Sheinbaum dice estar “convencida” de que llegará a un acuerdo con EE.UU. sobre el agua para evitar nuevos aranceles de Trump

Por Gonzalo Zegarra y Gerardo Lemos, CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que confía en alcanzar un acuerdo sobre la entrega del agua a Estados Unidos, tras la amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles si no cumple con el tratado bilateral.

“Entonces yo estoy convencida que como en otras ocasiones, vamos a llegar a un acuerdo para beneficio de Estados Unidos y para beneficio de México”, dijo Sheinbaum en conferencia de prensa.

“Hay la voluntad nuestra siempre en la defensa de del derecho humano al agua y también del uso agrícola y también buscando el beneficio para los agricultores y de las comunidades de Estados Unidos”, agregó.

El lunes, Trump dijo en una publicación en Truth Social que México está violando su tratado de agua con EE.UU., perjudicando la capacidad de los agricultores de Texas para nutrir sus cultivos y ganado. “He autorizado la documentación para imponer un arancel del 5 % a México si esta agua no es liberada, INMEDIATAMENTE”, escribió.

Durante décadas, Estados Unidos ha acusado a México de eludir sus responsabilidades del Tratado de Utilización de las Aguas de los Ríos Colorado y Tijuana y del Río Bravo, firmado en 1944, que exige que EE.UU. reciba un promedio de al menos 350.000 acres-pie de agua de los afluentes del Río Bravo cada año.

La Comisión Internacional de Límites y Aguas, una agencia del Gobierno de EE.UU., estima que México ha entregado 73.000 acres-pie menos de agua de lo que debe a Estados Unidos en los últimos cinco años.

Sheinbaum explicó este martes que no sería posible entregar el agua reclamada “de manera inmediata”, como planteó Trump en su mensaje.

“Incluso físicamente por el tamaño del ducto, no se podría entregar en muy poco tiempo la cantidad de agua que está encionando es, hasta un impedimento físico. Eso lo sabe el Gobierno de Estados Unidos”, afirmó.

“Lo que hay es la mejor voluntad para poder entregar la cantidad de agua que se debe de años anteriores, de acuerdo con lo que se dice en el tratado y, por supuesto, garantizándole el agua a México en términos, sobre todo del derecho humano al agua de los agricultores mexicanos”, remarcó.

Explicó que en la reunión con las autoridades estadounidenses presentarán “una serie de propuestas para poder entregar agua de aquí a diciembre y otra que venga en los siguientes años que no ponga en riesgo evidentemente a la población y a la producción agrícola en México, pero que también podamos ayudar a los Estados Unidos”.

Texas está actualmente en sequía, y algunos agricultores no pueden regar suficientemente sus cultivos o ganado. Trump ya había amenazado en abril con imponer un arancel no especificado si México no liberaba el agua.

México es el principal socio comercial de Estados Unidos, y un arancel adicional del 5 puntos porcentuales elevaría el impuesto sobre los productos mexicanos importados a Estados Unidos al 30 %.

Sheinbaum, quien el viernes tuvo su primer cara a cara con Trump en un breve encuentro en Washington, afirmó que ambos conversaron sobre una posible visita oficial a la capital estadounidense.

“se planteó la posibilidad de que yo incluso pudiera ir a la Casa Blanca, pero su agenda ya estaba muy ocupada. Así que acordamos programar una reunión posterior para que yo pudiera ir a Washington bajo otras circunstancias”, expresó.

Consultada sobre cuándo se daría esa visita, la mandataria respondió que aún no está fijada.

