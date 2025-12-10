La cocina italiana se convierte en la primera del mundo en recibir el estatus de Patrimonio de la UNESCO

Por Barbie Latza Nadeau, de CNN

Es hora de descorchar el prosecco y quizás pedir un plato de tagliatelle al ragú. Es que Italia tiene un motivo muy sabroso para celebrar: su cocina nacional se ha convertido en el primer estilo gastronómico en ser reconocido por la UNESCO, el organismo cultural de la ONU; un estatus que debería protegerla de imitadores.

La decisión de designar la comida italiana como patrimonio cultural inmaterial fue confirmada este miércoles por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, antes del esperado anuncio de la UNESCO.

“Somos los primeros en el mundo en recibir este reconocimiento, que honra nuestra identidad”, declaró. “Porque para nosotros, los italianos, la cocina no es solo comida ni un recetario. Es mucho más: es cultura, tradición, trabajo y riqueza”.

Este reconocimiento marca el final exitoso de una campaña de tres años del Ministerio de Agricultura de Italia para lograr que se reconozca la forma tradicional del país de cultivar, cosechar, preparar y servir alimentos.

“El acto de cocinar en Italia trasciende la simple necesidad nutricional para convertirse en una práctica cotidiana compleja y estratificada”, escribió Pier Luigi Petrillo, uno de los editores de la propuesta de Italia, en la propuesta inicial.

Esto ocurre mientras el país lucha contra la comida italiana “falsa” y después de que presentó una queja ante el Parlamento Europeo tras la aparición en sus estantes de frascos de salsa carbonara preenvasada. Italia también ha luchado contra la producción de aceite de oliva falso y el uso de nombres que suenan italianos en productos que no se elaboran en Italia.

El reconocimiento de la UNESCO debería ayudar a proteger la cocina de estos abusos culinarios, afirmó el ministro de Agricultura del país, Francesco Lollobrigida.

“Este reconocimiento es motivo de orgullo, pero también de consciencia de la mayor valorización que disfrutarán nuestros productos, nuestros territorios y nuestras cadenas de suministro”, declaró Lollobrigida en un comunicado. “También será una herramienta adicional para contrarrestar a quienes buscan explotar el valor que todo el mundo reconoce en el Made in Italy, y representará nuevas oportunidades para crear empleo y riqueza en las regiones, y para continuar con la tradición que la UNESCO ha reconocido como Patrimonio de la Humanidad”.

La declaración de patrimonio de la UNESCO suele otorgar mayor prestigio a las entidades designadas, que abarcan desde monumentos históricos hasta otros denominados bienes intangibles, como la natación en piscinas en Islandia o la apicultura en Eslovenia. También impone una mayor responsabilidad a los países para salvaguardar sus tesoros culturales.

Esto a menudo provoca un aumento del turismo, aunque, como uno de los destinos más visitados de Europa, Italia ya se ve abrumada por visitantes.

Meloni dijo que, sin embargo, el país recibiría un impulso financiero con esta decisión.

“Ya exportamos 70.000 millones de euros en productos agroalimentarios y somos la economía líder de Europa en valor añadido agrícola”, afirmó. “Este reconocimiento impulsará decisivamente la economía italiana para alcanzar nuevas cuotas”.

Entre las contribuciones anteriores de Italia a la lista de patrimonio cultural inmaterial se incluyen el repique manual de campanas (2024), el canto operístico (2023), la búsqueda y extracción de trufas (2019), los pizzeros napolitanos (2017) y las celebraciones con grandes estructuras procesionales a hombros (2013). Italia también figuraba entre los lugares que disfrutaban de la dieta mediterránea cuando se añadió en 2013.

En su propuesta, Italia argumentó que los “paisajes gastronómicos vivos” del país reflejan la diversidad biocultural de la nación y que la cocina se adhiere a la sostenibilidad, la estacionalidad y el uso de recetas sin desperdicios, lo que refuerza su singularidad. La propuesta también señaló que la transmisión de tradiciones familiares a lo largo de generaciones crea un vínculo sentimental con la comida.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.