrar dentro de los mejores ocho: el año pasado quedaron por debajo y debieron medirse cara a cara por un lugar entre los mejores 16 del torneo, instancia donde el Madrid acabó imponiéndose.

El City parece más complicado, al menos desde lo numérico. La derrota en la 5ta jornada en casa ante el Bayer Leverkusen no estaba en los planes de nadie, y ahora los Citizens están obligados a recuperar los puntos fuera de casa. La buena noticia es que un triunfo en el Bernabéu lo situará por encima del Real Madrid en la tabla, con la clasificación encaminada, debido a que sus últimos dos encuentros serán contra el Bodo/Glimt y el Galatasaray.

El camino del Merengue luce mucho más tormentoso. Podría terminar esta jornada fuera de los primeros ocho puestos si cae ante el City, y para colmo aún le queda un partido complicado ante el Monaco en casa y una visita en la última jornada conra el Benfica. Los tres puntos de este miércoles valen oro, tanto para el cuestionado Xabi Alonso como para el Real Madrid.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos, Arda Güler, Jude Bellingham; Vinícius Jr. y Kylian Mbappé o Gonzalo García.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Nico O’Reilly; Nico González, Bernardo Silva, Tijani Reijnders; Phil Foden, Jéremy Doku y Erling Haaland.

3 p.m. de Miami.

3 p.m. de Bogotá.

2 p.m. de Ciudad de México.

5 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

Estados Unidos: Paramount+ y DAZN.

México: FOX Sports.

Argentina: FOX Sports y Disney+.

Colombia: ESPN y Disney+.

España: M+ Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Orange Fútbol y LaLiga TV Bar.

Del 1ro al 8vo clasifican directamente a los octavos de final.

Del 9no al 24to jugarán una serie de playoff para clasificar a octavos de final.

Del 25to al 36to quedan eliminados.

