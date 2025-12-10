En una de sus decisiones más difíciles, una Fed dividida se dispone a reducir de nuevo las tasas de interés

Por Bryan Mena, CNN

La Reserva Federal (Fed) se dispone a reducir de nuevo los costes de financiación este miércoles, a pesar de que persisten marcadas divisiones dentro del poderoso comité de fijación de las tasas del banco central de EE.UU.

La decisión de este miércoles probablemente se convierta en la más difícil de la Fed al menos desde septiembre de 2024, cuando los funcionarios debatieron la magnitud del recorte de tasas de ese mes.

Los funcionarios de la Fed discrepan sobre qué priorizar: el pleno empleo o la estabilidad de precios. El crecimiento del empleo este año ha sido inusualmente débil y varios funcionarios han advertido que la situación podría empeorar si no continúan bajando las tasas. Otros, sin embargo, señalan que el mayor riesgo es que la inflación se mantenga por encima del objetivo del 2 % de la Fed, a medida que los aranceles generalizados del presidente Donald Trump cobran mayor fuerza.

La reunión de este mes también representa la última del presidente Jerome Powell antes de que se nombre a su sucesor. Trump afirmó la semana pasada que sabe a quién designará para presidir la Fed y planea anunciarlo “a principios del próximo año”. El mandato de Powell al frente de la mayor economía del mundo finaliza en mayo y el nuevo presidente no suele ser nominado hasta la primavera. Sin embargo, a petición de Trump, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha liderado una amplia búsqueda del sustituto de Powell.

La falta de datos clave sobre empleo e inflación de octubre y noviembre, que se publicarán en las próximas semanas, ensombrece aún más la reunión de este mes. El Gobierno comenzó a publicar informes económicos el mes pasado, que se habían retrasado debido al cierre, pero hasta el momento los datos han contribuido poco a influir en el debate sobre la Fed.

“Sin duda, existen diferencias de opinión en la Fed”, declaró Angelo Kourkafas, estratega senior de inversión global de Edward Jones. “Por lo tanto, su postura intermedia será aplicar otro recorte, como prevé el mercado, pero ofrecer una perspectiva bastante cautelosa sobre el futuro”.

Los funcionarios de la Fed también publicarán su “diagrama de puntos”, o proyecciones económicas actualizadas, que probablemente mostrarán solo dos recortes de tasas el próximo año.

El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, quien históricamente ha desempeñado un cargo estrechamente vinculado con el de presidente de la Fed, declaró en un discurso el 21 de noviembre que “los riesgos de la baja para el empleo han aumentado… mientras que los riesgos del alza para la inflación han disminuido ligeramente”.

“Aún veo margen para un mayor ajuste a corto plazo”, declaró Williams en un evento del banco central en Chile. Las apuestas de los inversores a un recorte de tasas en diciembre se dispararon alrededor del 70 %, desde el 40 % después del discurso de Williams.

Los gobernadores de la Fed, Christopher Waller, Michelle Bowman y Stephen Miran, han argumentado que se justifican nuevos recortes de tasas, aunque Miran va un paso más allá y afirma que la Fed debería recortar las tasas de forma más agresiva.

“En cuanto al mercado laboral, no me siento tan segura de que podamos anticiparnos”, declaró Mary Daly, presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, al Wall Street Journal en una entrevista publicada el 24 de noviembre. “Es lo suficientemente vulnerable ahora como para que el riesgo sea un cambio no lineal”, indicó.

El informe de empleo de septiembre, publicado siete semanas después de su fecha prevista originalmente, mostró que el crecimiento del empleo repuntó considerablemente ese mes. Sin embargo, la tasa de desempleo, que generalmente tiene mayor peso para los responsables de las políticas del banco central, también aumentó. Se han observado otras señales de debilitamiento del mercado laboral, como el mayor tiempo que los estadounidenses tardan en encontrar un nuevo empleo y el crecimiento del empleo impulsado por solo unos pocos sectores durante el último año.

El futuro de las tasas de interés es incierto.

En los últimos dos años, los funcionarios de la Reserva Federal han reducido la tasa de interés clave en 1,5 puntos. Estas reducciones se debieron principalmente al debilitamiento del mercado laboral. Si los funcionarios de la Reserva Federal aplican este mes un tercer recorte consecutivo de tasas, como se espera, la tasa de interés de referencia alcanzaría su nivel más bajo desde octubre de 2022.

Sin embargo, los recortes de tasas pueden impulsar la inflación, que se mantiene por encima del objetivo del 2 % de la Fed. Según Bill Adams, economista jefe de Comerica Bank, es posible que los mayores aumentos de precios persistan en 2026 a medida que la inflación arancelaria alcance su punto máximo. En las semanas posteriores a la decisión de la Fed en octubre, la preocupación por la inflación dominó los discursos públicos de los funcionarios de la Fed, y varios banqueros centrales argumentaron que bajar las tasas demasiado pronto amenaza el progreso que han logrado para controlar la inflación.

Entre estos funcionarios se encuentran la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, y la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, quienes se convertirán en votantes de la Fed el próximo año. De los 12 presidentes de bancos regionales de la Fed, solo cuatro tienen derecho a voto cada año de forma rotatoria, además del presidente de la Fed de Nueva York, quien tiene voto permanente.

“Con dos recortes de tasas ya en vigor, me resultaría difícil volver a recortar las tasas en diciembre a menos que haya evidencia clara de que la inflación caerá más rápido de lo esperado o de que el mercado laboral se enfriará más rápidamente”, declaró Logan en un evento el 21 de noviembre en Zúrich.

Hasta ahora, los aranceles de Trump han impulsado la inflación ligeramente, pero no se ha acercado ni de lejos al peor escenario previsto por los economistas. Los funcionarios de la Fed han aceptado gradualmente la idea de que la inflación arancelaria podría ser un aumento único del nivel de precios.

La Fed anunciará su decisión sobre las tasas a las 14:00 (hora de Miami), seguida de una conferencia de prensa con el presidente Powell a las 14:30 (hora del este).

